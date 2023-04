Esta es la solución que escogió el Gobierno para solucionar lío del puente de El Alambrado

El Gobierno Nacional definió que la mejor solución para solventar la crisis de movilidad que generó la caída del puente El Alambrado (entre Valle y Quindío), es utilizar un estructura que ya tenía lista el concesionario de esa vía.



William Camargo, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, le confirmó a El País que se inclinaron por esa iniciativa porque es la más rápida para solucionar la conexión entre los dos departamentos.



Lea aquí: ​Los productos y alimentos que subirían de precio por desplome del puente El Alambrado



El puente El Alambrado se cayó en la tarde del miércoles, afectando con ello el transporte entre el sur y centro del país, dado que por este corredor se mueve el 21% de la carga nacional.



“Vamos a utilizar la alternativa planteada por el concesionario. Ellos tienen un puente de 100 metros que está en otra ciudad. El traslado y el proceso de instalación recae sobre esta empresa, y tomaría un tiempo de 4 a 5 meses dependiendo de las autoridades ambientales y de los ajustes en la base del puente que se tengan que hacer”, dijo.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros será la encargada de determi- nar las razones del desplome del puente, a través de un análisis realizado con expertos en el tema.

Opiniones de los gremios

Esta grave situación afecta a la comunidad y a los empresarios, que lo único que esperan es que se dé una solución definitiva lo más pronto posible.



Nidia Hernández Jiménez, presidente Ejecutiva de la Federación Colombiana de Transportes de Carga, Colfecar, aseguró que, aunque la solución más rápida es el puente que ofrece el Ejército, lo mejor es tener algo definitivo.



Para ella, la solución es reconstruir el puente de manera permanente, que la ANI realice de forma eficiente todo el trámite administrativo apoyado por el Ministerio de Transporte y se inicie cuanto antes la construcción del puente".



Lea además: Transportadores piden al Gobierno compensación por problemas viales en el suroccidente del país



El colapso del puente afecta significativamente la economía, no solo del departamento, sino de Colombia, ya que, por ese corredor vial, se mueve la mercancía que se importa y exporta a través del puerto de Buenaventura.



Milady Garcés, la presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, afirmó estar en toda la disposición de buscar, junto con las autoridades encargadas la mejor opción para mitigar el impacto económico que va a enfrentar la región.



“Hay que revisar cómo vamos a mitigar estas afectaciones tan periódicas en la infraestructura del país. Sin duda para esto hay que estudiar todas las opciones que se le están presentando al Gobierno y así evaluar de manera eficaz, cual es la soluciónque menos impacta a la economía de Colombia”.



El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura dieron el visto bueno a la solución propuesta por el concesionario encargado de ese corredor vial.

La Presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura enfatizó en que la vía se debe construir rápidamente, ya que los vehículos tendrán que moverse por las rutas alternas por más tiempo, que va de 2 horas a 3 tres horas más, además del peaje adicional.



La suspensión del peaje no ha sido mencionada por el Gobierno hasta el momento.



Por su parte, el presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia, ACC, Alfonso Medrano Solano, afirmó que este fallo en la estructura vial implica más dinero en combustible y peajes, más allá de la solución que le ofrecen al Gobierno, su preocupación radica en los sobrecostos que tendrán que asumir los camioneros en sus viajes.



“Lo urgente en este momento para las empresas son los costos adicionales que vamos a tener ahora por transitar en la única vía que hace que no se quede paralizado el transporte de carga por carretera”, dijo.



Lea más: ¿Qué le pasó al puente? Estas son las hipótesis técnicas que analizan los ingenieros



Mencionó además que el concesionario tiene que responder y no solo con una alternativa pasajera.



Sin embargo, la ANI ya confirmó que se utilizará el puente prefabricado que tiene el concesionario.



Así, una vez se libere la zona de los vehículos que estuvieron involucrados en el incidente, y se identifiquen las razones del accidente, se iniciará la fase de estudios preliminares para la instalación de la estructura .



Los transportadores de carga pesada tendrán que seguir transitando por la vía La Paila - Calarcá que conecta el Valle con el centro del país, mientras que los vehículos particulares continuarán circulando por la vía Zarzal - Calarcá.

¿De dónde viene el nuevo puente?