Primera Ministra francesa intenta bajar tensión sobre reforma propuesta por Macron

La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, abogó por dejar "reposar" las cosas para apaciguar el país, dejando entrever un distanciamiento con la actitud más inflexible del presidente Emmanuel Macron con su impopular reforma de las pensiones.



"Hay que tener mucho cuidado de no precipitarse, hay que dejar reposar las cosas. El país necesita un apaciguamiento", dijo Borne a diferentes medios de comunicación franceses.



El líder del principal sindicato, el moderado CFDT, Laurent Berger, celebró en la cadena BFMTV las declaraciones de la Primera Ministra, diciendo que sus palabras fueron "mucho más respetuosas que las que llegaron de China", haciendo referencia a Macron, que está de viaje en el país asiático.



El entorno del Presidente había cargado esta semana contra Berger por sus críticas de que existe una crisis democrática en Francia y había defendido que los franceses reelegieron a Macron en 2022 con esta impopular propuesta en su programa.



Francia vive desde enero una ola de protestas contra el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, para cobrar una pensión completa como adoptó por decreto el gobierno.



Los sindicatos, que piden su retirada, y el gobierno campan en sus posiciones a la espera de la decisión del Consejo Constitucional sobre la validez o no de la reforma el 14 de abril.



Según Le Monde, la Jefa del Gobierno abogó también por definir qué dirección debe tomar el oficialismo, antes de buscar aliados con los que intentar alcanzar una mayoría absoluta en el Parlamento de la que carecen desde 2022, como le había pedido el presidente.



En una poco usual intervención desde el extranjero, una persona cercana a Macron, que pidió el anonimato, dijo que este ya había marcado el rumbo en una entrevista en televisión hace dos semanas, en la que habló de sanidad, educación y clima, entre otros.



"Hablo habitualmente con el presidente y pienso que compartimos el mismo análisis: el país necesita un apaciguamiento", reiteró poco después Borne durante una visita a Rodez (sur), subrayando que comparte los mismos objetivos que Macron.