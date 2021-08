Etnociencias motiva a niñas del Valle a potenciar sus habilidades

En el marco del proyecto Etnociencias, la Gobernación del Valle e Infivalle, junto a otras entidades, dieron inicio a un programa de formación complementaria en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, STEM, para 360 niñas y 60 maestros pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes.



La primera etapa del programa inició el pasado 8 de junio con la capacitación a alumnas entre los 10 y 18 años escogidas por sus propios maestros por su gran rendimiento académico. Ellas serán capacitadas durante 960 horas en dichas áreas.



El proceso formativo de maestros de instituciones oficiales, que será de 193 horas, inició el 24 de junio. El propósito es que los docentes afiancen los conceptos básicos en las áreas de STEM, conozcan y se apropien de nuevas herramientas metodológicas y estrategias pedagógicas para facilitar la transferencia del conocimiento en esas áreas.

Con las estudiantes se conformarán 60 grupos. Cada uno de 6 niñas, quienes deberán elaborar un proyecto de investigación en ciencias con el que concursarán a nivel subregional y departa mental. Las integrantes del equipo ganador a escala departamental tendrán la oportunidad de hacer una visita guiada a instituciones de alto nivel en Ciencia, Tecnología e Innovación en Boston, Estados Unidos, con el propósito de que vivan una experiencia excepcional de apropiación científica, indicó Giovanny Ramírez Cabrera, gerente de Infivalle.



Esta iniciativa surge a raíz de las inequidades hacia las mujeres y las comunidades indígenas y afro que se han visto desde el pasado y aún se reflejan en las brechas de género con la baja participación de estas en sectores como la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas.



La brecha es cada vez mayor cuando son mujeres pertenecientes a comunidades afrodescendientes e indígenas. Según cifras del Censo 2018, el 13 % de la población indígena no cuenta con ningún tipo de educación formal, en comparación al 4,5% del promedio nacional. Y la población afrodescendiente, que equivale al 30 % de la población colombiana, el 92 % de ella está en situación de pobreza y el 30 % no sabe leer ni escribir.



En medio de la crisis sanitaria en Colombia a causa del covid-19 se enfatizan más las desigualdades sociales, entre ellas, la poca equidad en la educación. Por ende, este proyecto se crea con el objetivo de incrementar el nivel de desarrollo de habilidades y capacidades investigativas, científicas, tecnológicas y de innovación. Asimismo, permitirá fomentar y conservar la cultura ancestral de estas mujeres y sus comunidades.



El programa de formación cuenta con una inversión de $5091 millones, de los cuales $4571 millones fueron gestionados por la Gobernación del Valle ante el Sistema General de Regalías (SGR) y otros $520 millones fueron obtenidos por contrapartidas o aportes en especie de la Universidad del Valle, Universidad Santiago de Cali, Cudes e Infivalle, todas, entidades que quisieron unirse a esta iniciativa. Con parte de los recursos se llevará a cabo la dotación de seis sedes de la Universidad del Valle, cada una con cinco laboratorios de Química, Física, Matemática, Biología y Robótica.



La formación para las estudiantes seleccionadas de grados sexto a once de algunas instituciones educativas oficiales de las subregiones Norte, Centro, Sur y Pacífico, especialmente en los municipios de Cartago, Tuluá, Buga, Palmira, Cali y Buenaventura, se realizan de modo virtual y las presenciales se desarrollarán en jornadas complementarias en la escuela.



En la segunda fase del proyecto Etnociencias se conformarán grupos de investigación para desarrollar un modelo de intercambio de conocimientos y saberes de comunidades étnicas, con el objetivo de incrementar el nivel de apropiación social y divulgación de la ciencia, latecnología y la innovación en comunidades étnicas del Valle del Cauca.

Amor por la investigación

En Cali, por ejemplo, en el Colegio Alfonso López Pumarejo, fue la profesora de Ciencias Naturales Luz Marina Valencia quien cursó una invitación a varias docentes para que participaran en esta iniciativa. Entre ellas, Elsa Bonilla, del área de Ciencias Sociales, y Ademir Lucumí, del de Matemáticas, quien tiene experiencia en investigaciones.



Valencia explica que en esta institución no cuentan con un grupo de investigación de planta, por ende, ella, las docente antes mencionadas y dos maestros más harán parte del proyecto gracias a la convocatoria que hizo la Gobernación del Valle, Infivalle y las universidades Santiago de Cali, del Valle y Cudes.



Asegura Valencia que esta iniciativa es una oportunidad de incursionar en otros ámbitos del desarrollo del individuo, es decir, el de las niñas, de sus conocimientos y sus capacidades, que hasta el momento, no han sido tan exploradas. Ella considera que esto se debe a una realidad que se puede interpretar en una cobertura educativa restringida con dificultades de acceso, de infraestructura, económicas y de distancia.



Por su parte, Elsa Bonilla, de 54 años manifiesta que el proyecto de Etnociencias “sirve para despertar el amor por la investigación en los estudiantes, como en los maestros, para el fortalecimiento de sus conocimientos y capacidades, además de reivindicar, de alguna manera, a las comunidades étnicas y más que todo, al género femenino que siempre se ha visto en desventaja frente al masculino”. Agrega la maestra que históricamente se ha visto la poca participación de las mujeres en los sectores de la Ciencia, la Tecnología, las Ingenierías y a esto se le suma la vinculación temprana de las mujeres a los roles para la reproducción y el trabajo doméstico; aspectos que se incrementan cuando las jóvenes pertenecen a sectores vulnerables, como lo son, en el territorio colombiano, las comunidades afro e indígenas.



Por su desempeño académico, María Camila Perdomo, de 12 años, fue seleccionada por su profesora de biología, Luz Marina Valencia, para participar en Etnociencias. La niña considera este programa “fabuloso”, porque busca fomentar la educación y ampliar los conocimientos de las mujeres, sin dejar las culturas ancestrales para lograrlo.



María Camila, que propondrá como proyecto de investigación, estudiar sobre las propiedades de una planta, también considera que Etnociencias ayudará a empoderar a niñas y mujeres a través de la ciencia y a fomentar la integración y participación de ellas a las diferentes comunidades étnicas.



Otras de las niñas seleccionadas por la docente Luz Marina Valencia es Isabella Vera Aguilar, de 12 años de edad, estudiante del grado 7-2 , quien hace parte de una familia afrocolombiana.



La estudiante opina que Etnociencias impactará a las demás niñas y mujeres haciéndoles entender que no importa su raza, etnia o su estrato social para lograr oportunidades como esta, “además de que nos impulsa a nosotras las mujeres afrocolombianas e indígenas a participar para fortalecer nuestras capacidades ”.



Isabella está tan entusiasmada que habla ya sobre la investigación que pretende realizar en Etnociencias. “He pensado en realizar una investigación sobre el Kalanchoe, una planta que cuenta con más de 125 especies, es anticancerígena, antibacteriana y antiinflamatoria, muy usada en la medicina ancestral. La que yo escogí es el Kalanchoe Daigremondiana, no solo por los pocos ejemplares que quedan y su particular aspecto, sino por ser usada en la medicina ancestral”.