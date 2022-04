“Este año el PIB va a crecer cerca del 6%": Iván Duque al instalar la Macrorrueda de negocios en Cali

Las proyecciones de crecimiento de la economía colombiana durante 2022 serán superiores al 5,8%, de acuerdo con el análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI), expresó el presidente de la República, Iván Duque Márquez, al instalar la Macrorrueda de negocios 90 en Cali.



“Veíamos cómo el Fondo Monetario Internacional después de la revisión de los fundamentos macroeconómicos de Colombia dice que la economía colombiana este año crecerá por encima del 5,8%, lo que demuestra que la reactivación llegó, va adelante y busca la integración de todos los segmentos empresariales”, puntualizó.



Agregó que “la recuperación económica de Colombia en 2021 fue una de las más dinámicas en la región y se prevé que mantenga su ímpetu en 2022, impulsado por un firme consumo de los hogares y la continua recuperación de la inversión y las exportaciones”.



El Jefe de Estado recordó a los empresarios y comerciantes asistentes a la macrorrueda cómo el Gobierno Nacional adoptó medidas estratégicas para hacerle frente a la pandemia del covid-19, en materia de salud, protección social y reimpulso económico.



“Pusimos en marcha un plan de reactivación que llamamos ‘Compromiso por Colombia’, que se lanzó el 20 de julio del año 2020, y que incluía la aceleración de los proyectos de infraestructura, de energías renovables, de vivienda y proyectos de Paz”, dijo.

Estados Unidos es el invitado especial del evento en honor a los 200 años de relaciones bilaterales y los 10 años del TLC. Este país cuenta con el mayor número de compradores.

Éxito en la rueda de negocios

Luego de la primera rueda de negocios que tuvo lugar en la ciudad de Medellín los días 28 y 29 de marzo y que reunió a los exportadores de las industrias 4.0 y al sistema moda, llegó por primera vez a Cali la Macrorrueda número 90 de ProColombia, entidad que promueve las exportaciones, el turismo, la inversión y la expansión de la industria para la internacionalización.



Este evento que empezó ayer y finaliza hoy, da lugar a más de 8.000 citas entre compradores de 53 países y 2.000 empresarios en el Centro de Eventos Valle del Pacífico para la creación de nuevas conexiones comerciales y grandes oportunidades de negocio para las industrias del sector agroalimentos, metalmecánica y otras industrias y la de químicos y ciencias de la vida.



“Estamos supremamente complacidos de haber tomado la iniciativa de traer la Macrorrueda por primera vez a la región suroccidente del país. La impresión que nos deja el primer día es de mucha emoción, pues confirmamos que en esta región estamos pasando de la reactivación al crecimiento” afirmó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.



En el tiempo que lleva de transcurrido el Gobierno del presidente Iván Duque, solamente en las ruedas de negocio impulsadas por ProColombia se han logrado ventas y exportaciones por alrededor de US$1.300 millones y con la Macrorrueda 90 que además celebra los 30 años de ProColombia, se estima superar esa meta y alcanzar los US$1600 millones, explicó Flavia Santoro, quien agregó que la región suroccidente que comprende al Valle del Cauca, Cauca y Nariño, será protagonista para poder confirmar esa cifra.



Estas citas de negocios y la oferta de bienes y servicios que tienen lugar en ellas no solo potencian las oportunidades de la región para la venta externa, sino que impulsan la inversión extranjera y el empleo local.



“A través de la inversión extranjera que estamos atrayendo a la región estamos promoviendo el empleo, hoy en día son más de 52.000 empleos los que hemos podido atraer para la región, además de 170 proyectos extranjeros. Así que, seguimos trabajando con las distintas autoridades y aliados regionales para poder mostrarle al mundo todas las oportunidades de exportación, de inversión extranjera y de turismo que provee la región”, concluyó la Presidenta de ProColombia.



“En Europa no estamos acostumbrados a estas macrorruedas y la verdad es que la oportunidad de crear nuevas conexiones y de generar oportunidades de negocio es muy útil. Es una forma rápida y productiva de hacer negocios”, expresó Pedro Fernández, fundador de la empresa Domus Capital S.A. de Portugal.



Por su parte, Isabella Mariño, directora Regional de ProColombia explicó que esta macrorrueda también es el escenario ideal para vender la región, no solo por las actividades de comercio exterior, sino por las bondades que esta ofrece. “Queremos que los compradores sepan que este no es un destino solo para hacer negocios, sino para hacer turismo”, dijo. También añadió que se estima que el monto de los negocios iniciales sume los US$40 millones.