El regreso a clases para la segunda temporada escolar del año se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para comerciantes, instituciones educativas y padres de familia, todo por cuenta de las desmesuradas alzas en el precio de los útiles escolares.



Octavio Quintero, presidente de Fenalco Valle, expresó que el regreso a clases para este segundo semestre se ha visto muy afectado por el incremento de la lista de útiles en un 30 % y, en algunos productos, hasta el 100 %.



Una de las causas del fuerte incremento es la escasez de papel a escala mundial, que ha hecho que todos los productos que se fabrican con este insumo se disparen.



Por ejemplo, una resma de papel que se utiliza en los hogares y oficinas, el año pasado tenía un costo de $10.500 y hoy vale $20.500 para un alza del100 %. Igual sucede con los cuadernos más económicos que hasta el año pasado tenían un costo de $1800 y ahora se compran en $3500.



Según explicó Quintero, otro de los factores que ha incidido en el alza de los útiles escolares es la inestabilidad del dólar, que ha incrementado el valor de los productos importados, los cuales pesan bastante en la lista escolar, como son los bolígrafos y los lápices.



Lea también: Roban a estudiante mientras sus compañeros protestaban por constantes atracos en Cali



Asimismo, la problemática en la cadena de suministros y la logística del transporte ha encarecido los fletes de estos productos.



“Definitivamente, en este mes de agosto, el rubro de los útiles escolares impactará fuertemente el gasto de los hogares. Los padres de familia podrán comprar menos cantidades en relación con el precio que pagaron el año pasado”, dijo el representante de los comerciantes.



Según una encuesta de Fenalco, cerca del 43 % de los colombianos compra los útiles en papelerías y librerías, un 20 % en almacenes de cadena, un 12 % en locales de barrio o en el centro, un

8 % en los colegios y un 9 % en otros establecimientos.



Dependiendo de la institución educativa, se calcula que el valor de la lista de útiles escolares puede oscilar entre $500.000 hasta $2.000.000.

“Esta situación afecta no solo a los hogares sino también a los empresarios del sector, dado que algunos de los encuestados, como Papelería Única y Distribuidora Extra, manifestaron que las alzas afectan sus ventas pues los padres de familia deben recomponer sus compras”, expresó el líder gremial.



Según Andercop, el 70 % de los estudiantes están afectados por las alzas de los útiles escolares.

Entre tanto, Carolina Casas, directora comercial de Librería Marden, distribuidora a nivel nacional, coincidió con Quintero que ha sido muy grande el alza en el precio del papel y del cartón, así como de sus derivados, con más de un 25 %.



De ahí que el papel bond, la resma de papel y los cuadernos que siempre figuran en la lista de útiles escolares, han casi que duplicado su precio, comparado con los del año pasado.



“Los fabricantes aseguran que hay escasez de materia prima y de varios insumos de producción, obviamente, esto hace que los precios de los útiles escolares suban”, expresó Casas.



Otra situación es la falta de existencia de algunos productos.

“Aunque tenemos cuadernos para la venta, el problema es que no hay para reposiciones porque las fábricas no tienen, debido a que la producción ha sido mínima por falta de materia prima. No es como en años anteriores que uno podía decirle al proveedor mándeme más. Ahora todo es muy limitado, pues hay referencias que no se consiguen”, sostuvo.



Lea también: Cierran bloques del colegio Santa Librada en Cali para proteger la seguridad de estudiantes



Incluso, hay marcas reconocidas a nivel nacional e internacional que actualmente presentan una escasez gigante en sus listados de productos.



“Un cuaderno de 100 hojas, de la gama más económica, se conseguía hace un año en el mercado en $2100, hoy ese mismo cuaderno está en $2800. Nos ha tocado sacrificar margen de rentabilidad porque sabemos que los cuadernos impactan la canasta familiar pues es un alza de más del 20%”, manifestó Casas.



Debido a la inflación, aunque crecieron en pesos, no pasó lo mismo en venta de unidades, porque los padres están reciclando o reutilizando cuadernos y otros productos del año lectivo anterior para disminuir los costos de la lista. En ese mismo sentido se pronunció Paola Andrea Meza, supervisora y asesora comercial de distribuidora La Única, quien aseguró que los incrementos en la mercancía se registran hasta cada ocho días, cuando normalmente era una vez al año, con alzas de 30 % hasta un 60 %.





Incrementos golpean instituciones educativas

De otro lado, Sandra Castellano, presidenta de la Asociación de Rectores y Colegios Privados del Valle, Andercop, afirmó que la situación es preocupante toda vez que a la lista de útiles escolares se suma además el pago de pensión, matrícula, uniformes, etc.



“Es increíble, las listas se aumentaron en más del 65 %. La misma lista del año pasado que costaba $600.000 hoy vale $1.380.000. Esto afecta igualmente a los colegios porque los padres ya no quieren llevarlos a estudiar”, sostuvo. De ahí que por medio de la Asociación se esté adelantando un plan de acción para reemplazar los cuadernos por guías que resultan más económicas.



Lea también: La historia de los aprendices del Sena que se destacaron en Mundial de Robótica



Andercop Valle cuenta con 165 colegios y un total de 18.800 estudiantes. En algunas de estas instituciones se vive una total incertidumbre porque de 350 o 400 niños matriculados el año pasado hoy solo lo han hecho la mitad.



“Qué pasa con los otros 200 niños, dónde están. Hemos llamado a los padres y lo que nos dicen es que no tienen plata, la cartera en los colegios es altísima y no tienen cómo pagar el año pasado y mucho menos este. Desde la Asociación vemos esta situación como muy preocupante e incierta”, aseguró.



Agregó que recibir clases de manera virtual tampoco es una opción pues lo que quedó demostrado tras dos años de pandemia, en los que el niño debió estar casi todo el día frente a una computadora, es que el 65 % no aprendió nada.



“Nosotros ya hicimos una lista escolar para un colegio estrato 4 o 5. El año pasado costaba casi $600.000 y hoy, la misma lista, vale $1.380.000, es decir, un incremento del 65 %”, manifestó Castellano.



Algunos padres, incluso, le han expresado que ellos mismos tendrán que encargarse de la educación de sus hijos ante la imposibilidad de costear una lista tan onerosa, sumado a pensiones, matrículas, etc.



Esta misma problemática también golpea a las instituciones educativas públicas de estrato 1 y 2, que tienen cobertura educativa, ya que un padre de familia que antes compraba los útiles con $80.000 ahora deberá hacerlo con $180.000.



Lea también: Superprof, la plataforma de apoyo escolar que te permite aprender sin salir de casa



La vocera de Andercop insistió en que es urgente la intervención del Gobierno para evitar consecuencias terribles en el sistema educativo.

El 61 % de los encuestados por Fenalco perciben un incremento entre el 20 y el 50 % de los productos.

Dónde quejarse