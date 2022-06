Tras triunfo de Gustavo Petro, reportan fuerte caída de acciones de Ecopetrol y Bancolombia

Luego de que este domingo se conociera que Gustavo Petro es el nuevo presidente electo de Colombia tras conseguir 11,2 millones de votos equivalente a 50,44% del total de sufragios, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) abrió con una caída de 5,42% hasta los 1.378,10 puntos. Dicho comportamiento está liderado por Ecopetrol, que desciende 11,20% hasta los $2.451.



En el listado siguen acciones de compañías como Enka de Colombia, con un descenso de 9,09%, seguida por preferencial Corficolombiana, con 8,84%; Interconexión Eléctrica S.A., con 7,88%; preferencial Grupo Aval, con 7,11%; Promigas, con 6,82%; preferencial Cementos Argos, con 6,16%; Grupo Energía Bogotá, con 5,66%; preferencial Bancolombia, con 5,51% y Celsia, con 5,21%.



Así mismo, con la apertura de los mercados en la Bolsa de Nueva York (Nyse) se evidenció que las acciones de empresas colombianas en Estados Unidos cayeron. Específicamente, Ecopetrol perdió 10%, Bancolombia 6,67% y Grupo Aval 8,98%. Mientras tanto, el Dow Jones subió 1,33% y el S&P 500 0,22%.



De hecho, un análisis de Credicorp Capital prevé que tras la victoria de dicho candidato los TES suban entre 70 y 100 puntos básicos, mientras que el dólar repuntaría $100, acercándose a los $4.100 y el índice Msci Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) podría caer entre 7% y 10%. De hecho, el dólar abrió a $4.088,85 en promedio, lo cual representa un aumento de $183,8 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada de hoy se ubica en $3.905,05.



"En los siguientes días, el comportamiento dependerá de las señales que vaya dando el nuevo gobierno y no se pueden descartar presiones adicionales. Dicho esto, sí esperamos un incremento en propuestas populistas en el futuro dado el actual contexto político y social, mientras que el plan de gobierno de Petro está claramente dirigido a incrementar el rol del Estado en la economía y a marchitar al sector petrolero. Así, las cuentas fiscales se mantienen como nuestra principal preocupación, lo cual debe jugar un rol en los mercados", se lee en el documento.



Según Juan David Ballén, director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa, "la caída de las acciones está siendo explicada por el resultado de elecciones y no por el comportamiento de los commodities, ya que hoy en el caso del petróleo y oro están presentando un comportamiento estable". Además, los analistas concuerdan en que será determinante que el nuevo mandatario revele el nombre de sus ministros con el fin de garantizar confianza a los inversionistas y los mercados.



Recientemente, un estudio realizado por Corficolombiana, analizó la propuesta de Gustavo Petro sobre suspender la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, en el contexto de transición energética global.



Otras empresas de petróleo y gas del sector privado, como Geopark Ltd., podrían enfrentarse a un entorno de debilidad cuando los mercados de Estados Unidos vuelvan a abrir el martes después del nuevo feriado Juneteenth del 19 de junio, según Bloomberg.



De acuerdo con el análisis, para Colombia, esta decisión tendría consecuencias importantes no solo sobre la inversión en exploración, sino también en aquella destinada al desarrollo y explotación de yacimientos descubiertos de petróleo y gas.



Dicha entidad prevé que los efectos macroeconómicos serían drásticos e inmediatos sobre la tasa de cambio y la balanza comercial, como lo analizamos en este informe. En particular, la propuesta del candidato Petro consiste en transformar la composición de la matriz energética de Colombia, sentando las bases de un desescalamiento gradual de la extracción de hidrocarburos.



"Esta propuesta debilitaría la actividad petrolera para crear una política centrada en energéticos renovables no convencionales. Lo anterior no solo desincentivaría las nuevas inversiones en exploración de hidrocarburos, sino también aquellas en proyectos de desarrollo de reservas y recursos descubiertos, haciendo más lenta su ejecución e incluso poniendo en riesgo su viabilidad económica", indica el documento.



Además, los investigadores explican que las señales actuales de política energética de un país son determinantes para la inversión presente y futura en el sector de hidrocarburos. En este sentido, anunciar que se suspende la nueva exploración de hidrocarburos en Colombia tendría efectos inmediatos sobre la inversión y la producción de hidrocarburos.