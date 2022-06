"Lo que está pasando en las casas de cambio se veía venir": directora de Asoprocambios

Luego de las elecciones presidenciales del pasado domingo 19 de junio y tras la apertura de los mercados de divisa en Colombia, las especulaciones frente al precio del dólar y la comercialización del mismo en las casas de cambio han aumentado, generando gran expectativa por la alta demanda de la moneda estadounidense.



Ante esto, El País dialogó con Martha del Pilar Martínez, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana De Profesionales Del Cambio, Asoprocambios, respecto a la situación que viven las casas de cambio en relación con el mercado de divisas.



"Eso que está pasando hoy con el mercado libre de divisas es algo que de alguna manera se preveía que podía pasar, porque realmente el nivel de incertidumbre y de preocupación de algunos cientos, generó una avalancha fuerte del consumo y demanda de divisas, incluso hubo algunos caso ayer que reportaban que las oficinas se habían quedado sin divisas por la alta afluencia de personas que demandaban las divisas", comentó Martínez.

Lea también: Opciones para empezar a invertir sus ahorros, pasada la incertidumbre electoral



Asimismo, explicó que al ser un mercado financiero, el tema especulativo afecta de manera directa el movimiento del mismo.



"Si hoy tenemos una gran afluencia de personas demandando divisas y no tenemos una alta afluencia de estas, es porque realmente la gente pensó en vender. Si yo tengo expectativa en que pueda vender mejor mis divisas, pues para qué lo hago hoy si puedo esperar a que suban más. Mientras que por el otro lado, hay una alta demanda de divisas porque hay incertidumbre en las personas en cuanto al futuro de lo que va a ser la generación de un nuevo Gobierno. Entonces todo eso se confluye en un mercado de libre competencia, donde finalmente el mismo establecerá las condiciones y la estabilidad del mercado. Entonces yo creo que las mismas fuerzas del mercado se van a encargar de estabilizar el nuestro", agregó.



Por otro lado, señaló que esa estabilidad de su mercado de divisas ha sido influenciada por la fluctuación de la Tasa Representativa del Mercado, la cual no se ha disparado sino que se ha mantenido entre las fluctuaciones normales del mercado.



"Eso hará que sea fundamental que vaya a influir en el precio nuestro, en el sentido en que finalmente el mercado nuestro se irá estabilizando y se establecerá un precio que el mismo mercado genera por la acción de la ley principal de oferta y demanda. Entonces yo creo que en los próximos días, toda esta especulación se irá normalizando y llegaremos a ese precio de equilibrio que el mercado definiría. Que ese vaya a estar por encima de la TRM o por debajo, no lo sabemos, porque nadie intervine el mercado, no hay un actor que diga "lo mando para arriba", "lo mando para abajo", no, esa es la misma fuerza del mercado. Entonces yo no podría decir si el dólar en oficinas de cambio va a subir o bajar porque no lo sé", argumentó la directora de Asoprocambios.



La República realizó un sondeo por 10 casas de cambio para conocer a cuánto se cotiza el precio del dólar. En promedio, se vende a $3.974, es decir, $68,5 más caro si se compara con la TRM vigente para este martes ($3.905,5).

Le puede interesar: ¿Qué tan cerca está el mundo de una recesión? Responde Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo



De igual forma, respecto a la venta de la divisa, en estas oficinas se puede hacer por un precio promedio de $3.865.



Cabe recordar que tan solo horas después de que se conociera la victoria de Gustavo Petro como presidente de Colombia, en redes sociales rondó una foto sobre el precio de venta del dólar, la cual causó polémica por alcanzar un valor de $5.000.



Se trataba de Euroservicios, la oficina de cambio de divisas que opera en el aeropuerto internacional José María Córdova, y no en el aeropuerto internacional El Dorado, como aseguraban algunos usuarios.



No obstante, Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, recordó que el dólar que se negocia en estas casas no está regulado, y su precio depende de la oferta y demanda disponible en cada establecimiento.