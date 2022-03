En medio de polémica con Francia Márquez, concierto de Marbelle en Pasto es cancelado

En medio de la polémica por comentarios hacia Francia Márquez y que la tildaron de racista, la firma organizadora del concierto de Marbelle en Pasto anunció la cancelación del evento, programado para el 7 de mayo.



A través de un comunicado en redes sociales, la firma Capitalísima anunció que el evento se canceló por “motivos de fuerza mayor” y no dio más detalles sobre el motivo.



Además, informaron que harán el proceso de devolución con las personas que compraron sus boletos a través de la plataforma Alltickets.

Lea también: "Ya no sé si reír o llorar": 'La Segura' cuenta por qué tuvo que ser hospitalizada nuevamente



“Agradecemos a la ciudad, a nuestros aliados y a los patrocinadores que habían apoyado el proyecto. Capitalísima seguirá promoviendo la cultura en el país”, expresaron los organizadores del evento.



Esta presentación haría parte de la gira 'Adicta al Dolor', que lleva a cabo Marbelle en distintas ciudades del país, cantando sus mejores y más reconocidos éxitos.



Por ahora, la artista no se ha pronunciado sobre la cancelación de su concierto en la capital nariñense, sin embargo, en redes sociales las personas aseguran que se debió a los comentarios que hizo en contra de Francia Márquez y por los cuales se le tildó de racista.



La intérprete de ‘Collar de perlas finas’ tiene inclinación por los partidos políticos de derecha, por lo que cada vez que tiene oportunidad arremete con la oposición liderada por Gustavo Petro.



Pero en esta ocasión, los usuarios en redes no le perdonaron los comentarios racistas en contra de Francia Márquez, a quien tilda de ser similar al mítico personaje ‘King Kong’.



Además, en otra oportunidad la llamó 'Farc-ia', pues unió el nombre de la candidata vicepresidencial con las siglas de las Farc, una de las guerrillas que azotó al pueblo colombiano por más de 50 años.



Ante esto, el senador Roy Barreras, militante del Pacto Histórico, anunció que interpuso una denuncia penal contra Marbelle por sus comentarios hacia la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro.