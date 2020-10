Congresos internacionales en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez

Geovanny Gutierrez

La Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, Emavi, se prepara para dar inicio a su 'Semana de la gestión, ciencia y poder aeroespacial', la cual se celebrará los días 14, 15 y 16 de octubre de 2020, mediante la modalidad virtual.



En esta oportunidad, cada programa académico dará continuidad a una serie de conferencias en las que distinguidos profesionales y empresarios de carácter nacional e internacional, entre ellos, Jean Claude Bessudo, presidente del Grupo Aviatur; Andrés Moreno, fundador de Open English, Patrick 'Mad' Mork, creador de la marca Google Play y otros.



Esta jornada académica de carácter gratuito, estará enmarcada en la promoción de los avances en temas de doctrina, investigación y la relación de los programas profesionales con el sector productivo, permitiendo a la comunidad académica de Emavi y de las demás Instituciones de Educación Superior (IES) reconocer el impacto y la identidad institucional.



Programación del primer día de Congreso



En el Congreso Internacional del Espacio y Ciberespacio del 14 de octubre se tendrá como invitado al conferencista Alex Rayón Jerez, vicedecano de Relaciones Externas y Formación Continua de la Facultad Deusto-Ingeniería y director de Deusto Data – Expaña, quien dictará la charla Seguridad, Inteligencia Artificial y Transformación Digital, de 7:40 a 8:30 a.m.



Se desarrollarán otras conferencias así:



Hora: 08:40 a.m. - 09:30 a.m. Conferencia: Proyecto Pilum (microlanzador de satélites aerotransportado). Conferencistas: Juan Manuel Tizón Pulido y Gregorio Pérez Juste. Ingenieros aeroespaciales. Docente investigador titular y secretario del Departamento de Mecánica de fluidos y propulsión aeroespacial. Especialistas en Áreas de Conocimiento asociadas a Ingeniería Aeroespacial. Docentes Universidad Politécnica de Madrid – España.



Hora: 09:50 a.m. - 10:40 a.m.

Conferencia: Evaluaciones de Seguridad y Blockchain, a cargo de Fidel Paniagua Díez, máster en Ingeniería Telemática, por la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Politécnica de Cataluña. Está desarrollando su doctorado en el laboratorio de Seguridad Evalues. Es docente de la Universidad Unir de España.



Hora: 10:50 a 11:40 a.m.

Conferencia: Nuevas Tendencias en Sistemas de Propulsión Aeroespacial.

Conferencista: Daniel Portnoy. Ingeniero aeronáutico y del espacio. Actualmente se dedica a actividades de consultoría en Israel en los ámbitos científicos, ingenieriles, tecnológicos y comerciales. Cuenta con amplia experiencia en temas de Hi Tech, Defensa, Academia, Estudios de Mercado e Inversiones y Búsqueda de socios Estratégicos.



Hora: 11:50 a.m. - 12:30 p.m.

Conferencia: Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT) partes interesadas y Herramientas.

Conferencista: Lorena González Manzano, PHD en Ingeniería informática. Máster en Ciencia y Tecnología Informática. Docente del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Carlos III. Docente Universidad Carlos III – España.



Hora: 11:40 a.m. - 13:20 p.m.

Conferencia: 2022: Año de la reconquista lunar.

Conferencista: Bonnie Jessenia Prado Pino. Licenciada en Ciencias en Ingeniería Electrónica de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Después de trabajar como investigadora visitante para el Departamento de Ingeniería Aeroespacial e Ingeniería Mecánica en la Universidad de Texas en Austin. Docente Purdue University (EE.UU.).