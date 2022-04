Afasia: los síntomas de la extraña enfermedad que obligó a Bruce Willis a abandonar el cine

Un duro golpe al cine es la noticia del retiro de la actuación de Walter Bruce Willis. Un ícono de las películas de acción, un héroe que parecía indestructible, que tras vencer la tartamudez y la timidez interpretó personajes memorables como David Dunn en El Protegido, John McClane en Duro de Matar, el viajero del tiempo James Cole en Doce Monos y Hartigan en La Ciudad del Pecado, pero que ha sido diagnosticado con afasia, lo que aceleró el fin de su carrera cinematográfica.



Esta enfermedad afecta directamente las neuronas y la comunicación de todo tipo, la escritura, el habla, la compresión. A Willis, uno de los actores más rentables de Hollywood —sus películas han sumado US$ 7500 millones en las taquillas del mundo— lo cambió de manera radical en los últimos tiempos.



“A veces, cuando hablabas con él, parecía distraído y pensábamos que no significaba nada, pero te preguntabas si estaba pasando algo. Había momentos en los que no se podía trabajar con él con normalidad”, contó Stuart F. Wilson, el doble de acción de Bruce Willis en los últimos 17 años, al periódico The Sun.



Su doble y las personas a su alrededor pensaron que las numerosas ocupaciones estaban haciendo mella en su desempeño, “había momentos en los que no se podía trabajar con él con normalidad”, relata Stuart. Poco después se enteraron de que le estaban haciendo pruebas médicas.



Lo primero que notó su doble fue que el ganador de dos Emmy y un Globo de Oro había perdido peso, que no memorizaba los guiones y le costaba actuar, todos pensaban que tomaría una decisión al respecto, pero nunca imaginaron que fuera su retiro, sino un descanso temporal, para reponerse y volver al ruedo.



Fue una de sus hijas, Rumer Willis, quien anunció el miércoles, a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, su retiro de las pantallas.



“A los asombrosos seguidores de Bruce, como familia, queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentado algunos problemas de salud y que recientemente recibió un diagnóstico de afasia, una condición que está perjudicando sus habilidades cognitivas.

Como resultado de esta situación y después de mucha consideración, Bruce decidió dar un paso de la carrera que significa tanto para él”.



Y continuaba: “Es un momento muy difícil para nuestra familia y apreciamos mucho su amor, compasión y sostén. Estamos afrontando esto en familia, pero queríamos contarle a sus fans lo que sucede porque sabemos cuánto significa para ustedes y lo que ustedes significan para él”.



Dicha carta fue firmada por Rumer y sus hermanas, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn y las parejas del actor, Demi Moore y Emma Heming.

Cabe recordar que este alemán de ascendencia inglesa se casó con la actriz Demi Moore, con quien tuvo tres hijas antes de que se divorciaran en el año 2000, después de trece años de matrimonio y, luego contrajo matrimonio con la modelo Emma Heming, su actual esposa.



La noticia de su retiro ha causado conmoción a nivel mundial. “La afasia es una enfermedad muy difícil, por la cual se pierden las habilidades comunicativas, del habla, de poder organizar las palabras, y en eso se basa el trabajo de los actores. Perder una estrella de acción como él es sumamente triste, aún más al hombre sensible, carismático, gracioso o misterioso, que captura la pantalla en películas psicológicas o dramáticas que se convirtieron en filmes de culto con una gran fanaticada: como El Sexto Sentido, El Protegido, Pulp Fiction, El Quinto Elemento”, dice Mateo Uribe, crítico de Muscine.



Para el también crítico de cine y el Multiverso Digital para Pop Corn Cinema, Jaime Ponce, era algo que ya se veía venir. “A Willis se le venía viendo el desgaste, en cintas como The Expendables se comportaba muy diferente frente a la cámara. Sin embargo, es muy difícil para un actor, que depende de su cerebro, de su memoria, enfrentar lo que ahora está viviendo y por eso tal vez decidió esperar un poco más. Bruce Willis es un actor que dejó una escuela, le enseñó al mundo cómo debe ser un actor de acción de manera natural y eso, es algo muy valioso”.



De hecho, ya en ‘Out of Death’, que filmó en el año 2020, el director Mike Burns se percató de que había algo que estaba sucediendo con Bruce, porque le tocó cambiar las líneas de las películas y ponerlas más cortas; había diálogos de 25 páginas que tenían que sacar en un día de filmación y Burns se sentía muy conflictuado de tener que ponerlo en esta situación.



“Esto es muy difícil para un actor; su mundo depende de la capacidad de comunicación y de expresarse. Y es una pérdida dolorosa por la forma en la que sale del juego, no es como el actor Daniel Day-Lewis que decidió irse porque quiso, Willis se está yendo porque le toca, por un declive en su salud”, agrega el experto.

Bruce Willis ganó el Globo de Oro y el Emmy por su rol de detective David Addison en Luz de Luna, serie de TV. Otro Emmy lo recibió como actor invitado en Friends. Especial para El País

Buck-Buck

No poder hablar no es algo nuevo para Bruce Willis, en el colegio lo apodaban Buck-Buck debido a su tartamudez, problema que combatió, aconsejado por su profesor de teatro en la escuela Jerry Rockwood, a un especialista en habla que le impartió unos ejercicios para fortalecer su confianza.



El actor solía recordar aquello —pocas veces hablaba de eso—, con dolor y angustia: “Casi no podía hablar. Me tomaba tres minutos completar una sola oración. Era algo abrumador para alguien que quería expresarse ante los demás y que quería ser escuchado, pero que simplemente no podía. Era espantoso. No fue sino cuando asumí el rol de un personaje, en una obra de teatro, cuando perdí el balbuceo. Fue fenomenal”.



En un comienzo no estaba en sus planes convertirse en actor. En 1972 se inscribió en las clases de lucha de su escuela, y no tardó en desgarrarse un hombro. A los 18 años fue suspendido por tres meses de la Penns Grove High School, tras involucrarse en un motín. Al graduarse consiguió trabajo en la fábrica DuPont Chambers Works, en Nueva Jersey. Pero renunció luego de que uno de sus colegas murió en el área de trabajo. Se hizo asiduo a bares, tocaba la armónica con la banda de R&B Loose Goose. Trabajó como guarda de seguridad en la planta de energía nuclear Salem, tuvo el rol de investigador privado en tv y regresó a la actuación de la que no se alejó nunca más, hasta ahora.

La enfermedad

La Asociación Nacional de Afasia (NAA) en Estados Unidos define la afasia como “el trastorno de comunicación adquirido que afecta la capacidad de una persona para procesar el lenguaje, aunque no influye en la inteligencia”.



La causa más común son los accidentes cardiovasculares, entre el 25 y el 40 % de los pacientes que los sufren, adquieren afasia. También puede ser producto de un golpe fuerte en la cabeza, un tumor cerebral y otras causas neurológicas. La mayoría de las veces es provocadas por ictus, enfermedad vascular.



Los problemas del habla son los síntomas más comunes. Los pacientes pueden cometer errores constantes en el uso de las palabras. Mientras conversan pueden escoger palabras que al unirse no tienen sentido, igualmente cuando redactan o interpretan el mensaje de otra persona. A esto se suman problemas de visión, movilidad o memoria. Sin embargo, no tiene un impacto en la inteligencia de quien la padece.



Según la Clínica Mayo, “suele presentarse de forma repentina, luego de un accidente cerebrovascular. Supone un bloqueo o ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro. La falta de suministro de sangre produce la muerte de las células o daño en las regiones que controlan el lenguaje”.

Imperdibles de Bruce

Duro de matar (2013) Recaudó más de 304 millones de dólares.



El quinto elemento (1997) Willis dio vida al personaje Korben Dallas.

Sexto sentido (1999) Bruce Willis interpretó a Malcolm Crowe.

12 monos (1995) El filme recaudó más de 168 millones de dólares.