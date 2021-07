Más de 74 mil niños y jóvenes están por fuera del sistema educativo en Cali

Alejandro Cabra Hernandez

En el 2020, cerca de 74 mil niños (as) y jóvenes se encontraban por fuera del sistema educativo en Cali, y se matricularon 362.941 estudiantes -cifra 0,64% superior frente a 2019-; si bien en materia de seguridad se presentaron reducciones en los indicadores de hurtos y homicidios, la tasa de este último en la ciudad es la más alta entre las principales capitales del país.



Estos son algunos de los datos que revela el segundo informe de Calidad de Vida de Cali Cómo Vamos 2020, en el cual analiza el comportamiento respecto a educación, seguridad, cultura y deporte, y vivienda en la ciudad.

Según este informe se destaca que, en comparación con 2019, aumentó el número de matriculados en todos los niveles de educación en la ciudad, excepto en Transición y en la educación por ciclos y avanzada. De hecho, la matrícula en las instituciones oficiales y privadas el año pasado incrementó en 2,2% y 2,6%, respectivamente, frente a 2019.



Al respecto, Marvin Mendoza, coordinador de Cali Cómo Vamos, precisó que la matrícula general de educación de básica media en Cali venía decreciendo desde hace varios años, sin embargo, en los últimos dos, si bien ha incrementado, ha sido bajo el porcentaje, “eso nos muestra que hay menos población cada vez que se matricula o que está pasando algo en términos de cobertura”.



Entretanto, el informe también expone que 36 de cada 100 jóvenes que se gradúan de Educación Media, accedieron a Educación Terciaria en 2019 en Cali, una de las cifras más bajas entre las principales capitales del país. “Lo ideal es que la población cuando termine educación media pueda acceder a la educación terciaria en cualquiera de los niveles para continuar el proceso formativo, acceder a mejores puestos laborales y eso genera un mayor crecimiento y desarrollo de la región”, afirmó Mendoza.



Además, precisó: “lo que estamos viendo es que la tasa de cobertura bruta, -que es la que no tiene en cuenta la edad que teóricamente debería tener cada estudiante para estar en el nivel educativo-, nos preocupa porque es superior al 90 % en secundaria, pero cuando se pasa a educación media que es 10º y 11º, esa cobertura bruta baja al 66%, y esto significa que esos jóvenes no están estudiando, se salieron del sistema, ahí hay preocupación, esos estudiantes deberían haber cursado 11º y no estaban”, agregó Mendoza, quien hace hincapié en ello porque la educación media es prerrequisito para poder acceder a la educación superior.



Respecto al porcentaje de estudiantes por fuera del sistema educativo en 2020 que se registró en 19,3% (74.892 niños y jóvenes) cifra 1,5 puntos porcentuales inferior frente a 2019 (ver gráfico), el Coordinador de Cali Cómo Vamos específico que esta cifra “está mostrando que de la población de 5 a 16 años que debería estar estudiando, cerca de 75 mil no lo están haciendo, y cuando vemos la capacidad que tiene la educación pública hay cerca de 20 mil cupos que no están llenos, ¿qué se está haciendo por parte de la Administración para traer a los niños y jóvenes a la educación?, si se tienen cupos y gente que los necesita por qué no los está usando”, dice Mendoza.

Se reducen homicidios, pero no significativamente

De acuerdo con el informe de Cali Cómo Vamos, se registraron en Cali 1.081 homicidios en 2020 - la cifra más baja en los últimos 13 años-, lo cual representó una disminución de 3,9% frente a 2019. A pesar de esta reducción, la tasa de homicidios en la ciudad es la más alta entre las principales capitales del país.



Asimismo, de acuerdo con información del Observatorio de Seguridad de Cali, el año pasado se registraron 12.110 denuncias por hurto a personas, es decir, se presentó una reducción del 40,4% frente a 2019, situación que podría explicarse por las cuarentenas decretadas por covid.



También, los indicadores de hurto se redujeron en residencias y establecimientos comerciales, en el 2020 disminuyó en 41,4% denuncias de hurto a residencias y ?las de comercio se redujeron en 31,3%.

Con este panorama, el Coordinador de Cali Cómo Vamos, anotó que “sí hubo reducciones pero no fueron tan altas como se esperaban, y cuando ya se desagrega por meses uno ve que las grandes reducciones se dieron cuando estuvimos en cuarentena, cuando empezó el proceso de apertura paulatina comenzaron a subir los indicadores y aparecer de nuevo homicidios”.



“Y lo estamos viendo en el 2021, se viene incrementándose hurtos, homicidios, y es que la pandemia lo que hizo fue pausar un poco pero el problema existe, y tiene que ser abordado”, precisó.