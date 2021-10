'Epa Colombia' y su tajante respuesta para quienes la acusan de "lavar dinero"

'Epa Colombia' sigue dando de qué hablar en redes sociales y medios de comunicación por estos días.



El pasado lunes, 4 de octubre, la 'influencer' y empresaria compartió en sus redes sociales varias historias en las que se le veía mientras sobrevolaba Suesca, Cundinamarca, en un helicóptero.



Desde la aeronave, Daneidy Barrera Rojas habría arrojado más de $ 2.000.000 en billetes de $50.000.



El hecho generó todo tipo de comentarios en redes sociales, pues varios usuarios no dudaron en preguntar cuál sería la procedencia de la plata.



Sin embargo, 'Epa Colombia' ha reiterado que todo su dinero proviene de su trabajo como emprendedora.

"Acá no está ninguna lavadora, acá se hace todo legalmente. Vea, amiguita: se factura, todo se compra con IVA, todo es muy legal, amiga", dijo Barrera al programa 'Lo sé todo', del Canal 1, desde la feria Belleza y Salud que se realiza en Corferias, en Bogotá.



Y recalcó: me ha tocado muy duro. Soy 'verraca', me levanto todos los días y me esfuerzo para estar donde estoy. Esto no cayó del cielo ni de la tierra, no mi amor".

A pesar de sus diversas explicaciones, Barrera Rojas ha sido objeto de críticas por parte de cibernautas y figuras públicas, que la acusan además de replicar la "cultura mafiosa" de Pablo Escobar.



Entre los mas replicados estuvo el actor Diego Trujillo, el periodista Néstor Morales, e incluso el exministro de las TIC David Luna.



Tirar fajos de billetes desde helicópteros recuerda la cultura mafiosa y criminal de los años 80 que tanto daño hizo a Colombia. No es chistoso y en cambio sí deja muchas muchas dudas en el aire. EpaColombia denigra de quienes a pulso hemos trabajado para poder crecer. — David Luna (@lunadavid) October 5, 2021

En serio, ¿vender keratina da para tener tres carros convertibles, un edificio y ahora lanzar fajos de billetes desde un helicóptero? — Diego Trujillo (@DiegoTrujilloD) October 5, 2021

De ellos, al único que le respondió directamente fue a Trujillo. Acompañada de su amiga Koral Costa, la 'influencer' le dedicó este jueves al actor un fragmento de la popular canción 'Rata de dos patas', a la vez que decía "¡Toma ahí, Diego! (...) ¡Maldito criticador! ¡Toma!".