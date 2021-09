El Tino llega a la pantalla grande, detalles de su debut

El 9 de septiembre será el debut en cines del exfutbolista tulueño Faustino ‘El Tino’ Asprilla en ‘FBI: Feos, Bobos e Ingenuos’, una película que se rodó en Cali y cuenta con grandes talentos vallecaucanos del humor, de las redes sociales y varios exparticipantes de la región en el Desafío Súper Humanos.



“Pues qué le puedo decir, yo me sentí bien, es que cuando uno está al lado de ‘Piroberta’, es un buen tipo, lo hace reír a uno mucho, me explicó muy bien cuál era mi papel, qué es lo que tenía que hacer y afortunadamente todo salió como esperábamos”, le dijo ‘El Tino’ Asprilla a El País, refiriéndose a Julián Madrid, protagonista de la comedia.



Se trata de la sexta película en la que actúa este humorista vallecaucano, más conocido como ‘Piroberta’, quien interpreta a un hombre poco agraciado: Julián, “él junto a otro amigo ‘Chuckymanuel’ son muy brusquitos de cara, o más bien, tienen la carita embolatada y se inscriben a una agencia matrimonial porque quieren conseguir esposas y todas las mujeres que consiguen les sacan plata, no les pagan bien y ellos no saben cómo conquistar. Y los envían a donde el sensei Faustino Hernán Asprilla Hinestroza y Fausto les da los tips, pero todo lo hacen al revés”, contó Víctor Manuel Osorio, amigo del ‘Tino’, que actúa junto a él.



Convencer al hoy comentarista deportivo, a sus 51 años, de actuar por primera vez en el cine, fue su primera tarea y no la tuvo fácil. “Tuve el primer acercamiento con Faustino y en un principio me dijo que no le interesaba eso del cine, que él para actuar era malo. Pero yo soy muy amigo de ‘Caremonja’, y le pedí que me colaborara para convencerlo, ‘es que quien tiene fama en Colombia de enamorar a mujeres bonitas es él, porque todas se enamoran de lo más grande que tiene, el corazón’, le dije y Caremonja: ‘Esperate yo hablo con el negro’ y él: ‘Ve, Fausto, colaborámele a Piroberta, mirá que está haciendo esta vaina’ y lo convenció”, aseguró el humorista Julián Madrid.

Al final, “el mensaje de la película es que uno no necesita máscaras para enamorar a alguien, la persona que lo va a querer a uno, lo quiere tal como es”, dice Julián Madrid, ‘Piroberta’.

Lea también: El impresionante talento infantil que ha revelado La Voz Kids



Que estudiara el guion fue otra tarea compleja para ‘Piroberta’ y los directores: “Se lo enviamos, pero ‘El Tino’ ni lo vio. Les dije ‘si nos ponemos a esperar a que se aprenda todo, nos va a coger la noche. Dejemos que actúe como es, ya tiene unos dichos y un humor que hacen parte de su Adn. Y le dije a Faustino, necesito que le dé tips a mi personaje de cómo enamorar a las chicas. Y así fue. Fue muy bacano rodar con Faustino y con ‘Caremonja’. El Tino es un actor natural, el humor lo lleva en la sangre, de por sí es chistoso, nada más lo que dice enriqueció mucho el guion, lo que se tenía preparado, fue muy grato; no puso problemas para nada, para todo era ‘listo, hagámosle’”, contó ‘Piroberta’ refiriéndose a quien fuera la gran figura de la Selección Colombia, del Parma, Campeón de la Supercopa de Europa, entre muchos títulos.



Y agregó: “Yo al Tino lo único que le dije fue ‘sea usted, usted es un actor natural y se va a interpretar a sí mismo’”, asegura ‘Piroberta’, quien cuenta que este tiene un arma poderosa para conquistar a las mujeres y es el humor. “En pleno rodaje soltó varios de sus consabidos chistes: ‘Si una mujer le dice a usted que la lleve a Tierra Santa, no tiene que llevarla a Roma, aquí no más está el cementerio, que eso también es tierra santa’, ‘si una mujer le pide diamantes, regálele un naipe que ese los trae’”.



‘El Tino’ no tuvo mayores exigencias, solo pidió grabar todas sus escenas en un día. “Fue un día duro de rodaje, pero el resultado fue muy bueno. La gente lo va a ver en la película como lo ha visto en los realities, a toda hora es haciendo chanzas, tirando apuntes”.



Para ‘Caremonja’ fue “una experiencia divertida, entretenida, porque fue una película hecha entre amigos, todos humoristas, además que Fausto ya es parte de ese grupo del humor nacional, porque él es muy divertido y sensacional. Me gustó mucho actuar al lado de Fausto, con ‘Piroberta’ y que haya tenido esa deferencia de invitarnos”. Lo único que no les gustó, según ‘El Tino’ y ‘Caremonja’ es “la parte final, cuando nos pagan, ahí sí vámonos para comerciales”.

Julián Madrid ‘Piroberta’, junto a Chuckymanuel y a varios ‘Súper humanos’ que participaron en esta comedia. Especial para El País

Puede leer: Ibai Llanos, el gamer de Twitch con línea directa a Messi y otros astros del fútbol



La película se rodó toda en Cali y entre las locaciones estuvieron El Mulato Cabaret, donde Julián aprende a bailar; Casa Centenario, El Divo de América (discoteca que queda en la 66 entre Pasoancho y Autopista), el gimnasio y la finca del deportista e influencer caleño Belmer Ospina ‘Be’, donde recrearon la finca del ‘Tino’. Y mientras el equipo de producción almorzaba en la galería El Porvenir, un sacerdote reconoció a ‘Piroberta’ y les consiguió la casona donde vive el protagonista.



En la película, el protagonista acude a un coach deportivo que, tras varios intentos infructuosos, se rinde ante la misión de ponerlo en forma, se trata del influencer Armando Ortiz ‘El Mindo’.



Él hace parte del elenco junto a los humoristas Hugo Patiño y Carlos ‘El Mono’ Sánchez, Alexandra Restrepo, Susy López, Katherine Castrillón, José Luis Mesa (Chukymanuel), y exparticipantes de El Desafío: Óscar López, de Yumbo; Yeison López ‘Gokú’, Alejandra Cañizares, Daniela Lozano ‘La Crespa’, y Belmer Ospina ‘Be’.



’Caremonja’: “Esta es una película entretenida, divertida, familiar. Va a ser un éxito. Queremos que nos lleven

a otra”.

Ficha técnica

F.B.I: Feos, bobos e ingenuos



Dirigida por: Colbert Garcia, Lorena Montoya.

Guion: Cristhiam Osorio.

Fotografía: Johan Andrés Gaitán.

Reparto: Julián Alexander Madrid, Susy López, Melissa Zapata, Hugo Patiño, Alexandra Restrepo, José Luis Mesa, Wilmer Cadavid, Katherine Castrillón, Kenny Astudillo, Rubén Darío Franco, Belmer Ospina, Alejandra Isaza, Paola Idrobo, Yeison López.

Julián va a una agencia donde le asignan citas con mujeres hermosas, intenta conquistarlas fracasando en cada intento. Terminará comprometido en un matrimonio que no quiere. Chucky y Marcela serán su única salvación.