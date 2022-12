De la televisión a la pantalla chica: Laura Acuña habla de su incursión al cine

Está en salas de cine la película con la que cada fin de año Dago García Producciones sorprende al público colombiano. Pero este 2022 el director, productor y libretista no llevará a los espectadores de ‘Paseo’, sino a vivir una Navidad apocalíptica y cómica con El Último Hombre Sobre la Tierra.



Este largometraje marca el debut como actriz de Laura Acuña, quien se mete en la piel de Liliana, una atractiva y exitosa ejecutiva de una empresa, que verá hacerse realidad la peor de sus pesadillas cuando debe compartir un planeta vacío con Roberto ‘Piquiña’ Guzmán, compañero intenso y chabacán del trabajo, a quien le había advertido que solo estaría con él si fuera “el último hombre sobre la tierra” y preciso, es el único sobreviviente del género masculino. Hablamos con ella.



¿Qué la motivó a actuar, teniendo ya una carrera como abogada y presentadora de televisión?

Que nadie, nunca, me había puesto a pensar en la posibilidad de actuar, es la primera vez que me hacen una propuesta así de seria, eso me motivó bastante por lo inesperado e importante del proyecto. Además, Dago es muy insistente, y es muy difícil decirle que no.



¿Hubo acercamientos a la actuación antes de esta película?

Una vez hice algo, pero no se me vio ni la cara, solo las manos. En ‘Tiempo Final’ aparecí en el baúl de un carro y era lo más cerca que había estado en un set de filmación. Esta es la primera vez que me proponen un protagónico con un sello tan importante como el de Dago García. Eso te pone a pensarlo y a decir que sí.



¿Qué fue lo más difícil y gratificante de incursionar en la actuación?

Tuve que trabajar en ganar un poquito de confianza, el reto estuvo allí. Las personas del equipo se encargaron de darme la tranquilidad que necesitaba. Aprendí muy rápido el proceso y me gustó mucho la experiencia, eso hizo que fuera mucho más fácil.



¿Cómo fue la química actoral con John Alex Toro, el coprotagonista?

Nos conocíamos desde hace muchísimos años, trabajamos juntos en una campaña para una firma de zapatos colombiana. Lo entrevisté muchas veces, es un tipo súper divertido, amable, generoso, así fue en el set, súper generoso conmigo, compartiendo su saber. Si veía que había algo que podía mejorar, sin rayar con el trabajo de Juan Camilo que es dirigir, Alex estaba pendiente y gracias a muchas cosas que me dijo el resultado salió mejor de lo que yo esperaba.



Este largometraje marca el debut como actriz de Laura Acuña, quien se mete en la piel de Liliana, una atractiva y exitosa ejecutiva de una empresa. Especiales para El País

¿Qué tan identificada se sintió con su personaje de Liliana?

Es una mujer muy organizada, súper apasionada con su trabajo, le encanta, y todo lo que hace gira alrededor de lograr sus metas, en eso nos parecemos un montón, en la disciplina. está buscando el amor desesperadamente, idealiza una situación que la vida y Dios saben que no le conviene, y se va dando cuenta de eso a través de cosas que pasan. A diferencia de Liliana, me gusta dejarme sorprender de la vida, como esto de hacer una película, son las cosas que más disfruto, ¿sabes? las oportunidades inesperadas y aprender a aprovecharlas.



Alguna vez en su vida diaria utilizó la frase “ni que fuera el último hombre del planeta”... ¿Cuál sería ese tipo de hombre en el que usted no se fijaría?

¡Claro que sí! Muchas veces le he dicho a una amiga “ni que fuera el último hombre sobre la tierra”. Nunca me fijaría en un tipo aburrido o trascendental, me gustan las personas divertidas, en las que pueda confiar, que tengan una solución para cada problema y no un problema para cada solución porque esa gente así no aguanta. En lo demás, todos tenemos claros y oscuros y hay que aprender a convivir con ellos y a querer lo que para uno son defectos del otro.



¿Qué espera del resultado final de esta primera producción como actriz?

Que la gente se lo disfrute, que se divierta, que los colombianos la vean más de una vez, con amor, que volvamos a las salas de cine, un espacio que se está perdiendo, tenemos muchas alternativas, pero ir a desconectarse, comprar crispetas, gaseosa, agua, el café, lo que sea y sentarse a ver una película es algo que no hacemos a menudo y es un buen hábito.



¿Suele ver películas colombianas?

Me he visto todos los ‘Paseos’ (risas), estoy muy conectada. Tengo que confesar que disfruto muchísimo las películas de ciencia ficción, porque se aprecian mucho más, pero también es interesante reconocer el talento colombiano. Muchas veces dejamos de lado lo nuestro y no solamente las películas sino las empresas, a raíz de la pandemia tomé la decisión de apoyarlas más.



Pregunta casual... ¿Qué haría si fuera la última mujer sobre la tierra?

En esta película hay una escena donde está el equipo detrás, pero se alcanza a sentir la soledad y en medio de mi actuación pensaba que aún teniendo todo a la mano, almacenes de tecnología, tiendas de ropa, supermercados, “no hay propósito al tenerlo todo sino hay con quien compartirlo”. De ser la última mujer sobre la tierra, buscaría, desesperadamente, a otro ser humano.