Dentro de mi Mente, el nuevo lanzamiento musical de Arnulfo González

El caleño Arnulfo González presenta su más reciente lanzamiento musical 'Dentro de mí mente', una canción que hace reflexionar sobre el tema del encuentro espiritual para conocer nuestra misión en la vida y saber exactamente quienes somos.



Todo en la vida pasa, cosas buenas y cosas malas, pero todo circula a nuestro alrededor, todas las vivencias nos dejan enseñanzas y de ellas debemos aprender, para ser mejores humanos y sobre todo para reconocer el valor interior de todo, lo superficial no tiene valor ni importancia, lo que debe primar en la vida es la esencia de quienes somos y de nuestro actuar, que realmente serán nuestro legado, el recuerdo que dejaremos y razón por la cual nos recodarán con cariño, respeto y admiración.



'Dentro de mi mente' es una oda a ese encuentro espiritual que todos tendremos en algún momento del largo camino que tenemos como vida.



"La música siempre ha sido mi pasión, mi escape. En ella siempre he encontrado el refugio para desahogarme de lo que me afecta en mi diario vivir, al haberme encaminado desde la infancia al mundo espiritual", cuenta González.



Él empezó como tarotista a los 10 años y desde ese momento no se ha e detenido en su búsqueda a través de las diferentes culturas, de las cuales, dice, lo han nutrido espiritualmente, entre otras, el budismo, las creencias afrocubanas desde Cuba hasta el África nigeriana.



Resultado de ello son es su libro y película documental titulados 'Ordun, Aye yoruba y Santería'. Además ha investigado sobre los chamanes de Mongolia, el hinduismo, la parapsicología, y en estos cinco últimos años con indígenas del Amazonas colombiano.



"Ahí descubrí todo un escenario inspirador por medio de una copita de Yagé o Ayahuasca. Esto me ha llevado a un universo donde la Divinidad es un padre creador de diferentes dioses, semidioses, ángeles, santos, seres de luz que danzan al ritmo de la música celestial, transmitiendo el mensaje espiritual divino de diferentes formas, donde no hay distinción de razas ni tampoco jerarquías, solamente amor”, agrega.



El tema 'Dentro de mí mente' hace parte del álbum musical 'Entre el cielo y la tierra', una producción musical que busca llevar al oyente a un estado meditativo, que le permita poco a poco, comenzar el cambio de su estilo de vida, de pensamientos y de actuar. "Vivimos momentos de crisis a nivel mundial y para lograr la paz, debemos comenzar por nuestro interior, de adentro hacia afuera. Ese será el verdadero y necesario cambio de la humanidad", considera el cantautor.



