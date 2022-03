Más de 3,1 millones de jóvenes entre 15 y 28 años no estudian ni trabajan, según el Dane

Para el trimestre móvil comprendido entre noviembre de 2021 y enero de 2022, la tasa global de participación de los jóvenes en el mercado laboral fue de 53,3 %, lo cual representa una disminución de 3,2 puntos porcentuales si se compara con el mismo periodo del año pasado, pues la tasa de ese entonces era de 57,5 %. Además, se conoció 27,5 % de las personas en edad para trabajar en el rango de 15 a 28 años no estudian ni trabajan.



La tasa de ocupación para el total de jóvenes de 15 y 28 años fue de 43,1%, cifra que representa una reducción de 1,2 puntos porcentuales si se coteja con el mismo trimestre móvil del año pasado en que la tasa de ocupación fue de 44,3%. Sin embargo, la tasa de desempleo de los jóvenes se ubicó en 20,6% entre noviembre y enero; hubo una reducción por cuanto la cifra de desempleo era de 22,7% durante el año pasado.



"En el trimestre móvil noviembre 2021- enero 2022, la rama de actividad económica que concentró el mayor número de ocupados fue Comercio y reparación de vehículos (19,4%) seguida de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (14,6%).



Por su parte, Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos fue la rama que más aportó positivamente a la variación de la ocupación con 1,1 puntos porcentuales. Comercio y reparación de vehículos contribuyó negativamente a la ocupación con 2,6 puntos porcentuales", explicó el Dane.



Por otro lado, se conoció que la población ocupada joven, según su posición ocupacional, destacó como empleado particular (49,6%). Los jóvenes por cuenta propia fueron 37,7% y estas dos posiciones tuvieron mayor participación de la población ocupada joven durante el trimestre móvil.

Jóvenes que no estudian ni se encuentran ocupados

El reporte del Dane, además, dio a conocer que durante el trimestre móvil alrededor de 3,1 millones de jóvenes entre 15 y 28 años no estudian ni trabajan. Esto representa 27,5% de la población entre 15 a 28 años que están en edad de trabajar, lo cual representa 11,3 millones de jóvenes.



También se concluyó que las mujeres son la población con menos ocupación laboral o académica, pues dos millones de ellas, entre 15 y 28 años, no estudian ni se encuentran ocupados en alguna actividad remunerada.



En el caso de los hombres, más de un millón no estudian ni trabajan, lo cual representa 9,4% del total.