En momentos en que muchos vallecaucanos reclaman ayudas del Gobierno por la crisis que ha dejado la pandemia, hay un grupo de personas que no han cobrado el ingreso solidario a que tienen derecho.



De acuerdo con el Departamento de Prosperidad Social, DPS, son 22.000 personas de la región que no han reclamado los recursos que otorga el Gobierno, a los más vulnerables, como una ayuda por la crisis que provocada por el covid-19.



Susana Correa, directora del DPS, confirmó que estas personas están a punto de perder el beneficio y que si no aparecen serán sustituidas por otros que están en la lista de espera.



Agregó que se les ha dado oportunidad para informarse sobre este beneficio y se ha hecho una búsqueda activa de ellos a través de diferentes estrategias con las direcciones regionales del DPS, las alcaldías, programas de madres líderes y juntas de acción comunal. Es así como en diciembre el número de personas sin cobrar el ingreso solidario era de 25.514 hogares en el Valle y a la fecha se logró reducir la cifra.

“Creemos que entre las razones para no cobrar está el desconocimiento del usuario sobre dónde puede hacerlo. A las personas se les informa por mensaje de texto, pero sucede que muchos tienen teléfonos prepago y cambian el número muy seguido”, destacó la funcionaria.



Según Susana Correa, en el país hay una lista de espera de 180.000 personas pendientes de recibir el ingreso solidario, algunos de los cuales pasarán a sustituir a quienes no lo han reclamado, desde este mes de febrero.



Como se recordará el ingreso solidario está llegando a casi 3 millones de personas pobres en Colombia que no son beneficiarios de ningún otro programa de apoyo del Gobierno.



El Departamento de Prosperidad Social ha entregado esta ayuda, que son $160.000 mensuales por beneficiado, a 272.450 familias del Valle, lo que equivale a $400.000 millones.



Este dinero será entregado hasta junio de este año, sin embargo, se está buscando opciones para mantenerlo a lo largo del 2021; la propuesta tendrá que pasar por el Congreso de la República. “Me parece que esto ha ayudado mucho, sobre todo a las familias que no recibían ninguno de los apoyos del Estado”.



Luis Carlos Reyes, miembro del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, considera que es importante que el Gobierno siga con los apoyos a la población más vulnerable y “no estaría de más hacer que esta ayuda fuera más generosa, ya que estos dineros han sido insuficientes y son fundamentales en la medida en que se están presentando nuevos cierres a la economía”, dijo.



Sin embargo, según estudios del Gobierno, mantener en el tiempo una renta básica o incrementar el monto de la ayuda implicaría un aumento de la deuda del país, la cual ya está bastante alta.



Según datos del Observatorio, el Gobierno ha desembolsado por la pandemia $5 billones en el programa de ingreso solidario y $4,2 billones en otros programas sociales.

¿Cómo saber si se es beneficiario?

​

Las personas que crean tener derecho al ingreso solidario puede visitar varias páginas, prosperidadsocial.gov.co o ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co y hacer la consulta. También a través de las diferentes redes sociales.



La gran mayoría de estas personas están bancarizadas y las que no, pueden recibir los giros correspondientes por Efecty o abrir cuentas digitales en Movii, Daviplata, Bancamía y otras entidades.



A nivel nacional se calcula que son unos 200.000 hogares los que no han reclamado el dinero del ingreso solidario, situación que especialmente se presenta en el Valle, Antioquia, Bogotá y Atlántico.

Apoyos

​

Según el balance del DPS, 150.000 familias del Valle del Cauca también han recibido, en el último año, $204.000 millones del programa Familias en Acción y $87.000 millones correspondientes a Jóvenes

en Acción.



Asimismo, en de devolución de IVA -5 pagos cada dos meses- las familias del departamento recibieron $15.000 millones. Este beneficio, que ha llegado a un millón de personas en Colombia, se mantendrá porque hace parte de la ley de financiamiento.