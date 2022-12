De Darío Gómez a Fredy Rincón: las muertes que impactaron a Colombia en este 2022

En 2022 fueron varios los personajes que partieron de este mundo. Sus muertes causaron profunda tristeza entre sus admiradores por el legado que dejaron en diferentes ámbitos: en la música, la política, los deportes, la actuación, la poesía, el periodismo...



Uno de los fallecimientos que causó gran tristeza en nuestro país fue el del cantante Darío Gómez. El intérprete de ‘Nadie es eterno’ murió a los 71 años por un infarto. Durante cuatro días, el cuerpo de ‘El rey del despecho’ fue velado en cámara ardiente, cumpliendo uno de sus deseos: estar rodeado de personas mientras lo despedían de este mundo.



Otro de los decesos que causó conmoción entre los colombianos fue el del futbolista Freddy Rincón, luego de permanecer tres días en cuidados intensivos a causa de un aparatoso accidente vehicular. La leyenda del fútbol colombiano falleció el 14 de abril, a los 55 años, en la ciudad de Cali.



La muerte de la gran actriz Dora Cadavid; la del periodista Mauricio Gómez, el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci mientras disfrutaba de la luna de miel con su esposa en la Isla de Barú, cercana a Cartagena y el fallecimiento del futbolista caleño Andrés Balanta, a los 22 años de edad, también fueron hechos que causaron honda tristeza en nuestra nación.



No podemos dejar pasar por alto los decesos de personajes internacionales como la Reina Isabel, el ex mandatario ruso Mijail Gorbachov, la cantante y actriz Olivia Newton-John, o de grandes artistas latinoamericanos como Diego Verdaguer o Pablo Milanés.



Por eso es nuestro especial de Nostalgias de este domingo y de mañana lunes, lea las semblanzas de estos personajes que fueron foco de noticias durante su vida y también en el día de su muerte.

Darío Gómez

En la noche del 26 de julio, Colombia recibió la noticia que el ‘Rey del despecho’, como era conocido el cantautor Darío Gómez, perdió la vida debido a un infarto.



Desde ese momento, ‘Nadie es eterno’ comenzó a sonar con insistencia en emisoras y calles del país, rindiéndole así el pueblo colombiano un espontáneo homenaje al artista con su canción insigne.



Durante cuatro días, su cuerpo fue velado en cámara ardiente, cumpliendo uno de sus deseos: estar rodeado de personas mientras lo despedían de este mundo. Este acto tuvo lugar en el Coliseo de Voleibol Yesid Santos de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot en la ciudad de Medellín y contó con la visita de miles de fanáticos que se acercaron a su ataúd para darle el último adiós.



Su guitarra lo comenzó a acompañar desde los 16 años y fue en febrero de 1951 que compuso su primera canción. El cantautor, oriundo de Los Cedros, en Antioquia, no solo interpretaba música de despecho, sino que su repertorio incluía géneros de baladas, música tropical y rancheras.

No le temía a la muerte, incluso, llegó a dedicar y a componer canciones que hablaban de ella, tales como ‘Descansaré cuando muera’, ‘Adiós a la vida’, ‘La vida y la muerte’. Bajo su propia marca discográfica, logró producir alrededor de 25 discos de estudio.



Para Darío, uno de los aspectos más importantes era su familia, por esto no dudó en defender a su madre de las agresiones de su padre. En una ocasión, en una acalorada discusión, causó la muerte de su progenitor por accidente. Entre sus grandes amores se encontraba su nieta, a la que le escribió el tema ‘Daniela’, en la que expresa ideas sobre la relación familiar, y a la vez, se lamenta por la pérdida de su hija Luz Dary Gómez.

Mauricio Gómez Escobar

El reportero, abogado y escritor bogotano Mauricio Gómez falleció el 13 de mayo a los 73 años, a raíz de un cáncer. Hijo del líder político Álvaro Gómez, fue un destacado periodista. Por sus investigaciones y reportajes ganó el Premio de Periodismo Simón Bolívar en diez oportunidades y fue merecedor del Premio Nacional de Periodismo CPB al Mérito Periodístico por toda una vida dedicada a esta actividad y por su honorabilidad personal. Fue director del Noticiero 24 Horas. Trabajó para CNN, Univisión, Caracol Tv. Semana y CM&, entre otros.

Juan Gustavo Cobo

Un gran intelectual, poeta, crítico literario, bibliófilo, ensayista, gestor social. Así describen sus amigos al bogotano Juan Gustavo Cobo Borda, cuyo deceso se produjo el 5 de septiembre. Tenía 74 años de edad. Poseía una biblioteca de más de 18.000 volúmenes, con estantes completos de Octavio Paz, Jorge Luis Borges, antologías de poesía y más. Obras como El Coloquio Americano, Para Llegar a García Márquez y Borges Enamorado son de su autoría.

Marcelo Pecci

Cuando se encontraba de luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera, fue asesinado el 10 de mayo el fiscal paraguayo especializado en crimen organizado Marcelo Daniel Pecci, en la Isla de Barú, a 45 minutos de Cartagena.



El funcionario, que esperaba ilusionado la llegada de su primogénito, murió producto de tres disparos que recibió mientras estaba en la playa. Tenía 45 años de edad.



De acuerdo con las autoridades colombianas, el asesinato del fiscal que investigaba a la mafia, fue el resultado de un complot de una red que involucra criminales de Brasil, Paraguay y Colombia. Agentes de la Policía colombiana informaron que los sicarios habrían recibido US$ 500.000 por llevar a cabo el homicidio.



En Medellín se dio la captura de cinco involucrados en este hecho, incluido la del hombre que, después de haberse bajado de una moto acuática, disparó contra el fiscal.



Pecci tenía a su cargo varios de los más relevantes casos de narcotráfico y lavado de dinero de Paraguay. Y una de las investigaciones era contra el grupo mafioso Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil.

Freddy Rincón

Luego de permanecer tres días en cuidados intensivos a causa de un aparatoso accidente vehicular, Freddy Rincón, una leyenda del fútbol colombiano, falleció el 14 de abril, a los 55 años, en la ciudad de Cali.



El exfutbolista hizo parte de la generación dorada que clasificó al país a tres mundiales consecutivos: 1990, en Italia (octavos de final); 1994, en Estados Unidos, y 1998, en Francia (fases de grupos).



Uno de los momentos que marcaron la carrera del centrocampista fue cuando anotó el gol frente a Alemania en el Mundial de 1990 que significó el empate contra esa selección y dio un giro a la Tricolor.



Participó también en tres copas América (1991, 1993 y 1995). Jugó para varios clubes a nivel mundial, en países como Brasil (donde también actuó como entrenador en varios equipos de esta nación), Italia, España y Colombia. El ‘Coloso de Buenaventura’ , como era conocido, jugó para el América de Cali un total de 176 partidos.

Dora Cadavid

‘Doña Inesita’, de la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, es uno de los personajes más recordados de la actriz Dora Cadavid, quien participó en importante producciones de la televisión nacional como ‘Café, con aroma de mujer’ y ‘A corazón abierto’. Tras años dedicados al mundo de la actuación, de grabar algunas canciones y cautivar la audiencia radial, dejó este mundo a los 84 años, el 31 de enero a causa de problemas respiratorios.

Edgardo Román

Después de batallar contra un cáncer, murió a los 71 años, el 7 de enero, el actor Edgardo Román, quien estuvo vinculado a la televisión, el cine y el teatro por más de 50 años. Padre del actor Julián Román, el bogotano es recordado por sus actuaciones en producciones como Amar y Vivir, Los Victorinos, Pura Sangre, El Bogotazo. Creó la Fundación Actuemos, donde era docente.

Andrés Balanta

Mientras entrenaba con su equipo Atlético Tucumán, de Argentina, murió de un infarto el 29 de noviembre, el futbolista caleño Andrés Balanta, canterano del Deportivo Cali.



Balanta, de 22 años, debutó en 2018 con el cuadro azucarero bajo la conducción del uruguayo Gerardo Pelusso y por su buen desempeño se mantuvo en el equipo profesional.



En 2021 salió campeón con el onceno caleño y posteriormente fue cedido al Atlético Tucumán por petición de Lucas Pusineri.

Marcelino Rodríguez

Más conocido como ‘Mandíbula’ , el comediante Marcelino Rodríguez dejó de existir por complicaciones del Covid-19, el 27 de mayo, a los 71 años de edad.



El humorista se ganó el corazón de los colombianos por su participación en Sábados Felices, donde trabajó durante 30 años. ‘El feo más hermoso del país’ se había retirado de la televisión por haber sido diagnosticado con Alzheimer.

Reina Isabel II

Isabel II ha sido la soberana más longeva de la historia de la Gran Bretaña: alcanzó a celebrar un jubileo de platino por sus siete décadas en el trono. Vio pasar a 15 primeros ministros -- Winston Churchill, nacido en 1874 fue el primero, y la última, Liz Truss, nacida en 1975. La Monarca falleció el 8 de septiembre rodeada de su familia en su residencia de Balmoral, en Escocia. Su muerte fue atribuida a achaques originados en su avanzada edad: 96 años.



En un nuevo libro del autor y locutor británico Gyles Brandreth, ‘Elizabeth: un retrato íntimo’, se revela que en sus últimos años enfrentó una batalla contra un cáncer de médula ósea, cuyo síntoma más común es el dolor de huesos, lo que le habría ocasionado dolores constantes en sus extremidades, cansancio, pérdida de peso y problemas de movilidad.



Sus apariciones públicas en los últimos meses de vida fueron muy esporádicas, pero su gran responsabilidad con sus deberes la motivó a recibir tan solo dos días antes de su muerte a la entonces nueva ministra de Gran Bretaña, Liz Truss.



Isabel Alejandra María nació el 21 de abril de 1926 en Londres, primogénita del duque y la duquesa de York, que más tarde se convertirían en el rey Jorge VI y la reina Isabel.



Cuando su padre accede al trono el 1 de diciembre de 1936, tras la abdicación de su hermano Eduardo VIII, quien renunció para casarse con la divorciada estadounidense Wallis Simpson, Isabel se convierte en heredera. Durante un viaje a Sudáfrica con su familia, la joven se compromete en abril 21 de 1947 en un discurso radiofónico a dedicar toda su vida al servicio de su pueblo.



Se casa en 1947 con su primo en tercer grado, el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, en la Abadía de Westminster. Con él tuvo cuatro

hijos: Carlos, quien heredó el trono; Ana, Andrés y Eduardo.



Porque su padre se hallaba enfermo, lo reemplaza en una gira por la Commonwealth, en la que fue acompañada por Felipe, que había sido nombrado duque de Edimburgo. Estando en Kenia, el 6 de febrero de 1952 le informan sobre el fallecimiento de su progenitor. Meses después, el 2 de junio de 1953 es coronada reina. El acto fue transmitido por televisión.



En abril de 2021 falleció su esposo. Pidió entonces a su dama de compañía que la mantuviera ocupada con su deberes reales, lo que la ayudó a sobrellevar la pérdida de su marido.



Del 2 al 5 de junio de este año el Reino Unido celebró el Jubileo de Platino de su reina, esa misma que se ganó el cariño de su pueblo, a pesar de los escándalos que la rodearon.

Olivia Newton-John

Como un ejemplo de superación y lucha ante la enfermedad describió a la actriz y cantante Olivia Nexton-John su esposo John Easterling al compartir sus palabras de despedida a la estrella.



La actriz falleció a los 73 años, después de tres décadas de lucha contra un cáncer de mama.



Nacida en Australia y criada en ese país y en Gran Bretaña, la artista se hizo mundialmente famosa gracias a su papel de ‘Sandy’ junto al actor Jhon Travolta en la película Grease, en 1978. Él fue quien la convenció de participar en este filme.



Creó la Fundación Olivia Newton-John en favor de investigaciones contra las enfermedades.

Mijail Gorbachov

A los 91 años, el 31 de agosto, falleció en Moscú el último dirigente de la Unión Soviética, la cual lideró como Secretario General del Comité Central del Partido Comunista (1985-1991) y como presidente (1990-1991).



Como mandatario quiso abrir la economía de la Unión Soviética hacia el resto del mundo con una política más colaborativa y comunicada con el mundo capitalista, lo que se conoció como la ‘perestroika’. Siguió adelante con la introducción de la propiedad privada, aunque sin renunciar a la economía centralizada, la celebración de

elecciones democráticas, la libertad de expresión y de credo, la creación de un nuevo legislativo y la liberación de presos políticos.

En 1990 recibió el Nobel de Paz.

Pablo Milanés

El fundador de la Nueva Trova Cubana junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola dejó de existir en Madrid, España, a los 77 años de edad, el 22 de noviembre pasado.



El artista cubano, cantautor de inolvidables éxitos como Yolanda (canción que compuso a su primera esposa) o Yo no te Pido, murió por causa de una serie de infecciones producidas por una enfermedad hemato-oncológica que padecía.



En sus más de 40 años de vida artística grabó decenas de discos y musicalizó a poetas como José Martí, César Vallejo y Nicolás Guillén.

Recibió el Grammy Latino a la Excelencia Musical.

Diego Verdaguer

Volveré, La Ladrona, Corazón de Papel, Pájaro que Comió, son algunos de los éxitos que catapultaron al argentino Miguel Atilio Boccadoro Hernández, conocido como Diego Verdaguer.



El cantautor, de raíces italianas, consolidó junto a la cantante argentina Amanda Miguel una de las relaciones más estables y exitosas del mundo del espectáculo. Ambos se mantuvieron vigentes más de cinco décadas. De la unión de esta pareja, radicada en México, nació su hija Ana Victoria, quien heredó su talento musical.



El artista murió a los 70 años por complicaciones del covid, el pasado

28 de enero.

Jiang Zemin

Jiang Zemin lideró la transformación de China desde finales de los 80 hasta inicios del siglo XXI. Abrió la economía de su país hacia el libre mercado y encauzó por diez años el crecimiento de su nación.



Llegó al poder luego de la represión de la plaza Tiananmen y condujo a China hacia su surgimiento como potencia orbital. Presidente durante dos mandatos de cinco años, cuando dejó el cargo, China era miembro de la Organización Mundial del Comercio, OMC, y había obtenido el aval para organizar los Juegos Olímpicos 2008. Murió a los 96 años de leucemia, el 30 de noviembre.

Irene Cara

La cantante y actriz newyorquina Irene Cara puso a cantar al mundo en los 80 con dos éxitos: Fame, banda sonora de la película con el mismo nombre, y la balada Out Here On My Own.



Con tan solo 23 años ganó el Oscar por su actuación en el filme

Flashdance y logró dos Grammy por la canción What a Feeling, coescrita por ella para esta misma producción.



En los 90 se apartó del mundo del espectáculo y regresó en 2001 para grabar una versión dance de What a Feeling. Su deceso se produjo el 25 de noviembre a los 63 años, en su casa de La Florida, Estados Unidos.

Madeleine Albright

Nacida en Checoslovaquia, su familia emigró a Estados Unidos cuando ella tenía 11 años. Se educó en prestigiosas universidades de ese país y desde muy joven se interesó por la política. En 1993 fue nombrada embajadora de EE.UU. ante la ONU.



En 1997 se convirtió en la primera mujer en ser Secretaria de Estado de EE.UU., en la administración de Bill Clinton. Aclamada como campeona de la democracia, el expresidente George Bush destacó, a raíz de su muerte, que ella “comprendió la importancia de las sociedades libres para la paz en el mundo”. Su deceso se produjo el 23

de marzo a los 84 años de edad.