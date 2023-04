Inflación no afectó la tendencia bajista del dólar en Colombia y abrió la jornada en $4.575

A pesar del anuncio realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, respecto a que la inflación en el mes de marzo fue de 13,34%, la moneda estadounidense no se vio afectada.



El dólar abrió la jornada de este miércoles en $4.575, es decir, $12,71 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para hoy se está en $4.587,71. Según la plataforma Set-FX, hasta el momento se han realizado 358 transacciones y se han negociado US$365 millones.



Los inversionistas reaccionarán durante la jornada al dato de inflación que reveló el Dane y que confirmó que la cifra está comenzando a tocar un techo, a pesar de que registró un alza ligeramente superior al consenso del mercado.



Lea aquí: Días santos impulsarían el turismo en el Valle: Cali, Buga y Calima, los más buscados por propios y turistas



Para febrero, según las cifras oficiales, la inflación llegó a 13,34%, un poco por arriba del 13,27% que esperaban los analistas. No obstante, el precio de los alimentos mostró una tendencia a la baja y con un alza de 21,8% llegó a niveles que no se veían desde mayo del año pasado.



Con este comportamiento, la moneda norteamericana confirma la debilidad que ha venido mostrando las últimas semanas, a medida que ha caído la incertidumbre por las menores posibilidades de que se presente una crisis financiera global.



A nivel internacional, a pesar de que los precios del petróleo han corregido a la baja, todavía mantienen el impulso que recibieron con el sorpresivo recorte de la Opep y sus aliados, incluida Rusia.



El cartel de países decidió hacer nuevos recortes de producción de alrededor de 1,16 millones de barriles por día (bpd), lo que llevó a Goldman Sachs a elevar sus pronósticos de precios del Brent a US$95 y US$100 por barril para 2023 y 2024, respectivamente.