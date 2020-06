Colegios privados en Colombia planean terminar el año escolar de manera virtual

Daniel Molina Durango

La Confederación Nacional de Rectores y Colegios Privados expresó su preocupación por el regreso de niños y jóvenes a clases a partir de agosto. Según una encuesta realizada por la entidad, el 89,3 % de los padres de familia a nivel nacional quieren que el año escolar termine con clases virtuales.



"Con base en la encuesta realizada a los padres de familia a lo largo y ancho del país, la cual arrojó como resultado en un 89,3 % el deseo de culminar el año para el calendario A en casa. Decidimos acoger el llamado de los padres de familia, como primeros responsables de sus hijos de terminar el años escolar de forma no presencial, comprometiéndonos a mejorar en todos los procesos educativos", resaltó la Confederación en un comunicado.



La Confederación pidió además a los padres y acudientes de los estudiantes para que continúen acompañando a sus hijos en el proceso de aprendizaje para proteger la salud y vida de la comunidad educativa en los colegios privados del país.



Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación, expresó que los alcaldes que permitan el regreso de las jornadas escolares presenciales, y los colegios deberán asumir la responsabilidad penal y civil si los estudiantes llegan a resultar contagiados.



Por su parte, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, calificó como respetable la decisión de la organización y enfatizó en que, respetando la voluntad de los padres, podrían verificar en qué regiones se podrían reabrir los colegios.



“Es una de las asociaciones. Totalmente respetable. Nosotros, lo que hemos dicho con el presidente es que tenemos que prepararnos, el sistema tiene que prepararse para dar continuidad, bien sea en estudio en casa o con alternancia”, afirmó la ministra en entrevista con Blu Radio.



Además, resaltó la importancia de aplicar más esfuerzos para que los niños y jóvenes no vean truncado su proceso en el año académico, debido a que las condiciones educativas y sociales no son iguales en el territorio, y a algunos niños les podría ayudar más regresar a las aulas mediante alternancia con todos los protocolos de bioseguridad.