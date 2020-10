Opinión: ¿Comprar o rentar vivienda durante la pandemia?

Andrés Camilo Osorio

Luego de ahorrar durante 4 años la cuota inicial para obtener su primera vivienda, los esposos Carlos y Diana se preguntan si en la actual coyuntura (altos subsidios, baja de tasas de interés y crédito a plazos largos) será conveniente endeudarse para realizar dicha inversión, o, por el contrario, seguir rentando y ahorrar, esto último, teniendo en cuenta que en varias ciudades de Latinoamérica los arriendos están por debajo a su valor comercial.

Jaime Collazos. Especial para El País

Muchas personas están en el mismo dilema: comprar ahora ¿o cuándo? Además, no quieren seguir pagando 15 o hasta 20 años de arriendo porque sienten que “regalan” ese dinero. Pero antes de tomar esa decisión tan importante, similar a la de tener hijos o casarse, tenga en cuenta que adquirir un préstamo hipotecario a largo plazo tiene un costo de oportunidad: dejar de capitalizar sus finanzas para invertir en otros activos más rentables (acciones, emprendimientos, etc.) y construir un flujo de dinero mensual que le dé la mano cuando llegue a la vejez y no tenga una pensión o la complemente si llegara alcanzarla. Sea la opción que usted está por decidir, si sus ingresos familiares son relativamente estables, caso de los esposos Carlos y Diana, tenga en cuenta:



1. Compré para vivir, solo si, la cuota mensual que pagará será máximo el 20% de sus ingresos mensuales netos familiares (sueldo de Carlos y Diana juntos). El pago de la cuota de administración y servicios públicos de esa vivienda deberá ser un máximo de 10% adicional de sus ingresos. Si aplica esta regla evitará endeudarse por encima de sus posibilidades.



2. Comprar por inversión, con el fin de que ese activo se pague solo vía arriendo. Calcule la renta neta que recibirá mensual, descontando el impuesto del predio, pago de administración, alarma de seguridad, seguros, costos de mantenimiento y comisión de la inmobiliaria. El resultado de esa operación mensual deberá estar entre el 0,6%-1% del valor comercial del inmueble. Además, con el tiempo se estaría ganando una valorización importante.



La recomendación para esta pareja de esposos está basada en un concepto de la inteligencia financiera: el principio de la postergación del placer, el cual enseña que, si deseas algo, primero ahórralo o gánatelo en dividendos o en utilidades de negocios y luego lo compras. La mayor parte de las personas viven una “vida estancada” porque sienten que trabajan solo para pagar deudas como resultado de anticipar sus placeres.



Por ende, es más conveniente rentar vivienda con el objetivo de ahorrar dinero para crear un fondo de inversión que les permitiera multiplicar la plata y así crear diferentes flujos de ingresos. Una vez ya construidos, se podrían dar el gusto de comprar la casa soñada para vivir sin necesidad de deuda. Solo se les aconsejó endeudarse para comprar casa si esta era para inversión y si la renta percibida está entre 0,8% y 1% mensual al valor comercial del predio.



*Cofundador Dineroemocional.com