Diana Wiswell la actriz caleña que hace parte del elenco de la nueva novela de RCN Ana de Nadie

La nueva novela del Canal RCN, Ana de Nadie, ha conquistado las pantallas de los televisores colombianos durante su primera semana de lanzamiento. El proyecto audiovisual, que cuenta la historia de una mujer de 50 años que se enamora de un hombre menor que ella, la series cuenta con la participación y el regreso a la televisión colombiana de la exrreina Paola Turbay.



El elenco que hace parte de la producción cuenta con importantes talentos colombianos, entre ellos con Jorge Enrique Abello, en el papel de Horacio Valenzuela —esposo de Ana—, quien pone en riesgo la estabilidad de su familia por seguir sus sentimientos egoístas. Además, en el papel de la madre de Ana está nada menos que la mismísima Judy Henríquez, y junto a ellas actúan talentos que en los últimos años ha producido la televisión colombiana como Carlos Baéz, Sebastián Carvajal, Camila Zárate y la actriz caleña Diana Wiswell, quien interpreta a Oriana Castro, amiga de Adelaida Gómez (amante de Horacio Valenzuela).



"Oriana es una mujer muy linda, es bondadosa, tierna, es esa amiga fiel que todas quisiéramos tener. No fue tan difícil crear este personaje, porque fue conectarme con la bondad del ser humano. Me hace muy feliz interpretarla, porque no siempre tenemos la oportunidad de trabajar con personajes tan lindos que ya con la novela la van a conocer", cuenta Wiswell.



A lo largo de su carrera profesional, Diana ha ganado reconocimiento en la pantalla chica tras haber participado en ficciones como la teleserie ‘Celia’, ‘Azúcar’, ‘El Joe La Leyenda’, ‘La Ronca de Oro’ y ‘Narcos’ para Netflix, ‘La Reina del Flow’, y ahora con su papel de Oriana, donde se le verá siendo la mujer tierna que la representa, pero a la vez con un carácter firme, "la verán en varios momentos diciendo las cosas de frente, con mucho amor, pero con una franqueza que creo que todos deberíamos aprender", adelanta Diana sobre su personaje.



Nacida en Cali en diciembre de 1988, a sus 14 años se dio cuenta de que quería ser actriz cuando realizó su primera actuación en el teatro Jorge Isaacs, que se dio cuenta de que quería dedicar su vida profesional al mundo de la interpretación, razón por la cual años después, en 2007, decidió irse a realizar sus estudios universitarios en Bogotá, y donde ha construido su carrera profesional, "son muchos años en la capital, es una ciudad que ha sido muy generosa conmigo y en donde he aprendido muchas cosas, me siento agradecida con ella", cuenta.



Sin embargo, su amor por Cali se mantiene intacto, recuerda la ciudad con amor fraternal, y cada que tiene la oportunidad aprovecha para visitarla, "cada vez que llegó a mi ciudad se siente ese calorcito de hogar, esa esencia tan hermoso de recibir la brisa. Estar en Cali me inspira y me encanta volver, porque siento que me vuelvo a conectar con la 'semillita' y lo recarga a uno", recuerda emocionada la actriz.



Este año Diana se encuentra trabajando en nuevos proyectos, tanto en la continuación de la novela para el Canal RCN, así como en el mundo del cine, "se viene una película independiente que me hace muy feliz, creo que el lenguaje del cine es uno de los que más me gusta, y de los que quisiera seguir explorando y aprendiendo. Quiero explorar en otras áreas del arte, así que estoy en un proceso de volver a retomar hábitos de escritura".