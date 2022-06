Después de dos años, vuelve la fiesta de la 'Moda por una causa' en Cali

El próximo martes 7 de junio, los caleños volverán a vivir el tradicional evento de moda con sentido social ‘Moda por una causa’, que tendrá lugar en el Club Colombia, de la mano de siete diseñadores invitados.



La cita, que ha sido organizada por la diseñadora caleña Gigi Bueno desde hace 15 años, busca recaudar fondos a beneficio de la Fundación La Divina Providencia, que alberga a niños enfermos con cáncer durante sus tratamientos y recuperación.



En esta oportunidad, serán seis los diseñadores invitados, además de Gigi Bueno, los que presentarán sus colecciones inspiradas en el Verano 2022. Pink Filosofy, Andrés Otálora, Rafael Cure, María del Mar Zambrano, Samara Wells y Johana Rojas, serán los encargados de demostrar que la moda también es un tema social.



“Este es un regreso maravilloso. Fueron dos años sin poder realizar el evento a causa de la pandemia, pero por fortuna hoy podemos decir que volvemos a escena. El desfile ha hecho que la gente en Cali se concientice de la importancia de donar, de unirse en torno a una causa y en esta ocasión, espero que tengamos el público de siempre”, destaca Gigi Bueno.



Cabe decir que, la Fundación La Divina Providencia, institución sin ánimo de lucro, beneficia alrededor de 50 niños, que van desde recién nacidos hasta los 18 años de edad.

La cita es el martes 7 de junio, en el Club Colombia a las 6:00 p.m. Boletas en la Fundación La Divina Providencia. Info: 317 654 8257

“Soy sobreviviente de cáncer de mama y el día en que me pude recuperar, sin aún ser sobreviviente, pero teniendo la energía, empecé ‘Moda por una causa’. Siempre he tenido una debilidad por ayudar, en especial a los niños y al darme cuenta de los precios de los tratamientos y las dificultades por las que hay que atravesar, pensé mucho en aquellos que pasan por esto, así que empecé a buscar una fundación que necesitara mi ayuda, y no podía ser otra que moda”, recuerda Gigi.

Desde hace tres años, y gracias a la gestión que ella ha hecho con la Fundación, se pudo inaugurar la segunda sede para la organización, la cual atiende a niños que han recibido trasplante de médula ósea, hígado, corazón y riñón, que requieren tratamientos mucho más extensos y necesitan de la compañía de sus madres cuidadoras.



“Al principio, los únicos fondos que entraban para la comida de los niños, eran del desfile, pero ahora nos hemos situado a nivel local como la mejor fundación para niños enfermos de cáncer, y ha sido gracias al apoyo de todos los caleños que nos han ayudado en estos años”, concluye Gigi.



Quienes deseen asistir al desfile benéfico pueden adquirir las boletas en la Librería Nacional, en las tiendas de los diseñadores participantes o en el Club Colombia, el día del evento.