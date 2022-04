Este será el impacto del alza en las tasas de interés sobre su bolsillo

Debido al aumento en la inflación en los últimos meses, cuyas expectativas hoy son más inciertas por la crisis internacional de Rusia y Ucrania, la Junta directiva del Banco de la República decidió subir la tasa de interés de referencia en 100 puntos básicos, pasando de 4 % a 5 %.



El incremento en un punto porcentual, uno de los aumentos más altos en los últimos 20 años, busca “enfriar” la economía, para así controlar la inflación que hoy ronda por el 8 % anual a febrero. El objetivo también es lograr que la tendencia al alza del costo de vida no persistente a corto plazo.



Como lo explican los especialistas, la medida encarecerá el dinero a los bancos, buscando que estos a su vez suban las tasas al público, para impedir que los ciudadanos gasten en productos que llegan más caros a los mercados nacionales, debido a razones externas.



En efecto, el encarecimiento del uso del dinero frenará principalmente el consumo de los colombianos, como ya lo advierten los comerciantes. “El encarecimiento del crédito del sistema bancario será una de las principales consecuencias”, sostiene el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal.



El líder gremial señaló que el incremento en las tasas de interés afectará la recuperación económica de algunos sectores, pese a eso, reconoce que la decisión del Banco de la República “va en dirección correcta, para contrarrestar la inflación del país”.



Así las cosas, según explica el profesor de Economía de la Universidad Piloto de Colombia, Oscar Loaiza Pava, en el país los créditos se harán más costosos para empresas y personas, desde los más sencillos como la tarjeta de crédito hasta las decisiones de inversión de las empresas, pasando por la compra de vivienda a crédito y la compra de vehículos.



“Los consumidores responsables optarán por no endeudarse a costos elevados y las empresas tendrán más incentivos para ahorrar que para invertir, posponiendo así las decisiones de crecimiento. Subir las tasas es el equivalente a aplicar un freno de mano a la economía”, explica Loaiza.



En otras palabras, como explica el especialista, para los ciudadanos será más rentable tener el dinero guardado en el banco que gastárselo. Ahora los colombianos pensarán dos voces antes de usar tarjetas o gastar dinero en cosas que vayan más allá de lo necesario.

Más aumentos

La autoridad monetaria y expertos esperaban que el alza de la inflación, ocasionado por la crisis de la cadena mundial de suministro y la inflación norteamericana, tuviera un impacto menor en el tiempo, pero, el conflicto en Europa ha cambiado todas esas expectativas, llevándolos a considerar que los efectos pueden ser mayores y más prolongados.



Para el economista principal de Scotiabank Colpatria, Sergio Olarte, el alza de las tasas de interés, que comenzó en septiembre pasado, podría continuar y terminar este año en 7,5 %



“Si la inflación continúa sorprendiendo al alza, la velocidad de subida de tasas de interés se puede incrementar en la próxima reunión, que se dará a finales de abril”, afirmó Olarte.



En ese sentido, el Gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar Gómez, en su decisión de este jueves, afirmó que esperan que la inflación vaya convergiendo de manera gradual a la meta anual del 3 %, por lo que las alzas de interés se trata de un proceso y “no es una decisión de una sola vez”.