Se cayó el nombramiento de Carlos Cano como presidente de la junta directiva de Ecopetrol

En la tarde del jueves se conoció que Carlos Gustavo Cano había sido elegido por la Junta Directiva de Ecopetrol como nuevo presidente de este órgano rector ejecutivo. Cano había sido propuesto por los accionistas minoritarios para mantenerse en la Junta y cuyo nombre permaneció en esta después de la Asamblea General de Accionistas.



Sin embargo, menos de 24 horas después, en la mañana del viernes se conoció que tras una nueva sesión de este órgano, se tomó la decisión de cambiar el nombre de Cano en la cabeza de la Junta Directiva.

La designación de Cano en el cargo no habría tenido el visto bueno de la Casa de Nariño, y de hecho desde el jueves se habría instado a sus allegados en la Junta a programar una nueva votación para el remplazo de Cano en la cabeza del órgano rector.



Para la votación de su destitución, contrario a cuando fue elegido, no hubo unanimidad. Pero en votación dividida se habría llegado a la determinación inducida por el mandatario de remover a Cano dicha posición.



Fuentes agregaron que entre los argumentos propuestos por los ponentes no hubo motivo alguno diferente al de la comprobada independencia del miembro frente al Gobierno.



Le puede interesar: Banco de la República subió en 100 puntos básicos su tasa de interés

¿Qué dijo Cano?

Después de que se conociera la noticia, el mismo Cano envió una carta a personas allegadas en la que culpó directamente al presidente Gustavo Petro.

“Sometida a la junta tal acción, en votación dividida se llegó a la determinación inducida por el primer mandatario de removerme de dicha posición, sin mediar motivo alguno diferente al de mí comprobada independencia frente al gobierno”, sostuvo Cano.

Carlos Gustavo Cano Sanz es miembro independiente de la Junta Directiva de Ecopetrol desde marzo de 2017, Vicepresidente de dicha Junta Directiva y Presidente del Comité de Negocios.



Cano es economista de la Universidad de los Andes, cuenta con maestría de la Universidad de Lancaster de Inglaterra y un posgrado en Gobierno, Negocios y Economía Internacional en la Universidad de Harvard de Boston, y el Instituto de Alta Dirección Empresarial (Inalde).



Ha sido presidente de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC); fundador y presidente de la Corporación Colombia Internacional (CCI); Presidente de la Caja Agraria y presidente del diario El Espectador.



Cano también fue Ministro de Agricultura del Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, entre el 7 de agosto de 2002 y el 3 de febrero de 2005, y director del Banco de la República, entre el 4 de febrero de 2005 y el 31 de enero de 2017.