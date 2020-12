"Pensar en bajar el salario no es una idea oportuna ni razonable": Bruce Mac Master

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, afirma que La reactivación de la economía y el empleo son los mayores desafíos que tiene el país. Pero no por eso se debe considerar la idea de reducir el salario de los colombianos.



¿Qué opinión le merece la propuesta de reducir el salario de manera temporal para generar empleo en el país, tal como lo planteó un grupo de líderes y empresarios? ¿La idea sería pagar el 80% del salario mínimo?



Esa propuesta contiene muchos elementos interesantes, como el hecho de poder flexibilizar algunas formas de contratación, de generarles oportunidades a las personas que trabajan en el campo o que trabajan en hoteles, restaurantes o en comercios y que dependan de temporadas.

Pero la reducción del salario mínimo no la comparto, me parece que no es oportuno, no es razonable, no es algo que debemos poner sobre la mesa.

El objetivo es que se ponga en marcha por un tiempo determinado, como una medida de solución por la crisis...



No, esa propuesta no.



Creo que lo que se puede hacer es mejorar las condiciones estructurales de contratación de mano de obra.



Es buscar que Colombia sea competitiva, que no tenga todas las desventajas que no tienen otros países. Hay personas que dicen que en Argentina la jornada de trabajo es más corta. Y eso es cierto, pero también es cierto que la jornada es de menos días a la semana, la carga prestacional es más baja y la contratación es mucho más flexible.



Entonces aquí en Colombia nos hemos llenado de las cosas mas onerosas desde el punto de vista laboral.



La idea es que a un empresario no le valga el 60% más cuando contrata formalmente a una persona por un salario mínimo.



Pero como le digo, pedir en este momento un sacrificio mayor para los trabajadores y bajarles el salario, con todas las situaciones que estamos viviendo en Colombia, no es razonable.

Hablando del tema de empleo, el Dane señala que se ha reportado una recuperación en los últimos meses. ¿Cómo le ha ido a la industria este año?



Todavía estamos en cifras en rojo, la industria ha perdido más de 450.000 empleos en lo que va corrido de este año.



Además, se ha reducido el nivel de producción en cerca del 10% y ya veníamos golpeados desde hace varios años con crecimientos bajos o negativos.

¿Cuáles son las tareas qué se deben poner en marcha para repuntar?



Tenemos que crear las condiciones necesarias para que estas sean muy atractivas para la industria y de esa manera poder contratar gente.



Quizás la forma de hacerlo es generando menores costos prestacionales y menores costos adicionales a la nómina. En eso nos tenemos que concentrar. Asimismo, hay que pensar en ideas muy atractivas desde el punto de vista económico.

Eso que usted dice se ha tomado como una reforma laboral. ¿El país la necesita?



Mire, en Colombia se habla de unas tres o cuatro reformas y la verdad es que todas son necesarias.

Hablar de reformas en esta coyuntura es un reto para todo el país y para el Gobierno, ¿no le parece?



Claro, pero hay una serie de retos que debe enfrentar el país para salir adelante. Como por ejemplo, lograr la sostenibilidad del Estado, mejorar sus finanzas y sacar adelante las reformas que están pendientes, que son como tres o cuatro, como le digo. También tenemos el reto de generar condiciones para que los sistemas de salud y de justicia sigan adelante.

¿A su juicio qué reformas son las prioritarias en este momento?



Si me toca priorizar sobre ellas, diría que el empleo es lo que está de primero en la agenda y, en segundo lugar, diría que la reactivación de toda la economía, una economía que genere mayores exportaciones y mayores divisas para su balanza cambiaria, así como también que se recauden los impuestos para que el Gobierno tenga como financiar su programas y necesidades.

¿Pero de las reformas pendientes, cuál sería la principal?



Pienso que Colombia requiere una reforma tributaria porque esa es la que le permite mirar el futuro de las finanzas públicas. Pero pensaría que el resto de reformas, como la pensional, la laboral y la de justicia también son importantes y lo importante no es mirar cuál se hace primero.

Muchos pequeños empresarios pidieron recursos a manera de subsidios para subsistir, no por la vía del crédito. Usted comparte eso?



Pero no todo ha sido por la vía del crédito. Mire el Paef (Programa de Apoyo al Empleo Formal), es un subsidio para el empleo formal.



Son recursos no retornables que se les entregan a los empresarios para que puedan mantener la nómina. Es una versión muy solidaria, creo que en buena hora el Gobierno Nacional diseñó el Paef, y hubo una ley que lo amplió hasta el primer trimestre del año entrante.



Esos recursos no son créditos. Eso es un buen ejemplo de subsidio al empleo, más que al desempleo.

Tengamos en cuenta que el país decidió subsidiar a quien está generando empleo y eso es importante.

¿De todos los retos que tiene que afrontar el país, cuál es el que más le preocupa?



Sin duda alguna la reactivación, porque de ella depende todo, de la reactivación de la industria y de la reactivación de la demanda dependerá la capacidad que tengamos de generar empleo.



Colombia ha tenido un crecimiento económico que por muchos años ha dependido de factores externos como el precio del petróleo, del carbón, entre otros, y la verdad creo que ya es hora de concentrar sus esfuerzos en una política de crecimiento acelerado, no solo se trata de crecer, sino de crecer aceleradamente. Tampoco es desarrollarse, sino desarrollarse aceleradamente. Es la única forma de poder recuperar el rezago en lo social, en lo económico, en lo tecnológico y en lo educativo.



Nos va a tomar hasta el año 2022 para recuperar el tamaño de la economía que teníamos en el 2019 y probablemente nos tome hasta el 2025 o 2027 recuperar la tendencia que traíamos.



Por cuenta de la pandemia se nos quedó una cantidad de recursos no producidos y de valor no agregado y solo este año vamos a perder $80 billones del PIB. Eso representa como el 8 % del total del PIB. En el 2021 también vamos a perder una cifra importante.



Por eso digo que el mayor reto que tenemos es el crecimiento y para esto toda la política de desarrollo empresarial que se pueda implementar es importante para salir adelante. En eso nos tenemos que concentrar.

¿Pero en esta coyuntura tan compleja cómo reactivar la economía en el corto plazo?



Hay muchas estrategias que se han propuesto. Lo han hecho la Andi, el Consejo Gremial, el Consejo Privado de Competitividad y Fedesarrollo, entre otros.



Yo creo que ideas hay muchas sobre la mesa. En este momento nos tenemos que concentrar en cuáles son las más inmediatas y de efectiva ejecución. Pero además, creo que nos tenemos que asegurar que Colombia construya una plataforma para la inversión que sea muy atractiva porque va a ver una inmensa competencia a nivel mundial en términos de atracción de inversión en muchos países y tenemos que entrar en esa carrera para buscar estar entre los países más atractivos para la inversión, de manera que a eso también debemos apostarle. En la Andi ya hemos venido hablando de eso y creo que el Gobierno debe trabajar en ello.



También hay que decir que este Gobierno ha entendido que debe tener un tejido empresarial robusto y eso es bueno porque le ofrece una oportunidad a las familias colombianas. Eso es una ganancia. Así que con esa propuesta sobre la mesa debemos atender y enfrentar la nueva etapa, que es la reactivación acelerada.

¿Cómo va a cerrar la industria este año?



En septiembre teníamos un dato de decrecimiento del 10%. A principio de año estimábamos crecer 3,5% en 2020. Por eso pienso que debemos implementar políticas contundentes en el corto plazo para reactivar la economía. Pensamos que este año podríamos cerrarlo con una pérdida del 8%.

La inflación este año no va a llegar al 2,0%, y esa variable es clave para el alza del salario mínimo. ¿Qué propone la Andi?



Lo más importante no es solo la inflación y la productividad. Lo más importante es que se tome la mejor decisión para que se traduzca en la generación de empleo. La actual coyuntura nos obliga a ver todo lo que ha pasado con una óptica distinta a la que tradicionalmente hemos visto. No hay la menor duda que la principal prioridad de un país como Colombia es generar mayor empleo.