Cursos virtuales gratis en la Universidad Autónoma de Occidente

Geovanny Gutierrez

Desde hace varios años, esta universidad ofrece gran variedad de cursos gratuitos a través de esta página web, espacio donde los interesados pueden encontrar todas las ofertas que brindan para la comunidad en general.



Teniendo en cuenta que son cursos MOOC (Massive Open Online Course), es decir, cursos en línea a través de plataformas digitales, se pueden certificar siempre y cuando la persona que lo necesite haya logrado el 100 % en cada uno de los módulos del curso. Esta certificación tiene un costo, que varía dependiendo de la formación elegida por la persona.



Algunas de las ofertas que tiene esta institución son: ‘Evaluar en la virtualidad’, curso que les ofrece a los participantes elementos básicos para hacer uso de la evaluación como ayuda para el aprendizaje e identificar algunos modelos y herramientas para integrarlas en ambientes virtuales de aprendizaje. ‘Big data marketing’, ‘¿Cómo diseñar un plan de comunicación?’, ‘Tecnologías para ciudades inteligentes, ecosistema y cultura’, el cual tiene el objetivo de posibilitar un ejercicio reflexivo y dialógico en torno al ecosistema, la cultura y sus interacciones, con miras a reconocer y analizar posibles soluciones a la problemática ambiental.



El curso que ha tenido mayor acogida, con un total de 2242 usuarios inscritos y que cuenta con seis módulos es ‘Las falacias: aproximación a los errores argumentativos más comunes en español’, que centra en un aspecto específico del discurso argumentativo: las falacias, mecanismos usados para convencer o que otros utilizan, pero que no son argumentos válidos. A lo largo de los seis módulos la persona tendrá un conocimiento desde lo conceptual, la identificación práctica y la reflexión ética de las falacias.



Actualmente no hay ningún requisito por parte de la institución para que las personas puedan acceder a esta formación virtual.

Según Germán Gallego, director del Centro de Innovación TIC y profesor de la Universidad Autónoma de Occidente, la principal intención de ofrecer estos cursos a la población es compartir conocimientos que son pertinentes para el mundo en campos en los que la Universidad Autónoma de Occidente tiene fortalezas.