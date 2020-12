Andrés Camilo Osorio

Los hogares colombianos dejaron de percibir este año cerca de $30 billones por el aislamiento y las restricciones que se implementaron en las ciudades para combatir la pandemia del Covid-19.



Esta emergencia nos deja varias lecciones que son importantes poner en consideración de cara al futuro:



1. Ya no es suficiente tener un fondo de emergencia que asegure sus gastos entre tres y seis meses, tal como lo recomiendan los expertos. En el post Covid lo ideal es tener uno mínimo de doce meses.



2. Tener siempre efectivo disponible para aprovechar la caída en precios de varios activos. Solo es mirar cuánto cayeron varias acciones entre marzo, abril y noviembre de este año en Wall Street.

3. Dejar de pensar que si no se endeuda, nunca conseguirá nada. El Covid nos enseñó que no existe un empleo estable que le asegure el dinero necesario para pagar las obligaciones contraídas. Por eso, no tome una decisión para contraer deudas pensando solo en los ingresos actuales, si no también en los ingresos futuros.



4. Vivir con lo que realmente se necesita ¿Cuántos artículos dejó de usar en la cuarentena y no le hicieron falta? ¿Cuánto dinero gastó y se endeudó para comprarlos y hoy valen poco al precio inicial? Probablemente ese dinero le hubiera dado el efectivo necesario para realizar unas inversiones maravillosas en esta época de pandemia.

Por ende, trate de vivir una vida de acuerdo a sus posibilidades. Recomiendo ver una serie en Netflix que se llama “how to live mortgage Free?”.



5. No desestimar los gastos hormiga. La estadía en casa por varios meses se vio reflejado en el dinero extra que se ahorró por los gastos frecuentes que se dejaron de hacer al no ir a la oficina.

Tenga en cuenta que los gastos hormiga no controlados se pueden volver gastos de elefante, de ahí la importancia de administrarlos de la mejor forma.



6. Tener como mínimo una fuente de ingresos adicional al salario así sea empleado, independiente o emprendedor.

Para tener éxito en ese camino es fundamental tener paciencia y capacitarse frecuentemente.



7. Por último, valorar lo que se tiene. Si usted pasó el 2020 con empleo, salud y con todos su seres queridos vivos, fue un afortunado. En una próxima columna, les compartiré los secretos financieros a tener en cuenta en la postpandemia.



