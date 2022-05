Educación: La historia de tres lideresas caleñas que transforman territorios

ennifer Silva y Ximena Mosquera son dos caleñas provenientes de barrios en condición de exclusión de la ciudad que han estado comprometidas con potenciar el liderazgo y trabajar junto a las comunidades para transformar el territorio.



Ambas hacen parte del Fondo Juventud y Construcción de Paz, formado entre el BBVA, la Corporación Manos Visibles y la Universidad Icesi, que brinda becas de estudios de pregrado a líderes sociales de los sectores más vulnerables de la ciudad, para potencializar sus capacidades y así contribuir a la transformación social de sus territorios. Estas son sus historias.



La caleña que lucha por la participación de la niñez



Jennifer Silva es una politóloga que se ha interesado en áreas asociadas al mantenimiento de la Paz y a la confrontación democrática. Uno de los ejes a los que más se ha dedicado es la participación como derecho para promover el protagonismo de la niñez.



Jennifer trabajaba en procesos sociales con jóvenes de la ladera y el Distrito de Aguablanca de Cali en temas de resolución de conflictos y Derechos Humanos. Anteriormente pertenecía a otra organización que se llamaba Lesbiápolis y allí su propósito era luchar por promover los derechos sociales, sexuales, reproductivos y económicos de las mujeres con énfasis en la población LGBT. En este proceso se enteró de la beca que ofrecía la Fundación Manos Visibles y llenó el formulario con la fe y la convicción de que era para ella.



“Cuando estaba más pequeñita, mi papá me dijo que la Icesi era una universidad donde solo estudiaba gente con plata. Cuando se es pequeño uno no entiende esas cosas y decía que, como no tenía plata, por ende, no iba a estudiar ahí, pero siempre quise estudiar y las cosas se dan para que uno simplemente tome las decisiones y el tiempo se encarga de colocar las oportunidades en el momento en el que estás preparado para recibirlas”, relató.



Jennifer vivió siempre en Siloé y afrontar este “nuevo mundo” era un reto para ella. Sin embargo, alguien en una reunión con los directivos del BBVA le dijo: “Jen, uno a la vida viene a llorar. Usted lo primero que hace cuando nace es llorar, porque así los médicos se dan cuenta de que está vivo”.



Desde ese momento ella empezó a ver las cosas desde otra perspectiva y se dedicó a destacar lo mejor de la vida, afrontando todas las situaciones negativas de la mejor manera, conociendo lo que ella es, lo que quiere y siempre con empatía y cuidado de no ir a dañar al otro.



“La herencia de una cultura patriarcal que permea todos los ámbitos de la sociedad y la ciudadanía ha impedido que concibamos a la niñez como sujetos de derechos y desde este marco conceptual se ha relegado a niños, niñas y adolescentes a una ciudadanía pasiva, junto con otras categorías tradicionalmente excluidas como mujeres, indígenas y otras minorías.



Sin embargo, para poder consolidar democracias y que estas sean estables, particularmente en Latinoamérica, se requiere de un esfuerzo sistemático y progresivo que incorpore a la niñez a las lógicas y prácticas de la democracia, afirmó Jennifer, quien hoy vive en el barrio Nueva Granada.



Bajo estas premisas, Jennifer Silva, junto a su compañera Angie Guevara crearon la fundación Changuito Visual, un laboratorio de innovación transmedia para niños rurales que busca promover estrategias de derecho y participación por medio de la comunicación y la creación de historias para que los niños asuman su protagonismo, ejerzan su autoridad social, desarrollen contenidos que inspiren, fortalezcan y desencadenen procesos innovadores en la construcción de su territorio.

“Los niños rurales son quienes más acarrean con la situación de desigualdad en términos de educación y tecnología. Con la fundación promovemos no solo el protagonismo de la niñez sino también un concepto de ser anti adultistas, porque las formas en las que concebimos la niñez han hecho que los releguemos para un futuro que realmente es hoy. Los niños importan ya, aquí y ahora, no mañana”, dijo Silva.



La caleña que aboga por las mujeres víctimas de violencia



Ximena Mosquera González es abogada y creadora, junto con Angélica Torres Villa, de la organización Mujeres Contextura, para asesorar a mujeres que son víctimas de violencia económica y patrimonial.



“Lo que hago es poner a disposición de distintas mujeres mi conocimiento como abogada para poder brindarles asesoría frente al ciclo de violencia en el que están viviendo. En la mayoría de las ocasiones no saben cómo salir, creen que tienen que estar obligadas a vivir ahí o han visto casos donde sus parejas les dicen que se tienen que ir y ni siquiera les dejan sacar su ropa”, expresó Mosquera.



Desde Mujeres Contextura, esta abogada da vía a la ruta para que estas mujeres no sean violentadas nuevamente y revictimizadas.



“Asesoramos a las mujeres sobre cómo denunciar, presentar una petición o hacer una tutela. Tenemos talleres que van ligados con el amor y el perdón, pero desde ellas mismas, porque se castigan a sí mismas por las múltiples decisiones equivocadas que pudieron haber tomado desde su juventud. Entonces, estas mujeres empiezan a amarse, respetarse, valorarse y entender que simplemente tomaron una decisión equivocada y deben seguir para adelante”, dijo Ximena.

Desde 2012, el Fondo Juventud y Construcción de Paz ha impulsado la formación profesional de más de 20 jóvenes, con el objetivo de formar líderes sociales que contribuyan al mejoramiento de sus comunidades.



Durante su proceso de formación en la Universidad Icesi tuvo varias anécdotas positivas y siempre encontró apoyo en sus compañeros y en el cuerpo docente.



Estudió con varios chicos de estratos altos, con vidas acomodadas y con padres y familias que tienen una muy buena solvencia económica. Entonces, al hablarles a ellos del oriente de Cali y de los barrios que lo componen, recibía reacciones como: “¿No se supone que por allá el nivel de violencia es supremamente alto y uno no puede entrar ni salir?”.



Ella les contaba su vida, que trabajaba para ayudar a otros jóvenes que soñaban con poder ingresar a una universidad y formarse en la carrera que anhelaban. Así, pudo mostrarles a sus compañeros que había cosas muy buenas sobre este sector tan estigmatizado y que algunos acontecimientos de los que se habla son exagerados.



En otra ocasión, un medio de comunicación hizo una nota a los becarios y cuando salió, las personas de su comunidad del barrio Alfonso López III la vieron, pero también la vio un grupo de chicos que consumían drogas. Cuando ella iba llegando a su casa, le dijeron: “Mira, esa es la pelada que yo te digo que se ganó la beca y que la está dando toda. Si esta pelada puede, entonces todos podemos, tenemos que dejar esto”.



Para Ximena, este momento fue muy especial porque se dio cuenta de que servía como un referente y ejemplo para otros.



“Estamos dispuestos a recibir a las personas que tengan la intención de apoyar a la asociación Mujeres Contextura, recibir a quienes quieran participar de nuestros talleres, a poder trabajar con organizaciones, agencias de cooperación internacional, instituciones educativas y a diferentes propuestas de financiación de nuestro proyecto”, agregó Ximena.

"Cuando se construyen mejores oportunidades y futuros para el territorio, abrimos las puertas para los jóvenes que vienen atrás de nosotros”.

Ximena Mosquera, abogada

Otra joven ejemplo

Diana Sofía Tróchez es socióloga de la Universidad Icesi, graduada en 2017. Actualmente trabaja con la Unidad de Acción Vallecaucana, una corporación privada que recibe aportes del sector empresarial. Tiene como misión promover el buen gobierno, el liderazgo y la participación ciudadana que contribuyan al fortalecimiento democrático.



De otro lado, tiene su propia fundación, creada en 2016, junto a un grupo de compañeros de la universidad impulsados por los mismos ideales sociales: Corporación Acción & Participación, cuya misión se centra en consolidar procesos de alto impacto, a través de sinergias entre los sectores público y privado que han permitido el fortalecimiento de una ciudadanía activa y la promoción de la participación social en más de 30 barrios de Cali.