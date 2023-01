Clara y Gerard: ¿Problemas en el paraíso?

Mientras se rumora que Gerard Piqué estaría pagándole a Clara Chía con la misma moneda que le pagó a Shakira, personas cercanas a la pareja señalan que ahora están más unidos que siempre.



Si bien la actual novia del exfutbolista está algo apartada de la vida pública, a raíz de la canción de la barranquillera y Bizarrap, con dedicatoria incluida para ella, se han evidenciado, a través de sus publicaciones en las redes sociales, notorios cambios físicos, que también pueden estar relacionados con su edad, 23 años.



Antes no solía cuidar mucho su aspecto físico y sus looks, pero en poco tiempo, se le ha visto más curvilínea y con ropa menos casual que antes, inclinándose más por lo formal.



Algunas fuentes de farándula especulan que podría haberse practicado algunas cirugías en el rostro, que ahora luce más sano.



El cabello lo lleva más largo y liso (con extensiones), muy diferente a su acostumbrado look salvaje de antes.



Piqué, en apuros

Después de la oleada de críticas contra Piqué por las comparaciones de su 'ex' entre el Casio y el Rolex y el Renault Twingo con el Ferrari, ahora los sal-piques corren por cuenta de los 'paparazzis', que han sacado a la luz la infidelidad de Piqué a Clara Chía Martí con una joven abogada, también catalana, de nombre Julia Puig.



Fue el 'paparazzi' Jordi Martin, responsable de seguir paso a paso la separación de Shakira y Piqué, quien compartió una imagen del perfil de Julia Puig Gali, abogada española con un máster en Derecho Penal Económico y Corporate Compliance.



Martin etiquetó a Piqué y le escribió: “¿La conoces, Gerard? Luego, no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima de ti”.



Y cuando dicho rumor parecía desvanecerse, la otra mujer en la vida de Piqué reapareció, después de haber puesto privada su cuenta de Instagram @juliapuiggali. Ella publicó justamente un TikTok que muchos ven como una respuesta a los señalamientos, pues aparece junto a su pareja de vacaciones. "Días en el paraíso", postea en un video grabado en Bali.