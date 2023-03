Inflación en Colombia llegará a 13,27% en febrero, impulsada por alimentos y educación 

Después de varios meses en el que el costo de vida de los colombianos ha ido en aumento tocando cifras que no se veían desde 1999, el panorama parece mejorar. Y aunque el país apenas se recupera de las graves consecuencias que dejó el Fenómeno de La Niña, y aunque aun no abren la vía Panamericana, desde ya los analistas empiezan a predecir una inflación que se corregirá para fin de año.



En cuanto al dato de febrero y el cual el Departamento Nacional de Estadística (Dane) revelará mañana, los analistas también se muestran positivos esperando una inflación de 13,27% anual promedio (muy ligeramente por encima del dato de enero que fue de 13,25%).



Tenemos entonces algunas proyecciones que indica la última encuesta mensual de Citibank, la cual reúne los pronósticos de 25 entidades.



Según varios analistas, el aumento en el dato de inflación de febrero estaría explicado por el ajuste de las tarifas del sector educativo, los servicios de salud, arriendos, servicios de comunicación y los precios del transporte, ya que durante el segundo mes del año estos suelen ser mayor que en enero, tendencia similar en bienes y regulados.



Y aunque los alimentos y bebidas no alcohólicas era los que venían presionando al alza la inflación, para analistas de Bancolombia y en contravía al componente básico, este rubro se empezará a desacelerar. “En línea con la información suministrada por Sipsa y ServiPunto, estimamos una nueva desaceleración mensual de la inflación de alimentos. Con una inflación mensual de alimentos de 1,2% y sin alimentos de 2,08%, estimamos que la variación mensual del IPC total será de 1,9% en febrero”, apuntaron.



Agregando que “de hecho, en esta ocasión, como resultado de los elevados registros inflacionarios del año pasado y la elevada base que esto implica para los aumentos de tarifas, prevemos una inflación mensual del componente educativo de 9,86% (máximo histórico), de salud de 3,6% (máximo histórico), de alojamiento y servicios públicos de 0,9% (máximo desde abril de 2018) y de información y comunicaciones de 0,1% (máximo desde abril de 2022)”.



Mientras que, para David Cubides, director de investigaciones económicas de Alianza Valores, los alimentos no dejaran de participar de forma importante en el dato de inflación de febrero. “Estamos viendo que hay dos o tres grandes componentes que estarían presionando la inflación en esta oportunidad, y como número uno estamos viendo todavía el tema de los alimentos, que sigue en la parte de arriba, aquí estamos viendo una devolución en términos interanuales, eso es cierto, pero todavía la mensual sigue en la parte de arriba y sigue generando buena parte de la contribución del dato total”.



Sin embargo, Cubides también apuntó que durante los primeros tres meses del año se hace un proceso de indexación significativo entonces varios subgrupos dentro de la visión de servicios públicos, viviendas y restaurantes siguen en la parte de arriba. Y en cuanto al rubro de educación resaltó que, “un punto muy importante y es muy coyuntural que sucede solamente en febrero y en agosto es cuando se ajustan los precios de las matrículas, en la división de Educación estamos viendo que esta también va a generar buena parte del aporte a la inflación total en la medida que vamos a ver unos incrementos significativos en matrículas y en los costos”.



Otro de los rubros que podría explicar el dato de febrero son el transporte y el alza de precio de la gasolina, en este punto los analistas explicaron que con lo que sucede con la tasa de cambio se genera presión sobre los vehículos nuevos y usados, autopartes y repuestos. Misma línea que sigue el combustible ya que el gobierno ha venid incrementando mes a mes los precios y esto también se verá reflejado en el dato del segundo mes del año.



“La devaluación acumulada del peso colombiano en el último año (superior a 23%) seguiría reflejándose sobre los precios de bienes importados como vehículos, electrodomésticos, productos de aseo y esto presionará al alza la inflación”, explicó Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana.



Pero para Romero las mayores presiones al alza vendrían de servicios como educación superior y arriendo, por efecto indexación. “Comidas fuera del hogar también serían un factor inflacionario en febrero, si bien los alimentos están aumentando menos que en meses anteriores. Finalmente, en el componente regulado del IPC, los combustibles presionarán al alza la inflación de febrero, al igual que el gas, que tiene parte de su tarifa indexada al IPP y al dólar”.



Finalmente, dentro de la encuesta de Citibank, los pronósticos más altos fueron los de Banco Agrario de Colombia (13,78%), Bancolombia (13,66%), JP Morgan (13,49%), Casa de Bolsa (13,47%) y Corficolombiana (13,47%). En cambio, en los más bajos estaban los Grupo Bolívar (12,88%), Fiduoccidente (12,90%), Banco de Occidente (12,90%).