Precio de la gasolina subirá $400 más para abril; el galón quedará por encima de $11.000

El Gobierno Nacional informó que a partir del primero de abril disminuirá el valor del subsidio a los combustibles en Colombia, por lo que el precio de venta al público de la gasolina tendrá un reajuste de 400 pesos por galón en todo el país.



Para abril de 2023, el precio de venta al público de la gasolina corriente en las diferentes ciudades del país, salvo en Pasto y el resto del departamento de Nariño, se ubicará en un promedio en 11.167 pesos por galón.



Por su parte, el precio de venta al público del ACPM en las diferentes ciudades del país no tendrá ningún ajuste, manteniéndose en 9.065 pesos por galón, honrando la palabra del presidente Gustavo Petro, que se comprometió a no incrementar este valor hasta junio de 2023.



“El incremento del precio de la gasolina corriente pretende disminuir el impacto fiscal del Fondo de Estabilización de Precios de los combustibles (FEPC) sobre el Gobierno nacional por la dinámica de los precios internacionales, que han aumentado debido a factores internacionales”, señaló.



El ejecutivo señaló que incluyendo el aumento del precio de la gasolina corriente, Colombia sigue teniendo uno de los precios de la gasolina y del diésel más baratos de América Latina, debido a la operación del FEPC, el cual ha mitigado la presión inflacionaria de los incrementos de los precios del petróleo y sus derivados en los últimos meses.



“De no haber contado con la operación del FEPC en lo corrido de 2023, el precio de la gasolina corriente y del ACPM se hubiera ubicado, en promedio, en más de 4.500 pesos y 8.700 pesos por encima del precio de venta promedio vigente por galón, respectivamente”, indicó el Gobierno.



Precios de gasolina por ciudad

Cali: $11.611

Bogotá: $11.573

Medellín: $11.511

Barranquilla: $11.247

Cartagena: $11.205

Montería: $11.455

Bucaramanga: $11.320

Villavicencio: $11.673

Pereira: $11.554

Manizales: $11.564

Ibagué: $11.518

Pasto: $9.316

Cúcuta: $9.625

Promedio PVP precio - 13 Ciudades Principales $11.167