"A lo Madonna": Marbelle besó a participante de 'La Descarga' luego de cantar a dúo

La cantante de tecnocarrilera Marbelle y uno de los participantes del reality 'La Descarga' sorprendieron a los televidentes durante su presentación. Durante el episodio de la noche del miércoles, cada mentor se presentó junto a su elegido de la semana.



Con su pupilo José Miel, la cantante interpretó el éxito musical 'A quién le importa'. Aunque el brillo de sus atuendos y su talento obtuvieron aplausos, lo que se robó la atención en el show fue el beso que se dieron los artistas.



Cuando llegó el turno de Marbelle y José Miel subieron al escenario con trajes brillantes de color rosado y morado para cantar el tema musical interpretado por Thalía, en 2002.



Justo en el último segundo de este himno de las mujeres y la comunidad Lgtbi, llegó el momento más sorprendente de la presentación, Marbelle tomó de la mano a José Miel y se acercaron hasta besarse en la boca.



Los demás mentores y participantes se mostraron atónitos. "Me encantó, yo casi me privo con ese beso. A lo Madonna, no te creo", opinó la cantante Maía.



La también actriz aseguró que este gesto fue planeado para enviar un importante mensaje al público: "El amor es libre y nos amamos. Amamos a nuestra familia, a nuestros amigos y es mal visto por la sociedad que uno bese a los amigos, pero uno quisiera besarlos porque los amigos son la familia que uno elige".