Alejandra Azcárate reapareció tras el escándalo del narcoavión ligado a su esposo

La comediante y actriz Alejandra Azcárate reapareció en sus redes sociales y se refirió a la situación que ha tenido que enfrentar luego de que, hace poco más de dos meses, incautaron 446 kilos de cocaína en un avión que sería de su esposo.



A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Azcárate habló sobre el caso de la narcoavioneta ligada a su pareja, Miguel Jaramillo, y aseguró que "vengo de recorrer durante dos meses los sótanos del infierno".



"Yo creo que todos pasamos en la vida por momentos muy duros y yo no soy la excepción. Les deseo a ustedes, de todo corazón, que jamás tengan que transitar por estos espacios porque no hay una sola esquina pasible. Es increíble como a los seres humanos nos puede cambiar la vida en un segundo por un millón de razones", mencionó.



Dijo además que debido al escándalo por el lío judicial que involucra a su esposo le ha cambiado su vida y que, tanto a ella como a su familia, la han acusado de narcotraficante.



"Es increíble como a los seres humanos nos puede cambiar la vida en un segundo, por un millón de razones: una quiebra, algo tan cotidiano en estos tiempos. Un despido en una empresa, una ruptura, un abandono, el descubrimiento de una infidelidad, el diagnóstico de una enfermedad, una muerte que es pan todos los días en medio de esta pandemia", aseveró.



La comediante comentó que incluso su mamá, ha recibido mensajes intimidantes sobre el hecho. "Me ha tocado enfrentar situaciones tan puntuales como que a mi mamá le envíen mensajes diciéndole que ella era quien coordinaba las rutas y que se le cayó el emprendimiento del narcotráfico de su yerno. He visto la maldad muy de cerca", manifestó.



Cabe recordar que el pasado mes de mayo en un avión adscrito a la empresa de su esposo fueron encontrados 446 kilos de cocaína, cuando la aeronave aterrizó en El Embrujo, aeropuerto de Providencia, para supuestamente llevar ayudas humanitarias a la Isla.



En el marco del proceso penal del caso, el pasado 26 de mayo, Juan Camilo Cadena Botero y Harold Darío Rivera Toledo, piloto y ayudante de carga de la aeronave, fueron enviados a la cárcel por un juez de Providencia.



Además, un Juez de control de garantías de San Andrés envió a la cárcel a Jorge Isaac Aguilar, un capitán de la Policía quien también estaría involucrado en el transporte del estupefaciente.



Aunque la Fiscalía General de la Nación inició proceso de extinción de dominio contra el avión propiedad de Miguel Jaramillo, aún no se conoce si el ente investigador le imputará cargos a la pareja de Azcárate.



