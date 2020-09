El show virtual antipandemia para el que se prepara Hassam

Juan Felipe Delgado Rodriguez

próximo 20 de septiembre a las 8:00 p.m., Hassam y Rosendo y Roserito, Los Cuyes se unirán en un show virtual para divertir a sus seguidores durante dos horas con sus personajes.



“Lo llamamos ‘20/20/20’ porque es el 20 de septiembre, a las 20 horas, a 20 lucas”, comenta el humorista bogotano Gerly Hassam Gómez Parra, más conocido como Hassam. “Estaremos con todos nuestros personajes para que la gente los disfrute”, dice.



Exparticipante de realities como el ‘Desafío 2013: África, el origen’, en el equipo de las celebridades; ‘Desafío 2015: India, la reencarnación’, en el equipo de los elefantes; jurado en 2018 del reality show Colombia Ríe, fue finalista el año pasado del reality Master Chef Celebrity. Para él, la vida es un constante reto.

“Estuve 15 años en un canal y fue el tiempo suficiente para aprender muchas cosas, pero quiero explorar más. Me gusta competir, medirme y darme cuenta que todo lo puedo lograr si le pongo empeño”.



El humorista, a quien el año pasado le diagnosticaron mieloma múltiple, aclara que este no se cura, “lo que no tengo ahora son células cancerígenas en la médula. Pero esta condición no se elimina, hay que controlarla a través de quimioterapias y sigo en estas, lo que estamos esperando es un medicamento que llegó al país pero es supremamente caro, y como todo el sistema de salud ahora está enfocado en el tema del Covid, el proceso para conseguirlas ha sido más largo”.



Pese a esta situación, considera que el humor le ha subido las defensas. “Me ha permitido seguir haciendo lo que me gusta, en esa medida siento que llevo una vida normal.



Hay días en que me levanto deprimido o rabón, con sentimientos que no son de alegría, y todos tenemos que permitirnos subir o bajar de emoción. Pero hay que tratar de buscarle el lado bonito a las cosas y yo tengo motivaciones muy grandes, mi esposa y mis dos hijas, quiero que se lleven el recuerdo de que su papá estuvo muy maluco pero nunca se echó a la pena”, continúa.



Para él, el humor le salvó la vida, “la comedia me permite tomarle el pelo a la vida misma”. “Antes de la pandemia, que no estaba de moda aún la palabra reinventarse, ya estaba tratando de crear formatos, nuevas vías de llegar al público. Ahora me he adaptado a la virtualidad. De la capacidad de adaptación depende la longevidad del arte. Claro que extraño la playa, los hoteles, salir con mi esposa y mis hijos al mar y jugar fútbol dos horitas”.



Antes de la cuarentena le habían aprobado un show en inglés en un gran escenario de Nueva York, pero quedó aplazado por la pandemia. “Mi inglés es de Soacha, pero lo bailo muy bien”, bromea Hassam, licenciado en Lenguas Modernas, en la Universidad Distrital.



“Mis hijas salieron durísimas para este, mi esposa es profesora en la materia, no he perdido la conexión con el idioma y por eso tomo tanto el pelo con esto”.

“Antes tenía un afán de figurar y me perdí muchos años de mis hijas, de verlas crecer, de jugar, de hacerles cosquillas; la enfermedad, el trasplante (de médula) y la cuarentena me hicieron bajar el acelerador, ahora pienso que lo que no es proyecto de Dios, no se hace”, admite.