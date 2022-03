Lo que debe saber sobre el primer día sin IVA del 2022, a cumplirse mañana

Mañana, 11 de marzo, se cumplirá el primer día sin IVA del 2022. El comercio ya está listo y aspira a que durante la jornada se alcancen ventas totales del orden de $8 billones.



La proyección es inferior a las ventas registradas en el primer día sin IVA del 2021, en razón a los problemas de logística por la escasez de contenedores y por los altos precios de los bienes importados derivados de la inflación.

El País responde algunas inquietudes clave de los usuarios.



¿Cómo se identifican los productos que tienen descontado el IVA?

Los establecimientos identifican los productos que no tienen IVA para que la comunicación sea clara de cara al comprador.



Algunas plataformas optan también por agregar un identificador adicional para los productos que por ley siempre tienen descontado el IVA. Es importante destacar que no todos los comercios ni todos los vendedores dentro de los Marketplaces están obligados a participar de las jornadas de los días sin IVA, es por esto que es posible que se encuentren productos que están contemplados en el decreto, pero no tienen aplicado el descuento del IVA.

El año pasado durante las tres jornadas, se registraron ventas por más de $31 billones, que ayudaron a reactivar la economía, que tuvo un crecimiento de 10,6%.

¿A cuáles productos se les aplicará el descuento del IVA?

Los productos a los que aplica la exención del IVA son aquellos contemplados en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021: Electrodomésticos con un tope por unidad de $3.040.320, computadores con un tope por unidad de $3.040.320, vestuario y complementos de vestuario con un tope por unidad de $760.080, elementos deportivos con un tope por unidad de $3.040.320, juguetes y juegos con un tope por unidad de $380.040, celulares con un tope por unidad de $3.040.320, televisores y equipos de audio con un tope por unidad de $3.040.320, útiles escolares con un tope por unidad de $190.020 e insumos agropecuarios con un tope por unidad de 3.040.320.



¿Qué medios de pagos se aceptan?

Para los productos sin IVA los usuarios podrán realizar sus compras de manera presencial o a través de las páginas de comercio electrónico, haciendo pagos en efectivo, con tarjetas débito, crédito y pagos electrónicos como PSE.



Es importante destacar que desde el sector comercio se preparan cada vez mejor para entregar una experiencia de compra sin fricciones y así ganar participación como canal recurrente de los hábitos de compra de los colombianos.

Para tener en cuenta



La jornada del Día sin IVA dura las 24 horas del día.



Aplica cualquier medio de pago (efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta débito y medios electrónicos).



Se debe expedir factura electrónica con los datos del comprador y los productos adquiridos.



Recuerde que se pueden adquirir hasta tres unidades del mismo producto y de un mismo establecimiento.



De igual manera, hay que recordar que las ventas con el descuento del IVA solo aplican en Colombia y al detal.