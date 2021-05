César Lucha, el joven cantautor que sueña conquistar a Colombia con su propuesta pop alternativo

Daniel Molina Durango

Desde muy pequeño César Lucha se dejó conquistar por la música, de esos amores que se cuelan por las venas y se instalan en el alma. Una pasión que perpetua hasta hoy. Ahora, a sus 23 años, el salvadoreño anda deleitando oídos con su música y flechando corazones con sus letras.



Soñador, innovador y perseverante, son los adjetivos que mejor podrían describir a este joven cantautor, que cautiva con sus composiciones y su voz. Un artista que no teme a las mezclas y que experimenta con nuevos sonidos en cada canción.



“Me encanta experimentar. Ninguna canción es igual a la anterior. Siempre trato de buscar cosas nuevas, ponerle un sello diferente a lo que hago. No me gusta quedarme estancado en lo mismo”, comenta el artista.



Sus influencias musicales van desde el pop latino, R&B, rock, hasta el jazz y el blues. Una fusión de géneros y sonidos que promete cautivar a millones. Y aunque está radicado en Canadá, tiene como objetivo llegar con sus interpretaciones a distintos rincones del continente americano y del planeta entero.



Sin embargo, hay un país en particular que le roba el sueño a César Lucha y al cual quisiera enamorar al son de sus canciones: Colombia, con el que tiene un lazo especial ya que parte de su staff de producción es de esta tierra.



“¿Por qué Colombia? Porque siento una conexión profunda con el país. Mi equipo es mi familia. La gente que he conocido de Colombia es buena onda, gentil, chévere. Me han ayudado a tener la fortaleza para seguirle dando a esto”, añade.



Recientemente César Lucha lanzó ‘Lo mejor de mí’, una canción romántica dedicada a esas relaciones que terminan, pero que transforman y dejan huella. El sencillo ya suma miles de reproducciones en YouTube y cuenta con la participación Stephania España, influencer caleña que sirvió de musa para el videoclip.