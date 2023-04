Denuncia: Artista colombiano fue víctima de ataque xenófobo en EE.UU. y tras de eso podría ir a la cárcel

El cantante de música urbana, Engell Melody, pide ayuda a través de sus redes sociales para afrontar un complejo caso judicial, luego de que al parecer fuera víctima de xenofobia por parte de las autoridades estadounidenses, cuando resultó envuelto en una pelea con un ciudadano ruso, el cual agredió a su esposa sin justificación alguna.



Según la denuncia hecha por el artista, su pareja fue agredida en el restaurante donde actualmente trabaja, por un ciudadano de nacionalidad rusa, quien sin mediar palabras destruyó su máquina de cabina de fotos 360.



Por si fuera poco, el hombre en cuestión arremetió contra la mujer cuando esta le reclamó por el aparato y en ese momento la agredió con una silla de hierro.



"Quiero hacer una denuncia pública (...), fui agredida físicamente por un hombre, quien me golpeó con una mesa bastante pesada y con una silla de hierro. Yo a ese hombre no lo toqué, no le hice nada malo. A él le molestaba que nosotros estuviéramos detrás de él, en el lugar donde yo llevo un año. Él se había ido hace ya cuatro o cinco meses y volvió con una actitud muy horrible", señaló la novia de Engell Melody.



De acuerdo con la denuncia, al hombre le molestó encontrar a la pareja de Engell Melody ocupando su antiguo puesto de trabajo en dicho restaurante, razón por la cual la emprendió contra ella.



Según el artista, en el procedimiento policial hubo varias irregularidades. En primer lugar, las autoridades no mostraron una actitud neutra y apoyaron al ciudadano ruso, incluso solo le prestaron atención médica a él.



“Nosotros cuatro, junto con ella, terminamos 17 horas presos y reseñados... Por ser latinos no nos prestó atención alguna, le dio el lado al ruso (…) Para mí esto es xenofobia y muy discriminatorio", dijo el cantante.



La situación empeoró cuando llegaron a la estación de policía. Según Melody, su pareja fue acosada por los uniformados y uno de ellos la manoseó mientras le realizaba una requisa, vulnerando sus derechos como mujer.



“A mi pareja la acosaron dentro del precinto (un policía diciendo a sus compañeros que culit* grande). Un hombre policía es quien la requisa y la manosea, creo debería hacerlo una mujer policía”, agregó el artista.



La policía de Nueva York le imputó cargos a Melody por desobedecer a la autoridad, esto podría darle hasta dos años de cárcel y en el peor de los casos una deportación a Colombia, su país de origen, de donde huyó hace unos meses luego de recibir amenazas de la banda criminal Los Rastrojos.