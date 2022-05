¿Estafa masiva? La historia de Daily Cop, la criptomoneda que es cuestionada por miles de caleños

Entré a Daily Cop entre septiembre y octubre de 2021. Lo hice por la simple razón de creer en los testimonios de las personas que invertían en este proyecto, que en un principio se ofrecía como una moneda que garantizaba los beneficios de un criptoactivo, “sin tener que preocuparte por las continuas variaciones de precios de las criptomonedas”.



El nivel de vida que se daban los inversores parecía al de los narcotraficantes de los años 90.



Comencé invirtiendo un millón de pesos, luego diez millones, con la promesa de que la rentabilidad mensual era del 10 %. Sé de usuarios que tenían el 16 % de rentabilidad mensual, sin contar el 2 % adicional que recibían por tener referidos. Claramente era un esquema ponzi, como el de una pirámide, pero bueno, todos, cuando estamos enamorados, somos ciegos.



(Un esquema Ponzi es una forma de estafa que consiste en atraer nuevos inversores y pagar utilidades a los inversores anteriores con fondos de los inversores más recientes. El esquema lleva a las víctimas a creer que las ganancias provienen de actividades comerciales legítimas y desconocen que otros inversores son la fuente de los fondos).



Daily es un negocio que comenzó hace tres años. Me lo ofreció Sebastián Betancourt, a quien le decían ‘Pingui’. Él fue el creador. Me comentó que era un fondo de inversiones, en ese momento no era una criptomoneda ni se llamaba Daily. Yo hice caso omiso porque me parecía un negocio surreal. Sin embargo, pasaron unos meses y comencé a ver ciertos conocidos prosperando muy rápidamente. Recuerdo una comerciante que estaba endeudada y arregló su estado económico con daily, al punto que vivía de eso. Su estilo de vida no bajaba de una Toyota txl, viajes, lujos, la vida soñada.

Actualmente existen alrededor de 10.000 criptomonedas en todo el mundo. Lo que las diferencia son los proyectos que hay tras ellas.

Luego escuché de otro personaje que invirtió la herencia de su padre en Daily, y también era común verlo en carros de alta gama. Como esos, muchos casos más de gente que uno veía en el barrio ‘normal’ y después tenía un nivel de vida muy distinto. Eso me puso a cuestionar mi cordura acerca del negocio. Sin embargo, seguía reacio. Me enteré de que algunos socios de Daily eran de una procedencia sospechosa.



Después aparecieron influenciadores como Yeferson Cossio recomendando la moneda. También se volvió común ver establecimientos comerciales que recibían daily como medio de pago. Incluso había uno que se llamaba Daily Racing y podías comprar motos con la moneda. En San Andresito del Sur, en Cali, la mayoría de los locales recibían daily y negocios de carros de lujo en Medellín. Pero lo que me hizo creer al fin fue el hecho de poder comprar en Subway, de la Novena. Yo me dije: si una cadena multinacional recibe esta moneda es porque la cosa es seria, pero también pensé que era solo esa franquicia. Fue cuando decidí entrar en el negocio.



Comencé ganando los primeros meses, hasta diciembre de 2021. Un peluquero, quien atendía a un socio de Daily, escuchó en medio de una conversación que de diciembre no pasaba ese negocio. El peluquero sabía que yo había invertido, me comentó y saqué mi plata. Yo les advertí a mis conocidos, pero me trataron de mentiroso.



Pasó diciembre y Daily sobrevivió. En febrero reinvertí. Después me encontré un conocido cercano a Sebastián Betancourt y me comentó que no había podido sacar su plata, tenía $200 millones ‘aprisionados’. Ingresé a Coin Market Cap, que es la página donde se ve el movimiento de las criptomonedas, y Daily venía en caída desde diciembre. Me enteré de que tuvo un ‘pumpeo’ (término que se utiliza en el mundo cripto), que es hinchar el valor de la moneda de manera manipulada.



Inmediatamente busqué quién me comprara mis monedas. Me iban a dar nueve millones de pesos por los diez millones que tenía invertidos.

Pero pasó que en una movida interna (ellos le llamaban ‘actualizaciones’) bloquearon la opción de hacer transacciones y, dinero en mano, me tocó devolver los $9 millones. Me comencé a angustiar. En eso se inició la guerra de Ucrania y Rusia y el mercado de las criptomonedas colapsó.



El pánico se apoderó de todos, ya nadie podía hacer líquido el dinero que tenía en Daily. Llegué al punto de ir a los aliados que aparecían en las páginas oficiales de Instagram, y muchos eran sitios ficticios (Daily también tenía oficinas en los principales centros comerciales). Eso me preocupó tanto, que llegué al punto de cambiar al 50 % mi dinero con un experto en criptomonedas (quien lo pudo hacer de otra forma irregular).



Comenzaron a decir que actualizarían, hasta el sol de hoy, que nadie más ha hecho tangible el dinero. Decidí contar mi historia porque hay muchas personas denunciando, pero quiero el anonimato porque hay fuerzas oscuras detrás de todo. Se rumora que ya comenzaron a rodar cabezas.



***

Conocí Daily por un joven que se llama Juan Gabriel, quien era socio de la oficina de Daily en Miami. Pedí un préstamo de $77 millones y los invertí allí. Juan Gabriel me dijo que los consignara en una oficina en Holguines Trade Center, en Cali, que me los recibía un tal Kael, quien estaba de cajero. La oficina tenía doble puerta, una blindada y cámaras de seguridad. ¡También tenía una habitación acondicionada como caja fuerte! Todo se entregaba en efectivo. Las condiciones iniciales de la inversión eran: un daily equivalía a un peso colombiano. Un rendimiento del 0,5 % diario con posibilidad de hacer interés compuesto. Se podía retirar la plata cuando uno quisiera. Por lo menos era lo que decían.



Cometí el error de contarle de esto a mi papá y a mi hermano, quienes invirtieron grandes montos. Mi padre había vendido un apartamento e invirtió todo en Daily, $160 millones. Mi hermano pidió un préstamo de $80 millones y también los invirtió allí.



Esto ha sido un golpe muy duro para mí y para mi familia. Espero puedan hacer algo y hagan que ese tal Sebastián Betancourt, quien se proclama como CEO de Daily, le devuelva el dinero a todos los que estafó con su pirámide.



***

Cali es una ciudad de cientos de personas que denuncian haber sido estafadas por un proyecto que se presentó como la primera criptomoneda descentralizada colombiana, a la que llamaron Daily. La promesa era que daily era “un token digital estable que opera 1:1 con el peso colombiano. ¡La volatilidad ya no es un problema! Daily Cop te ofrece los beneficios de un criptoactivo sin tener que preocuparte por las continuas variaciones de precios de las criptomonedas”, decía la publicidad.



Es decir: si alguien invertía $15 millones en dailys, tenía 15 millones de pesos colombianos, supuestamente con unos rendimientos fijos mensuales del 10 %, sin importar la volatilidad de las criptomonedas, que suben y bajan de precio en porcentajes elevados. Los usuarios lo veían como una especie de fondo de inversión con intereses muy atractivos.



Gustavo Valenzuela, asesor de mercados financieros y experto en criptomonedas, explica que la promesa de rendimientos fijos es precisamente la alerta para no invertir el dinero en este tipo de negocios.



— Daily estaba ofreciendo rendimientos fijos, que en mercados tan volátiles como el de las criptomonedas son imposibles de garantizar, incluso hablando de una criptomoneda estable. Las criptomonedas suben y bajan de precio de forma considerable y a veces por fenómenos externos. Que ofrezcan rendmientos fijos en un negocio con criptomonedas es razón suficiente para no invertir. No es confiable.



Alejandro Useche, profesor asociado de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, también experto en criptomonedas, menciona a propósito una ecuación: la lógica de cualquier inversión es que los riesgos tienen relación directa con la rentabilidad. En otras palabras, una inversión con mucha rentabilidad implica riesgos altos. Por eso las inversiones más seguras son a la vez las menos rentables.



Los fundadores de Daily aseguraban que podían sostener esos rendimientos exagerados cada mes porque el dinero lo invertían en criptomonedas que adquirían a precios bajos y las vendían más caras, lo que les daba utilidades del 40 %.



Para generar confianza hicieron una campaña de publicidad masiva, con vallas, influenciadores como Elizabeth Loaiza, y también sedujeron a comercios para que recibieran la moneda. Lo extraño es un poco el sentido de ello: ¿para qué pagar con dailys en un restaurante o en una tienda de bicicletas si equivalía en teoría a los mismos pesos colombianos?



A quien llevara nuevos inversionistas le daban un porcentaje adicional de ganancias.



Como sucede con la mayoría de estos proyectos, a los primeros inversores les cumplían con las rentabilidades prometidas, lo que sedujo a sus amigos, conocidos, hermanos, familias enteras, hasta conformar una comunidad que se calcula en 200 mil inversores. La mayoría desconocía el negocio de las criptomonedas.



— Cuando me siento a hablar con las personas que han perdido su dinero en este tipo de inversiones, hay una característica en común: falta de educación financiera sobre el mundo cripto. Es el principal error. Es como montar una panadería sin tener idea de hacer pan: me quiebro — dice el asesor financiero Gustavo Valenzuela.



El profesor Alejandro Useche apela a una frase de Warren Buffet, uno de los grandes inversores del mundo: “el activo más riesgoso es aquel sobre el cuál no tenemos información”.



Paul Revelo es administrador de negocios con énfasis en finanzas. Esta semana ofreció una videoconferencia en Soy Hodler, el primer medio de comunicación colombiano especializado en el mundo cripto, sobre ‘las alertas’ que presentaba Daily y que indicaban que detrás había una posible estafa.



Paul explicó que antes de invertir en cualquier criptomoneda se debe visitar Coin Market Cap, la plataforma que aloja la información de las criptomonedas en el mercado.



— Si la moneda no aparece en la plataforma, es una alerta para no invertir. Puede ser una estafa o una moneda en una etapa inicial que no le permite estar dentro del mercado. En el caso de daily, sí aparece en Coin Market Cap, pero eso tampoco significa que sea una buena moneda. Primero, porque en la parte financiera no tiene datos y eso es un llamado de atención para cualquier inversor. Los datos financieros de la moneda nos van a dar una idea muy clara de en qué momento se encuentra en el mercado, cuál es el volumen, es decir la penetración de la moneda. Mayor volumen de transacciones diarias significa que es una moneda con una comunidad muy grande. En el caso de daily, repito, no tiene esos datos, y esto quiere decir que es una moneda inexistente o que no está generando los datos suficientes para que los inversores la puedan considerar.



Paul agregaba:

— Un dato muy importante es que las monedas estables tienen, en Coin Market Cap, un resumen de lo que son, qué busca el proyecto, quiénes son los fundadores, es un punto que se debe tomar muy en serio. En el caso de daily no hay ningún tipo de información al respecto. Esto es como una bandera roja que genera demasiadas dudas.



Betsy, una venezolana radicada en Cali, invirtió en Daily el dinero que tenía junto a su esposo para comprar un apartamento. Les llamó la atención sobre todo esa promesa: los rendimientos fijos del 10 %, sin importar la volatilidad de las criptomonedas, y que además podían retirar el dinero en cualquier momento. Pero seguían escépticos ante tanta maravilla. Lo que hicieron fue invertir al principio una pequeña cantidad de dinero, “y probar”. Todo parecía que iba bien, así que aumentaron la inversión.



En febrero de 2022, Betsy sospechó que algo ocurría. Cuando pasó por la oficina de Daily de Holguines Trade Center vio una larga fila de personas sacando su dinero. Unos días después la ‘empresa’ informó que solo permitía sacar hasta $5 millones al día. Betsy y su esposo preguntaron qué estaba pasando y los tranquilizaron: les dijeron que todo era cuestión de “actualizaciones”. Después les explicaron que Daily iba a hacer la transición para convertirse en una criptomoneda como tal, ya no una moneda anclada al peso colombiano. Ahí comenzó el choque con los usuarios: de la promesa de ser estable, el negocio migraría a la volatilidad de las criptomonedas. De un momento a otro cambiaron las condiciones de la inversión. Mientras tanto, el dinero se esfumó.



Un organizador de eventos que invirtió $60 millones explica que lo que tiene hoy “son numeritos” en una app. Si quisiera vender lo que tiene allí, le darían 86 dólares. Literalmente, según los datos de Coin Market Cap, Daily es hoy una moneda con varios ceros a la izquierda. No vale prácticamente nada.



— Daily es una estafa: a la gente le dieron una promesa de retorno de su inversión que de un momento a otro se acabó. Y además no devuelven la inversión. Una cosa es que digan que no lograron sostener los rendimientos, que puede pasar, otra que además te digan que perdiste toda tu plata. Le están diciendo a la gente: usted ya me dio la plata y a cambio le di una moneda. Que usted no haya entendido es otra cosa. Es como que yo le diga a alguien ‘deme una plata’, se la guardo, trabajo con ella, y mientras tanto le doy unos bonos. Y después le diga ‘no, tu plata ya se perdió, quédese con los bonos, usted verá qué hace con ellos’. Eso es lo que pasó. La gente no tiene forma de sacar su plata de Daily, ya se perdió – advierte Nicolás Cardona, analista de datos quien ha venido investigando el caso.

"A veces las volatilidades se deben a problemas indirectos. Por ejemplo, si Elon Musk, la persona más rica del mundo, pone un mensaje que resulta favorable a una criptomoneda, eso puede hacer que su precio se duplique. Pero si el mensaje no es positivo, puede hacer que se desplome”.

Alejandro Useche,

profesor

Lo que denuncian las víctimas que han formado grupos en Telegram y que preparan demandas colectivas contra los fundadores de Daily es que detrás hubo una modalidad de estafa con criptomonedas llamada ‘Rug Pulls’.



Consiste en desarrollar supuestos proyectos legítimos de criptomonedas, promocionarlos para que crezcan su valor, se ganen la confianza de la gente, y una vez hayan ingresado suficientes inversionistas, tomar el dinero de todos y desaparecer. Los fundadores de Daily son acusados de retirar el dinero que ingresó al proyecto, calculado en millones de dólares, e ir por el mundo derrochándolo en viajes, conciertos, tragos, la vida de un millonario.



— Los fundadores de Daily no saben el daño que han hecho en Cali y en toda Colombia. No es solo el dinero. Hay un daño moral, sicológico y social. Hay gente que ha considerado quitarse la vida porque lo perdió todo en ese proyecto. Personas que han tenido que salir de la ciudad porque pidieron prestado a gente de dudosa reputación para invertir la plata allí y ahora los están persiguiendo. O gente que se endeudó con los bancos. La dimensión del daño es enorme y por eso las autoridades deben ponerle atención a lo que está pasando – dice Betsy.



El abogado penalista César Gómez asegura que ya se conformó un grupo de jurídicos para instaurar denuncias ante la Fiscalía y otros entes de control contra la que asegura ser “una organización criminal de estafadores y captadores ilegales de dinero, Daily cop”. Las denuncias se instaurarán por lavado de activos (hay versiones que indican que presuntamente se usaron recursos de origen ilegal para capitalizar a Daily), estafa agravada, concierto para delinquir y captación ilegal de dinero.



¿Cómo invertir de manera segura en criptomonedas?

Alejandro Useche es profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y experto en criptomonedas. Uno de los principales asuntos que se debe tener claro a la hora de invertir en criptoactivos, explica, es saber lo básico: qué son. Eso permite dimensionar tanto las posibilidades como los riesgos.

Básicamente, explica el profesor, una criptomoneda es un medio de pago digital emitido, administrado, por particulares, a diferencia del dinero tradicional, emitido y administrado por una entidad estatal. En ese sentido, las criptomonedas se convierten en un medio de pago en la medida en que se forme una comunidad que acepte tal activo como medio de pago.



“En resumen, las criptomonedas son una forma de dinero, pero con particularidades que las hacen diferentes al dinero tradicional, pero que al mismo tiempo buscan compartir las mismas características: que sirvan para ser unidad de cuenta, esto quiere decir que nos ayuden a medir los precios de las cosas; que sea medio de pago, y que sea un depósito de valor, que ayude a conservar poder adquisitivo a través del tiempo. Y ese es justo uno de los problemas de las criptodivisas, son muy frágiles en cuanto a varias de sus funciones. Todavía no son buenas unidades de cuenta, porque aún para la sociedad no es fácil contar el precio de las cosas en criptomonedas. Al ser manejadas por pocas personas, tampoco son un medio de pago muy difundido. Y un gran problema es que su valor sube y baja de una manera bastante volátil, por lo tanto tampoco son consideradas buenos medios de pago. Entonces son activos cercanos al dinero pero distan del dinero tradicional en cuanto a estas tres funciones”.



Otro de los riesgos es que, al ser completamente digitales, existe una dificultad: ¿a quién acudir cuando tenemos dudas, interrogantes, problemas? Saber quién las respalda, quién certifica las transacciones, es importante para invertir con seguridad.



“En el caso colombiano todavía hay un terreno por recorrer. Nuestro problema, más allá de lo tecnológico o lo legal, es que personas inescrupulosas están tratando de aprovecharse del desconocimiento de la gente sobre las criptomonedas y las engañan. En el caso de Daily, es claro que las características bajo las cuales se estaba ofreciendo corresponden a una pirámide”, dice el profesor Useche.



El asesor financiero Gustavo Valenzuela recomienda, además, no invertir en criptomonedas “lo que no se está dispuesto a perder. Es decir: mientras se aprende qué es este mundo, invertir como se haría en un casino, donde llevamos el dinero que estamos dispuestos a gastar sin que eso nos genere un problema”.

El precio de las criptomonedas sube y baja de manera mucho más fuerte que activos tradicionales. Genera un riesgo, y es que podemos ganar mucho dinero, pero también perder mucho, dado esos movimientos tan fuertes de las cotizaciones.

Soy Hodler

Esta semana en Bogotá fue presentado Soy Hodler, el primer medio colombiano especializado en el mundo cripto.



Dirigido por el periodista Juan Guillermo Mercado, el portal busca precisamente ser fuente de información precisa y veraz de este novedoso mercado del dinero digital que está cambiando la forma de invertir.