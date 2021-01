Año chino del buey de metal: vea las predicciones

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Estamos transitando el final de un Año Chino bastante complejo, el Año de la Rata de Metal Yang. El cambio del Año Chino tiene una fecha astronómica que es la que verdaderamente rige y que ocurre el 3 de febrero del 2021, antes de la medianoche, es decir entre 9:00 y 11:00 p.m.



El festejo de este cambio de año será el 11 de febrero, a las 14:06 hora colombiana; 19:06 hora Londres y a las 3:06 del 12 de febrero en China, debido a los cambios horarios de la tierra.



Entramos en el Año del Buey de Metal Yin. Es el segundo animalito de la rueda zodiacal china. Como es quien ara la tierra, el buey es pausado, pesado. Así que este año será un año acorde con sus movimientos, lento, porque todo está pensándose, está siendo analizado, se está arando la tierra para proyectos futuros.



La famosa palabra “reinventarse” se le atribuye a la dinámica rata, con esa capacidad de crear y resolver nuevas alternativas de manera inmediata. En cambio el buey todo lo organiza a largo plazo, lo planea, arma plan A, B y hasta C.

El búfalo planea y trata de marcar un panorama, no desde la creatividad sino desde su habilidad para atar todos los cabos y que ninguno quede suelto. Es un año para arar y sembrar. Para tener resistencia y tolerancia a la frustración. No para cosechar.



El animal viene como con varios estandartes, uno es el metal yin, representado en pequeños tesoros, así que se debe esperar este año que en el mundo haya pequeños repuntes de empresas o motivaciones personales. Serán pequeños brillos aislados, que alimentarán el panorama y lo harán ver más atractivo.

No quiere decir que será un año triste o falto de movimiento, al contrario, será un año en el que las cosas se estarán probando, se testearán los resultados de la inventiva de la rata.



Dichos brillos aislados pueden que al final del año empiecen a juntarse y se den a partir del segundo semestre alianzas o complementos dentro de los mundos tanto macro como micro.



El buey es un monarca con muchas facetas y viene cargado con una estrella. La del Año de la Rata fue la #7 y reorganizó el juego de estrellas en el mundo. Cabe recordar que las estrellas son patrones de energía que bañan al planeta, los países, departamentos y casas y suelen acompañar al líder, quien les indica lo que deben hacer.



La estrella 7, que tenía la rata el año pasado, se llama Destructor de Ejércitos, y ataca el metal, que en medicina china corresponde a los pulmones, por eso a esta se le atribuye la circunstancia mundial de la pandemia del Covid-19. El buey viene este año acompañado por la estrella 6 o Ángel de la Galantería, un ángel inmortal, longevo, de carácter militar, pero digno, poderoso, solemne, con mucha autoridad y viene a poner orden.

Sin embargo, los desastres anteriores no se arreglaran de la noche a la mañana. Se espera que el buey imponga el orden, que las vacunas lleguen a solucionar el problema pulmonar, porque la estrella 6 también es de metal y tiene autoridad sobre el mismo eje de patología. Se espera que además ponga en orden a la población, porque la estrella El Destructor de Ejércitos se manifestó en la indisciplina social. Como dice la sabiduría china, “lo que la rata inicia, el buey lo termina”.

Sigue el muro comunitario

​

Cada año chino tiene su imagen y la del año pasado era la de muro comunitario, una muralla constituida por muchos ladrillos, que generaba un lado exterior y un interior. Dicha imagen se tradujo de manera literal: los países cerraron sus fronteras y las personas se encerraron.



El año del buey tiene su Na Yin o imagen de muro comunitario, lo que quiere decir que durante 2021 estaremos detrás de este. Aunque el aspecto del muro es ahora más conservador, tierno y amable, no tan radical y desafiante como el del año anterior.



Otro análisis que hacen los chinos es a través de los hexagramas del I-Ching, este año se prospecta un mini oscurecimiento. Entramos en una noche, que sirve para descansar, reponer energías, no salir a exponerse y recuperar fuerzas para que el 2022 finalmente se abran las puertas.



Seguiremos aislados, pero esto no tiene que verse como algo negativo, tiene su lado favorable y es la posibilidad de encontrarse con uno mismo: algunos lo lograrán, otros tal vez no. Este aislamiento prolongado también puede potenciar el ser más egoístas, por eso hay que pasar de bajo perfil, porque todo el mundo, al estar tan encerrado, va a estar preocupado por brillar. El consejo es preocuparse más por brillar interiormente, para salir airoso y renovado.

Ana Isabel Aparicio

​

Estudios: Arquitecta egresada de la Universidad del Valle.

Trayectoria: En sus inicios se enfocó hacia el diseño arquitectónico, trabajando en empresas y talleres de diseño hasta crear su propia firma.



Desde el 2002 inicia el estudio y práctica del Reiki y de culturas orientales. Estudia Feng Shui y Astrología China, certificándose en escuelas de Argentina, México, Canadá y Brasil. Dicta seminarios de Feng Shui y Astrología Bazi China

Buey o búfalo

​

A los nacidos en el año del buey o búfalo les espera un año lleno de retos y desafíos, al ser los líderes. Por eso saldrán de su estado de confort, de su estabilidad, de su territorio. En la vida práctica esto puede significar mudanzas, ya sea cambiar de empleo, salir del país o de su entorno familiar. Se les viene un trabajo duro, porque van a tener que arar sus propios terrenos sin ayuda, debido a que los acompaña la estrella del Talento Solitario, que muestra periodos de soledad real o figurada por los que tendrá que pasar.

Rata



Esta roedora fue la líder del año 2020 y cederá su trono al buey, queda extenuada de su ardua labor, así que disminuirá su ritmo.

Tiene como ventaja que el buey es su aliado, coequipero, medio romance, medio pareja, quien le dará el puesto de vicepresidenta del año. Esto llevará a que la rata no le afloje del todo las responsabilidades, sin embargo desde una posición de menos compromiso y con un aire y una posibilidad de vuelo muchísimo mayor. La rata disfrutará de una libertad con privilegios.

Tigre



El buey le pone un poco la pata a este felino que va a tener que frenar su avance, por la excesiva prudencia que marca el buey. Sin embargo viene acompañado de estrellas muy favorables, como la de la Nobleza, lo que indica que tendrá un mecenas o un mentor; la de la Riqueza, que puede significar la llegada de recursos no necesariamente materiales, sino emocionales, laborales o de estudio, y una estrella de Ascenso, que lo llevará a subir de escalafón, ya sea por culminar un estudio distinto o ocupar un cargo más alto.

Conejo



Este no tiene o tiene una relación muy lejana con el buey, entonces este no le pondrá mucha atención. Esto implica que no lo atacará, no le moverá el piso, pero tampoco lo apoyará mucho. El conejo logrará más libertad y como es tan coqueto, bonito, romántico y familiar, puede tener una tendencia a la bohemia y al romance. Debe cuidarse de la estrella Lesión, que puede significar maltratos verbales, magullones, y procurar estar atento a no meterse irracionalmente en lugares donde pueda recibir maltrato.

Dragón

​

Los dragones quedaron malacostumbrados del año liderado por la rata, que siempre les dio alas y les permitió hacer lo que quisieran. El dragón es creativo, pero a veces no pone los pies en la tierra, por lo que su creatividad puede ser desbordada, irracional y sin fundamento. El buey lo llamará a rendir cuentas y le pedirá poner en práctica sus maravillosas ideas poniéndole grandes desafíos, que pueda que no cumplan. Deben cuidarse de la estrella Espada Voladora, que los retará, les traerá peleas y los hará responder por sus actos no siempre racionales.

Serpiente



Es una aliada del buey, por lo tanto este la favorecerá todo el tiempo e incluso la convertirá en su consejera, porque este reptil siempre tiene alternativas y una flexibilidad para encontrar salidas a tropiezos y dificultades que se encuentren en el camino y que el búfalo no puede resolver tan fácil y tan rápido.

Este año a los nacidos en los años de la serpiente les van a ofrecer oportunidades para surgir profesionalmente, personalmente o a nivel laboral, así que tienen esa ventaja o fortuna que deben aprovechar sin pensarlo dos veces.

Caballo



El año pasado, liderado por la rata, tuvo todos los tropiezos del mundo. La presencia del buey no lo va a dejar tranquilo del todo, al ser un aliado de la roedora. Así que aunque trote el caballo no va a estar tan libre, tendrá posibilidades más amplias. Al equino le aparecerá la estrella La Flor del Durazno, que lo hace proclive a todos los romances, y lo cobijará como un mecenas, la estrella Mentor y La Literaria, por lo que es probable que se le aparezcan oportunidades como escritores o conferencistas. Deberá cuidar su impaciencia y salidas de casillas.

Oveja o Cabra



Este año para las ovejas o cabras será de retos y desafíos, porque tendrán que enfrentarse a la autoridad del buey, líder del año, quien le querrá marcar el camino. La tierna pero tozuda oveja sacará su temple, terquedad e independencia, buscando defender su autonomía, por lo cual seguramente habrá un choque de trenes. Tendremos este año a la oveja tratando de mantenerse en pie, pues habrá movimientos tan fuertes que le moverán el piso en el plano empresarial, familiar y de pareja, que incluso pueden conllevar mudanzas y hasta cambio de país.

Mono



Es otro al que lo van a llamar a cuentas. El año pasado estuvo demasiado divertido, loco, irreverente, mamagallista y este año lo van a llamar al orden, para que ponga los pies en la tierra y se centre.

Pueda que lo llamen a responder ante algún acto, porque aparece la estrella Legal, aunque no necesariamente tiene que ser por cuentas con la justicia, demandas o problemas policivos, puede ser alguien que tenga autoridad en su vida y le pida que se controle un poco y le ponga un orden a sus ideas. El mono tendrá que aplacarse para poder avanzar.

Gallo



Hay buenos augurios para el gallo, quien cobijado por la fuerza del buey, su coequipero, se le abrirá todo un abanico de caminos comerciales de los que adolece normalmente su personalidad ‘fashion’.

Adicionalmente, este año el gallo estará en todo su esplendor romántico su característica Flor del Durazno que le hará brillar, atrayendo el romance y las buenas relaciones interpersonales. Además será dueño de un gran empoderamiento que acrecentará su fuerza y magnetismo y le brindará resultados garantizados.

Perro



La relación del perro con el buey no es muy directa, no se ponen mucho cuidado mutuamente, lo que quiere decir que este año para el canino será más tranquilo, puede aprovecharlo para descansar no sin estar atentos a su alrededor debido a que en su cielo se posa la estrella Espada con Filo que viene a podar cualquier cosa que esta considere innecesaria, por lo cual es bueno que cuide bienes o amistades que puedan considerarse superfluas. La indiferencia con el buey la pagará al ser poco valorado y reconocido, sus acciones tendrán poco asiento y poco éxito.

Cerdo



El cerdo va en coche este año, es casi que literal, porque le brilla la estrella Carruaje, entonces sin que él sea el dueño del carro, lo llevan en toda la abundancia, en todas las oportunidades, va a poder disfrutar a sus anchas de la gloria del buey, sin tener sus responsabilidades. Este carruaje también podrá llevarlo de paseo por tierras lejanas, pero en plan de aventura y disfrute. Es un muy buen año para el porcino, a quien le lloverán los beneficios no de manera mágica sino por rebote de lo que le llega al buey. Tendrá ayuda inesperada, abundancia y disfrute.

Horóscopo chino según el año de nacimiento:



- Rata: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.



- Búfalo: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.



- Tigre: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.



- Conejo: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023.



-Dragón: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.



- Serpiente: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.



- Caballo: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.



- Cabra: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.



- Mono: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.



- Gallo: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.



- Perro: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.



-Cerdo: 1911, 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.