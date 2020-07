Las estrategias del Gobierno para reactivar la economía

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Dos estrategias está implementando el Gobierno Nacional para avanzar en la recuperación de la economía del país.



Por un lado, mayor apoyo a los hogares vulnerables con la ampliación (hasta junio del 2021) del programa Ingreso Solidario -que le otorga a las familias $160.000 mensuales- y por otra parte, la presentación de una agenda legislativa que incluye apoyo a la creación de nuevos emprendimientos, facilidad de pago de créditos para los productores agrícolas, la reglamentación del trabajo en casa y de las plataformas tecnológicas, entre otras iniciativas.



Además, hoy se conocerá la estrategia de reactivación de los sectores de comercio, industria y turismo, que incluye un paquete de medidas con las que se quiere fortalecer estas actividades que son grandes generadoras de empleo.



La decisión del presidente Iván Dude ampliar el programa Ingreso Solidario fue bien recibida y, para algunos analistas, este puede ser el primer paso para la creación de una renta básica para los pobres.



Susana Correa, directora del Departamento de Prosperidad Social, dijo que a la fecha 2,6 millones de hogares en los 32 departamentos del país han recibido esta ayuda, pero la meta es llegar a 3 millones de familias.

Hasta ahora los hogares han recibido tres pagos, el cuarto iniciará a final de este mes y tendrán esta ayuda hasta junio del 2021. En todo este periodo las familias beneficiadas recibirán en total $2,4 millones, por lo que esto le costará al Gobierno $4,3 billones.



“Somos conscientes de que aún tenemos muchos hogares beneficiarios que están pendientes por contactar, tenemos los recursos asegurados para girarles tan pronto les ubiquemos”, dijo Susana Correa.



El decano de Economía de la Universidad del Rosario considera que el programa Ingreso Solidario es un paso importante para pensar en esquemas que garanticen un renta básica universal. “Creo que es una medida que está bien focalizada para mitigar los efectos de la pandemia en los hogares, garantizarla hasta el próximo año es una ayuda importante en el proceso de recuperación. Además, es un impulso para la reactivación, sin embargo, el impacto de la pandemia es de tal magnitud que esas ayudas no son suficientes”.



En el mismo sentido Julio César Alonso, director del Centro de Investigación en Economía y Finanzas, Cienfi de la Universidad Icesi, dijo que “es un gran esfuerzo mantener el programa hasta el 2021. Se requiere más, pero hasta que no encontremos recursos vía créditos internacionales no creo que se pueda hacer mucho más”.



Agregó que “esto es una gran lección de tener que ahorrar en épocas de vacas gordas para la época de las vacas flacas”.

¿Quiénes se benefician?



Hasta ahora recibieron el ingreso solidario 131.136 personas en pobreza extrema, 458.929 hogares pobres y 338.685 en condiciones de vulnerabilidad económica. Igualmente, 234.218 hogares con menos de 30 puntos en el Sisbén III (califican de 1 a 100, según las necesidades).



Las personas que crean ser beneficiarias de esta ayuda pueden comprobarlo ingresando a la página ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co.



La bancada de oposición del Gobierno radicó ayer un proyecto de ley de renta básica que está en caminado a que este tipo de ayudas como el ingreso solidario sea permanente en el tiempo y con un monto mayor.



El reto para el país será lograr la financiación de estas iniciativas, por lo que el docente Carlos Sepúlveda cree que la próxima reforma tributaria debe garantizar su sostenibilidad.



Ahora hay otro debate en el país y es el monto que tendría esta renta básica, pues algunos consideran que los $160.000 no son suficientes para sacar a las familias de la pobreza, pero un monto mayor-un salario mínimo- como propone la oposición, sería poco viable.

Ley de emprendimiento



Esta iniciativa busca que se aprueben medidas que faciliten la reactivación económica de las empresas y la creación de nuevos emprendimientos, con una regulación moderna, explicó el ministro de Comercio José Manuel Restrepo.



El proyecto incluye una reducción de cargas y trámites para los emprendedores y Mipymes del país, con el objetivo de facilitar su creación, formalización y desarrollo.



“Para el Gobierno Nacional el emprendimiento es un tema estratégico que jalona el crecimiento económico y la construcción de equidad. Este proyecto de ley, cobra aún más importancia en estos momentos en los que se debemos apoyar a nuestros empresarios logrando que más proyectos e ideas de negocio se conviertan en grandes generadores de empleo y desarrollo social y económico del país”, dijo el Ministro.

Otras iniciativas



La ley de alivios financieros para los productores del campo busca beneficiar a más 140.000 deudores que podrían normalizar su situación financiera ajustada a su nueva realidad económica y así contar con la posibilidad de acceder de nuevo al crédito.



Por otro lado, el Ministerio del Trabajo presentó dos iniciativas, una para reglamentar el trabajo en casa, en situaciones especiales como las actuales en las que más de 6 millones de colombianos tienen trabajo remoto, y otro referente a la seguridad social de los empleados de las plataformas tecnológicas.



“Queremos que los empleadores respondan por la seguridad social de sus trabajadores, en cuanto a salud y protección para su vejez. Lo que significaría que ningún trabajador de las plataformas tecnológicas esté trabajando sin contar con la seguridad social, de acuerdo con las normas colombianas”, dijo el Ministro de Trabajo.