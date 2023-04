La inflación aumentó en Colombia pero la tendencia a la baja del dólar se mantiene y cerró en $4.570,76

El dólar continúa con la tendencia a la baja al final de esta semana corta en Colombia, y mantiene su precio por debajo de $4.600. La divisa cerró con un precio promedio de $4.570,76, $16,6 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para hoy está en $4.587,31.



Durante la jornada, registró un precio máximo de $4.586,75 y uno mínimo de $4.561,50, con 1.415 transacciones por US$1.228 millones.



Con este comportamiento, la moneda norteamericana confirma la debilidad que ha venido mostrando las últimas semanas, a medida que se ha presentado la crisis bancaria global y el anuncio de la Opep de disminuir la producción de petróleo.



Por otra parte, el aumento de la inflación en Colombia no afectó que el dólar continuara a la baja. Para marzo, según las cifras oficiales, la inflación llegó a 13,34%, un poco por arriba del 13,27% que esperaban los analistas, mientras que en febrero la cifra fue de 13,28%



No obstante, el precio de los alimentos mostró una tendencia a la baja y con un alza de 21,8% llegó a niveles que no se veían desde mayo del año pasado.



En cuanto a la variación anual, las ciudades en las que más aumentaron los precios fueron Cúcuta (15,38%), Sincelejo (14,95%), Valledupar (14,33%), Tunja (14,33%) y Montería (14,31%).



Mientras que las cifras más bajas se registraron en Villavicencio (12,49%), Pereira (12,74%) y Florencia (12,94%).



A nivel internacional, a pesar de que los precios del petróleo han corregido a la baja, todavía mantienen el impulso que recibieron con el sorpresivo recorte de la Opep y sus aliados, incluida Rusia.