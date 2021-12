Agüeros para el 2022: los rituales infaltables para este fin de año

El año nuevo llega y con él, las nuevas metas, aspiraciones y proyectos que se llevaran a cabo en los próximos 365 días. Para muchas personas iniciar el año con el pie derecho es una señal de que tan positivo será el año para ellos, por eso se acostumbra a realizar distintos rituales para atraer amor, abundancia, dinero, viajes y más.



Como todos los años el 2021 dejo a los colombianos grandes aprendizajes, principalmente en año donde la pandemia del Covid-19 sigue latente, experiencias positivas que se deben atesorar para seguirlas repitiendo y algunas no tan positivas de las que se aprende y se deben superar para comenzar el año de la mejor manera.



Los rituales pueden ayudarnos a cerrar simbólicamente dichos ciclos para avanzar, y no hay mejor momento de llevarlos a cabo que fin de año.Para colocar punto final a los ciclos que deben hacer parte del pasado y atraer las buenas energías que ayudan a cumplir las metas propuestas en este año que esta a punto de comenzar, aquí están los rituales que no pueden faltar en el último día del 2021.

Cerrar ciclos para abrir una nueva puerta



Istock / El País

Ya sean relaciones largas que terminaron o dejar de lado los sentimientos negativos por algunas situaciones que se presentaron en el año que está terminando este es el ritual indicado. En una cartulina blanca se deben pegar imágenes que le recuerden esa situación o persona que este año nuevo será parte del pasado, a esta cartulina sumarle imágenes o escribir los planes que se tenían juntos o que en algún momento se creyó que podía suceder. Con una vela o en una fogata se debe quemar esta cartulina y prender una vela blanca o incienso, sintiendo que el fuego de esta vela purifica los sentimientos y el ser interior para liberar los sentimientos negativos.

Barrer la casa es uno de los rituales, esto con el objetivo de sacar las “malas vibras” o energía negativa del año que se termina, sobre todo, si éste trajo acontecimientos difíciles.

Para atraer más dinero en el 2022



Fotomontaje El País

Uno de los rituales más conocidos para atraer abundancia en el nuevo año es pasar las últimas horas del día con un puñado de lentejas en los bolsillos, o en la cartera. Los granos son sinónimo de abundancia, ya que al ser cocinados su volumen aumenta.



Hablando del poder de los símbolos, el color es parte importante. Hay quienes usan ropa interior amarilla en fin de año, color del oro, de la riqueza, de la energía solar y de la fertilidad del verano. No obstante, también se puede llevar algo amarillo que no sea la ropa interior, por ejemplo vestir de dorado, usar zapatos dorados, pintarse las uñas de dorado, usar joyas de oro, o encender velas doradas en la cena del 31.

12 uvas para 12 meses



Comer 12 uvas a la media noche, con las últimas campanadas del año es una de las tradiciones más comunes en Colombia, pero puede darle este año un rasgo diferencial.



Escriba sus 12 deseos, uno por cada mes del año, y al terminar de comer las uvas enrolle y guarde en un lugar seguro su lista, para verificar al final del 2022 cuántos de estos se cumplieron.



Si aquello de engullir uvas a toda velocidad no es lo suyo, escriba en pequeños papeles muy diversos deseos, y al llegar la media noche elija al azar 12 de ellos, de forma aleatoria. Una vez tenga sus 12 papeles, pegará cada uno en una cartulina, según el orden de los meses, y la pondrá cerca de su cama, en su mesa de noche, en su escritorio o un sitio donde pueda verlos y meditar en ellos a lo largo del año.

Agradecer por lo bueno que dejó el año viejo



Foto: Archivo de El País

Hacer una lista de las cosas positivas que el año viejo le deja, así sea en materia de lecciones aprendidas, ayuda a la mente a hacer conciencia sobre las muchas razones que todos tenemos a diario para sentir gratitud.



Busque un momento a solas, en quietud, en un sitio tranquilo, y haga una lista de 21 cosas que le deja el 2021. A la media noche, en lugar de las 12 uvas puede leer esta lista.

Dejar ir lo malo



Agencia EFE

Quienes quieran dejar atrás un año duro, o de pruebas muy difíciles en diferentes aspectos de la vida, pueden encender dos velas, la primera representa la energía de lo viejo, y la segunda lo que viene. Encienda la primera y queme en su llama la lista de las situaciones que desea transmutar, superar o perdonar. Apague esa vela y deséchela. Luego encienda la nueva vela: elija un color alegre, con aroma agradable, y déjela brillar hasta que se consuma el 1 de enero.

10 actos de amor



No llegue a enero 1 con trastos sucios acumulados.



Lave el piso de casa con agua limpia y esencia de canela y vainilla.



Comparta detalles sentidos, uvas, postres, mercados, chocolates, con las personas cercanas a su servicio, pues alegrar el alma de sus colaboradores o vecinos eleva la energía que rodea su casa y a los suyos.



Dedique tiempo para escribir mensajes personalizados, no genéricos, a las personas más importantes de este año. Gracias a ellos, su vida fue mejor, así que un gesto personalizado será muy bien recibido y hablará de su calidez.



Invite a su cena de fin de año a esa persona que está sin familia, o lejos de su patria, o recién llegadas a la ciudad, o sola.



Por amor a los suyos, las cenas en casa deben respetar el distanciamiento, el uso del tapabocas y el lavado de manos.