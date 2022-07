¿Subida del dólar es señal de una fuga de capitales? Esto opinan los expertos

La llegada del precio del dólar a máximos histórico por encima de los $4.600 la semana anterior parecía confirmar los temores que muchos habían tenido cuando fue elegido Gustavo Petro como nuevo presidente de la República, que habría inversionistas interesados en irse del país por la incertidumbre que percibían en la economía para los próximos cuatro años.



Estos temores llegaron al punto de que el presidente Iván Duque invitó a los colombianos a no irse del país y desde muchos sectores empezaron a pedirle al nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que hiciera anuncios para tranquilizar los mercados.



Para los expertos, sin embargo, hablar de una fuga de capitales en Colombia es aventurado, más allá de los movimientos de mercado habituales y eso sí, de una altísima devaluación provocada por factores tanto internos como externos.



Expertos consultados aseguran que por el momento no hay cálculos oficiales que permitan saber el número total de activos que han salido del país para poder hablar de una fuga de capitales, pero varios factores provocaron que empezará a mencionarse este tema.



Un reciente artículo del Financial Times afirmó que en Estados Unidos se incrementó la consulta de colombianos interesados en comprar vivienda en Miami.



Para el economista y profesor universitario Oscar Loaiza Pava el hecho de que algunos colombianos estén comprando vivienda en Miami no significa que haya una fuga de capitales, sino refleja parte del éxodo sistemático de nacionales que viene ocurriendo por más de veinte años, dijo.



“Se estima que actualmente uno de cada diez colombianos vive en el exterior, en abril fuimos el sexto país en aportar más migrantes ilegales hacia Estados Unidos y si nos vamos un poco más lejos, recordemos la avalancha de personas solicitando pasaporte en el segundo semestre de 2021”, argumentó Loaiza, profesor de Economía de la Universidad Piloto de Colombia.



También disparó las alarmas el hecho de que la subida del precio del dólar, que ciertamente es un fenómeno global, se diera con más intensidad en Colombia.



Le puede interesar: Con una caída de más de $100, dólar cerró la jornada con un precio promedio de $4.395,68



Para los analistas, esta era una señal de que además de las causas internacionales que todos conocemos, debía haber otras específicas a nivel local. Sin embargo, para Loaiza, esto no necesariamente tiene qué ver con razones políticas.



“Además de los factores internacionales, la razón por la cual el peso colombiano es una de las monedas más devaluadas respecto del dólar se debe al déficit de cuenta corriente del Gobierno y de ninguna manera esto puede asociarse a una fuga de capitales. Las señales para hacer esta afirmación son sencillas: la inversión hacia títulos del tesoro sigue llegando a pesar de la coyuntura internacional”, explicó.

Gran incertidumbre

Según explicó el economista Carlos Sepulveda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, las decisiones de inversión de capital a nivel internacional ponderan dos elementos importantes: la rentabilidad y la seguridad.



Esto significa que si en periodos de volatilidad la incertidumbre es muy alta los capitales buscan refugio de nuevo en inversiones más seguras como el dólar, un activo seguro donde todos los capitales confluyen.

“En el contexto internacional actual lo que se está viendo es mucha incertidumbre por varios frentes, por un lado, la eventual recesión de Estados Unidos que impactaría la economía mundial, impulsada por un freno de la economía europea por la crisis energética, reforzada a su vez por el manejo de China frente a la pandemia y cierres que aún mantienen impactada la cadena de suministros mundiales”, afirma Sepulveda.



En el caso colombiano, el economista Óscar Loaiza sostiene que para considerar que hay fuga de capitales se necesitan indicadores más complejos que gente comprando vivienda en Miami, “cosa que siempre ha ocurrido”, aclaró.



Tales indicadores serían como “por ejemplo una subida de impuestos al capital, lo cual hoy apenas está en rumores: una cosa es lo que propone un proyecto de reforma tributaria y otra lo que termina siendo tras su paso por el Congreso.



De otra parte, está la capacidad del país de cumplir con sus deudas, lo cual hasta el momento nadie ha puesto en duda, ni siquiera con el encarecimiento de esas obligaciones por la vía de la tasa de cambio. La tasa de inflación sigue estando muy por debajo de la tasa de interés, así que por ese lado tampoco encontraremos una justificación para la salida de capitales”, dijo el especialista.

La volatilidad

La polémica por la supuesta fuga de capitales se originó tal vez en el hecho de que el peso colombiano haya sido una de las monedas más golpeadas con la apreciación del dólar, dicen los expertos.



Al respecto, Loaiza señala que, si bien casi todas las monedas del mundo se vieron afectadas, lo del peso fue significativo por razón de que Colombia tiene problemas de cuenta corriente, que además no son nuevos, sino que vienen ocurriendo desde hace dos décadas.



Lea además: Colombia, entre los 25 países con mayor riesgo de incumplir su deuda soberana en 2022



Explicó que Colombia lleva más de 20 años pagándole al mundo más dólares de lo que su comercio internacional produce y ese déficit es la razón por la que la deuda externa de la nación siempre es creciente.



“Ese déficit nos empuja a endeudarnos como país, a depender de la inversión extranjera y cabe anotar aquí que de no ser por las remesas que mandan los trabajadores colombianos que viven en el exterior, el déficit de cuenta corriente sería insostenible; más o menos estamos diciendo que las remesas que llegan al país constituyen nuestra segunda fuente de divisas después del petróleo. Bajo ese panorama es obvio que seamos una de las monedas más golpeadas en esta coyuntura”, sostiene.

Sin embargo, el factor de incertidumbre sobre la economía del país no puede descartarse, pero, probablemente, haya aún un compás de espera hasta conocerse en detalle el contenido de las reformas que se van a llevar a cabo.

Susto en los Estados Unidos

Las alarmas están encendidas frente a una posible crisis económica en Estados Unidos el próximo año.



El aumento en el costo de vida y la consecuente alza de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, así como los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania generan presiones sobre la economía estadounidense y aumentan los riesgos de llegar a una recesión técnica en dicho país.



Siguiendo esa línea, expertos aseguran que la situación podría tener un impacto negativo en Colombia, aunque no de manera inmediata. Sin embargo, la principal preocupación es la afectación que esta incertidumbre pueda generar en la consolidada recuperación económica que ha evidenciado el país.



Felipe Campos, gerente de Inversión e Investigaciones de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó a Colprensa que “se habla de una recesión en Estados Unidos porque va a cumplir con la definición más básica de crecer dos trimestres negativos seguidos, bajo una definición muy estricta de ellos”.



Varios indicadores económicos se pueden ver afectados por este flagelo. De acuerdo con las proyecciones de los especialistas, el valor de las exportaciones colombianas podría caer bajo un escenario de recesión en EE.UU., especialmente por la posibilidad de que caigan los precios del petróleo.



“El principal producto que Estados Unidos nos compra es el petróleo. Y ya hemos visto que solo con la amenaza de la expectativa de una recesión, el precio del crudo ha caído”, explicó Munir Jalil, economista jefe para la Región Andina de BTG Pactual al medio.



Por otra parte, frente a la inversión extranjera, Colombia también vería los efectos negativos. Expertos sugieren que, si Estados Unidos se debilita, siendo el principal socio comercial del país, los inversionistas dejarían de colocar su capital en Colombia, dado el riesgo de que la economía nacional también se desacelere.