Así se grabó la película caleña de terror ‘La Encrucijada’, que tendrá su reestreno este año

‘La Encrucijada’ es una película de géneros terror y policial cuyo protagonista es ‘Castela’, un detective novato, quien asumiendo su primer caso deberá hallar al asesino de un reconocido médico, camino que lo llevará a encontrarse con varios sospechosos, entre ellos, un hombre caníbal.



El film fue grabado por estudiantes caleños del colegio Pio XII hace ya veinte años. David Hurtado, hoy reconocido ingeniero biomédico de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), estuvo detrás de la producción de esa película, que se reestrenará a mediados de diciembre, después de dos décadas desde su lanzamiento, en 2003.



“Me acuerdo que la 'profe' de informática propuso que quien hiciera un proyecto final pasaría la nota y yo les pregunté a mis compañeros ¿por qué no hacemos la película? fuimos los únicos del curso que tomaron esa opción”, explicó David, en diálogo con El País.



“Un día les dije ‘saben que, yo me voy a poner a escribir algo’, entonces escribí, ahí no teníamos que director, nada, nada y se las mostré a estos manes, entonces les dije que hicieran esto y lo otro”, agregó el ingeniero caleño, quien hoy trata de reencontrarse con su lado artístico.



David recuerda entre risas aquellos días de grabación en la unidad residencial donde vivía. Con utensilios caseros, poco presupuesto y mucha creatividad le dieron vida a los personajes de ‘La Encrucijada’: “En esa época vendíamos helados, perros y hamburguesas en la unidad residencial, mi mamá hacía una salsa de mora y entonces pensé que si la empaquetaba podía hacer de sangre, también le pedimos a un amigo al que le gustaba la música satánica una canción bien pesada, le pedimos a mi tía que nos trajera de la Galería Alameda tripas, sesos, riñones, todo eso”, explicó.



La vida cotidiana fue una muy buena fuente de inspiración a la hora de grabar ‘La Encrucijada’: Para David, la realidad ofrece elementos que deben ser aprovechados en el arte y sobre todo en el cine; varias escenas de la película surgieron a partir de hechos reales: “En esa época un muchacho que era amigo de nosotros en la unidad residencial donde vivía se enloqueció y lo tuvieron que internar, un día por la mañana empezó a gritar un poco de cosas, entonces yo dije uy yo quiero hacer lo mismo que este man”, relató.



Años más tarde, Hurtado y sus compañeros pidieron permiso en la Universidad Autónoma para editar la película en los equipos de la institución. La solicitud fue aprobada. Fue un trabajo agotador; tardaron un día entero en ultimar los detalles de la producción.



David presentó el proyecto al canal digital ‘Tiempo Real de Verdad’, de la UAO. Sin embargo, la película no gustó y finalmente fue descartada: “Cuando entré a estudiar a la universidad les conté a los de Tiempo Real que habíamos hecho una película, ellos dijeron que la iban a ver y después de una semana me dijeron no, no la vamos a pasar”, explicó.



Hurtado piensa que a la mayoría de personas les da miedo enfrentarse a lo nuevo. Pero él es un caso aparte. Si algo lo ha caracterizado en su vida profesional es su capacidad de liderazgo Le gusta trazarse retos. No le teme al fracaso: “A mí siempre me ha gustado trazar metas que nadie ha alcanzado, lo que más he escuchado en mi vida es la palabra ‘no’ “, señaló.



David es ingeniero biomédico, uno de los más reconocidos de Cali. Su talante lo ha llevado a convertirse en líder del mercado de patentes en América Latina. Es fundador de Licenciarte, un proyecto de consultoría académica para apoyar a estudiantes y profesores universitarios en la exportación de conocimientos por medio de las patentes:



Seguramente, el secreto de su éxito se debe a su capacidad para asumir el fracaso. David no ha tenido una vida fácil, pues su infancia estuvo marcada por la violencia intrafamiliar: “Mi psicóloga me explicó que a mí no me da miedo enfrentar las cosas porque mi presente siempre ha sido malo, ,por ejemplo si yo me animo a presentar la película sé que no voy a perder nada porque nada puede salir peor, y así ha sido con todos mis proyectos”, explicó.



El año pasado David decidió que era hora de desempolvar la película. En diciembre del 2022 fue estrenada en la Cinemática del Museo La Tertulia y para este año se espera un nuevo lanzamiento.



Poco a poco ‘La Encrucijada’ ha venido ganando un lugar entre la crítica del cine de terror colombiano. Este film ha sido catalogado como el segundo en el país en ser grabado con la técnica narrativa ‘found footage’ o ‘metraje encontrado’ en la que toda la película es presentada como si fuera material descubierto; la primera producción colombiana donde se utilizó dicha modalidad fue ‘Holocausto Canibal’, en los 80s.



David confiesa que Colombia lo inspira por su cultura popular: “Yo digo que la cultura popular colombiana hace falta explotarla, por ejemplo, todo el mundo sabe quien es ‘El Sarco’, esos son los personajes que quedan marcados en la memoria de la gente, yo me pregunto ¿por qué no aprovechar eso? “, se cuestionó.



Hurtado tiene otros proyectos en mente. Para él lo primordial es iniciar un nuevo modelo de negocio en el mercado de las patentes que le permita financiar proyectos de cine como ‘La Encrucijada’. Tiene la idea de iniciar una película o quizá un documental inspirado en la catedral de sal de Zipaquirá, aprovechando que esta es una de las regiones donde más se reportan casos de apariciones paranormales y avistamientos de ovnis en el país.



Por último, David hace un llamado a no desistir, para aquellos que se encuentran luchando por sacar adelante sus proyectos: “A los que quieren hacer invenciones, a quienes quieren hacer emprendimientos, quiero que entiendan que estamos en una cultura donde nos dicen que nada se puede hacer, que uno no es nadie, que si uno no tiene plata no se pueden hacer las cosas, quiero que entiendan que sí se pueden hacer las cosas, que si dejamos de ir cinco veces a cine a ver una película como Avatar y mejor vamos a apoyar una producción local vamos a poder balancear la plata”, concluyó.



Quienes deseen apoyar el proyecto de ‘La Encrucijada’, pueden donar en Vaki siguiendo el siguiente enlace: https://vaki.co/inventionstudio