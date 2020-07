Expectativa en Cali por segunda jornada del Día sin IVA, lo que debe saber si va a comprar

Erika Mantilla

El pasado día sin IVA el comercio logró ventas por $5,4 billones, una cifra que nadie esperaba por las condiciones que se viven en el país por la pandemia del Covid-19.



Este viernes el comercio está más cauteloso y cree que el nivel de ventas no será igual, en especial porque todo lo que sea tecnología y electrodomésticos tendrá que comercializarse vía internet y no todos las empresas están preparadas para las ventas virtuales.



Octavio Quintero, presidente de la Junta Directiva de Fenalco en el Valle, considera que aún así se espera que las categorías diferentes a la tecnología, mejoren su dinámica.



“Creo que la categoría de vestuario y ropa deportiva se puede mover más en este segundo día sin IVA, quizás la plata grande ya se gastó en el primer día y ahora las reservas sean para productos no tan costosos. Además, es posible que el dinero de la prima, porque muchas compañías ya hicieron este pago, sirva para impulsar el consumo”.

Lea además: Establecimientos comerciales deben garantizar medidas sanitarias en sus perímetros

Agregó que de la primera jornada quedaron varios aprendizajes en cuanto afinar protocolos, medidas de seguridad y coordinación con el municipio, es así como en Cali este día sin IVA estará dividido: en la mañana podrán comprar los ciudadanos con cédulas impar y en la tarde, hasta las 10 de la noche, los caleños con cédula terminada en número par.Asimismo, los centros comerciales están más preparados con estrategias como ‘reserve ya’, que permite que durante la semana las personas separen sus productos y los paguen hoy con el beneficio de la reducción del IVA.



En otros se mantiene la estrategia de recoja en su carro para que las personas no tengan que ingresar a los complejos comerciales. Por ejemplo, Rappi implementó desde el pasado martes una sección de reserva sin IVA, a la cual pueden acceder las personas, mirar, seleccionar los productos y dejarlos en el carrito de compras para ser cobrados y facturados hoy. Según voceros de esta compañía, la estrategia ha funcionado e incluso ayer se habían agotado algunas referencias reservadas en la preventa.



Asimismo, Alkosto le informó a sus clientes que presencialmente podrán comprar artículos de hogar, mercado y accesorios deportivos. Asimismo, pidieron paciencia a los compradores virtuales por el alto tráfico que se espera tener en la plataforma, por lo que también habilitaron las ventas vía telefónica y por whatsapp.

¿Qué comprar?



La exención del IVA no aplica para todos los productos ofrecidos en el mercado, solo para siete categorías: por ejemplo, en vestuario se pueden hacer compras hasta de $712.140 por unidad; en juguetes hasta $356.070; útiles escolares hasta $178.000 y electrodomésticos, celulares, computadoras, insumos agrícolas y elementos deportivos hasta $2,8 millones.



El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, recordó que la exención del IVA no es una promoción. Aunque algunos comercios podrán realizar descuentos adicionales, los consumidores tienen derecho a conocer el precio del bien sin IVA y, en caso de que ese producto tenga una promoción, el consumidor tiene derecho a conocer el porcentaje del descuento.



Como se espera que la mayoría de las compras se realicen hoy por internet, el Ministerio recomienda: revisar con anticipación los horarios en los cuales los comercios mantendrán activa la exención y de ser posible realice las compras en la madrugada. Para una mejor experiencia y velocidad de carga de las páginas, se recomienda evitar abrir más de una pestaña de un mismo comercio y como es posible que se generen filas electrónicas lo ideal es no actualizar para no perder el puesto.



Según la Dian, en el primer día sin IVA las ventas de electrodomésticos crecieron 1.302%; equipos de sonido, 725%; artículos deportivos, 449%, y prendas de vestir lo hicieron en 341%.



El Gobierno le pidió a los colombianos cumplir los protocolos de seguridad y protegerse si deciden salir a comprar. .

Recomendaciones

​

Para que la experiencia de comprar por internet sea segura, expertos en el tema recomiendan:



- Planificar las compras: siempre es recomendable tener claro las compras que se quieren hacer. Esto ayudará a aprovechar las mejores ofertas y estar tranquilo al momento de adquirir un producto sin gastar de más.



- Utilizar sitios reconocidos que tengan certificados de sitio seguro (con candado en la URL).



- Identificar al vendedor, verifique su reputación, es decir, si es un particular o si es una tienda virtual, así mismo revisar los comentarios de los compradores.



- Leer varias veces el detalle del producto o aviso. Conocer sus características y qué es lo que está ofreciendo el vendedor.



- Si el proveedor se encuentra ubicado en territorio colombiano en cumplimiento del Estatuto del Consumidor, tenga en cuenta que este debe informar, nombre o razón social, NIT, teléfono, dirección física, correo electrónico y datos de contacto, con el fin de que el cliente pueda verificar su existencia.



- Revisar los derechos y obligaciones como comprador de la tienda, éstos deben estar visibles en el sitio (términos y condiciones). Leer la letra pequeña antes de finalizar la compra.



- Evitar dar información personal y si ésta es requerida para completar la transacción recuerde cerrar la sesión y desactivar la casilla que guarda los datos de manera automática.



- Preguntar los métodos y las condiciones de pago que ofrece el sitio y el vendedor. Utilizar plataformas de pago, a través de las cuales se pueda realizar el pago de forma segura.



- Consultar el tiempo de envío y si este costo corre por su cuenta, pida el número de guía de la compra.

