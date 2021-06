Bobby Valentín cumple 80 años, así ha sido la vida de 'El rey del bajo'

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El maestro Bobby Valentín, figura clave en la creación, desarrollo y consolidación del concepto salsa, celebra sus 80 años de vida, con la creatividad musical que lo ha distinguido.



‘Cantaré con una orquesta’, ‘Cuando uno se enamora’, ‘Doña bella’, ‘El jíbaro y la naturaleza’, ‘Huracán’, ‘La boda de ella’, ‘Me diste de tu agua’, ‘No me conoces’, ‘Papel de payaso’, ‘Tirándote flores’, ‘Nací moreno’, son sólo algunos de los éxitos musicales que representan el sonido característico de la orquesta de Bobby Valentín.



Roberto Valentín Fred, nombre de pila del genial músico, comenzó de niño a tocar la guitarra, influenciado por su padre, don Albertano Valentín, un aficionado ejecutante del cuatro puertorriqueño. “Mi padre me guió en el instrumento, parece que él vio algo en mí, tuvo la visión que dentro de todos los hijos que tuvo, el más pequeño de la familia se iba a dedicar a la música”.



Aunque ‘Bobby’ nació en Orocovis, un pueblo ubicado en pleno centro de Puerto Rico, el 9 de junio de 1941, al quedar huérfano de madre, se mudó al municipio de Coamo, lugar donde se afianzó su deseo por ser alguien en la música. Inició siendo parte de un trío local en el que tocaba primera guitarra y hacía tercera voz, hasta que comenzó a recibir sus primeras clases de solfeo, armonía y trompeta, lo que le permitió integrarse a una agrupación local llamada La Sonora Coameña.

La Gran Manzana

En 1957, Valentín emigró a la ciudad de Nueva York, donde consiguió insertarse en la escena musical de la época -caracterizada por el esplendor de la pachanga-, como trompetista del Conjunto de Joe Quijano, al tiempo que comenzó a desempeñar el rol de arreglista.



“Realmente no tuve la posibilidad de estudiar arreglos. Mi sueño y mi meta era crear música para películas. Traté de ir a Juilliard School, pero en esa época se me hacía muy difícil tener los recursos económicos para acceder a estudiar formalmente”.



Del Conjunto de Joe Quijano pasó a trabajar con las orquestas de Willie Rosario, Charlie Palmieri y Ray Barretto, y de manera paralela desarrolló gran capacidad como sesionista, participando en grabaciones de distintas agrupaciones. Se vinculó a la orquesta de Tito Rodríguez tocando trombón de pistones. “Pero tuve que dejar la orquesta, porque me estaba afectando mucho el cambio de la embocadura del trombón a la trompeta, porque son dos boquillas muy diferentes”. Así se dio su transición al bajo, instrumento con el que catapultó su carrera como líder de orquesta desde 1965, año en que Fonseca Records, le publicó su primer álbum.

Bobby Valentín fue uno de los primeros músicos reclutados por el mítico sello Fania. Allí no solo comenzó a formar parte del colectivo ‘Estrellas de Fania’, sino que también desarrolló una impresionante carrera en calidad de arreglista junto a Louie Ramírez. Sus arreglos quedaron consignados en producciones de Orquesta Harlow, Johnny Pacheco, Justo Betancourt, Cheo Feliciano, Pete ‘El Conde’ Rodríguez, entre muchos otros.



La primera producción de Bobby Valentín, como director de orquesta, para la compañía Fania se tituló ‘Young Man With a Horn’ y a esta le siguieron ‘Bad Breath’ (1967), ‘Let's Turn On / Arrebatarnos’ (1968) y ‘Se la comió’ (1969), que antecedieron el retorno a su natal Puerto Rico.

Soy Boricua

“Surgió la oportunidad de viajar con mi orquesta a la isla. Tuve esa visión y no me quejo, porque al radicarme en Puerto Rico a finales del 69 supe que era la oportunidad mía. Formé la orquesta y efectivamente no fallé”.



El primer éxito de Bobby Valentín en su etapa de regreso a la isla fue ‘Huracán’, de la autoría de Tite Curet Alonso, cantado por Frankie Hernández. De ahí en adelante su orquesta se convirtió en la mejor escuela para los cantantes que a la larga terminarían haciendo historia: Marvin Santiago, Luigui Texidor, Carlos ‘Cano’ Estremera, Luisito Carrión, Johnny Vásquez, Rafú Warner, Giovanny Lugo, entre otros.



En 1974, el denominado ‘Rey del bajo’ fundó su propia compañía, Bronco Records, debutando con las producciones ‘Bobby Valentín va a la cárcel Vol. 1 y Vol. 2’, y con el paso del tiempo sumó talentos como La orquesta de Willie Rosario, La Selecta de Raphy Leavitt, La Orquesta Mulenze, Orquesta La Criolla, Nacho Sanabria y Vicentico Valdés.



“Fui fanático de Vicentico Valdés y ya que tenía mi sello, me dije: “quiero hacer una producción con Vicentico Valdés, aunque no venda un solo disco”. Grabé a Vicentico por satisfacción personal y por llevar al disco, el sonido romántico que tanto me agrada”.



En los decenios de los 80 y 90 la producción de Valentín fue imparable. En ese periodo publicó laureados álbumes como: ‘La boda de ella’, ‘Algo Excepcional’ y ‘Symbol Of Prestige’.

Mi ritmo es bueno



El 17 de marzo de 2017, la extensa trayectoria de Bobby Valentín, como músico, arreglista, productor y director de orquesta, fue reconocida en una emotiva ceremonia organizada por la Cámara de Representantes de Puerto Rico, por sus más de 50 años de éxito en el ambiente artístico internacional. Dos días después Valentín fue exaltado al Salón de la Fama de la Música, en una ceremonia-espectáculo que se celebró en el Teatro Francisco Arriví en Santurce.



Valentín sigue creando, hace un par de años compartió los nuevos arreglos que realizó de ‘Amolador’ y ‘Mi ritmo es bueno’, y los publicó en una producción que llevó ese mismo nombre, obteniendo una nominación al Grammy.



“Quise darles otro toque para que suenen como si fueran de hoy. El tema ‘Mentiras tuyas’, quise incluirlo porque siempre fui seguidor de Rolando Laserie, me encantaba su estilo interpretativo”.



En el primer trimestre de este año, Bobby Valentín decidió grabar ‘El Twist’, éxito internacional compuesto por Hank Ballard y grabado originalmente por Chubby Checker. “Cuando viví en Nueva York, eso fue un ‘boom’. Yo tenía el estreno en pausa por la pandemia. Se me ocurrió hacerla en salsa, pero sin que perdiera la esencia de la época”.



Valentín promete seguir creando, al tiempo que planea poder celebrar pronto el 55 aniversario de su orquesta, toda una institución de la salsa.