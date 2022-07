El restaurante danés 'Geranium' fue elegido el "mejor del mundo", un peruano fue el segundo

El restaurante danés Geranium, del chef Rasmus Kofoed en Copenhague, fue elegido el lunes como "mejor restaurante del mundo 2022" durante la ceremonia en Londres de la influyente lista The World's 50 Best Restaurants, que otorgó el segundo puesto al peruano Central, ubicado en Lima.



El restaurante español Disfrutar, en Barcelona, quedó en tercer lugar de esta clasificación de los 50 mejores restaurantes del mundo, elaborado por la revista especializada británica Restaurant, la más prestigiosa del mundo de la gastronomía.



Le sigue el restaurante madrileño Diverxo, que quedó cuarto. La ceremonia también galardonó a la chef colombiana Leonor Espinosa, que fue nombrada por la organización como Mejor Chef Femenina del Mundo 2022 en mayo. Espinosa subió al escenario entre aplausos para recoger su premio.



Este es el segundo año consecutivo en que un restaurante danés recibe el galardón. El año pasado, Geranium quedó en segundo lugar, detrás de "Noma", que también está en la capital danesa.



Inspirado por la naturaleza, su chef Rasmus Kofoed ganó el Bocuse d'Or en 2011 y su establecimiento recibió las primeras tres estrellas Michelin en 2016.



Los premios se conceden desde 2002 por 1.080 "expertos independientes" (cocineros, periodistas especializados, propietarios de restaurantes, "gourmets viajeros", etc.) que puntúan sus experiencias en los últimos 18 meses.





Distribuidos en 27 regiones del mundo, cada uno puede elegir 10 restaurantes, de los cuales al menos tres deben estar fuera de su región geográfica.



La ceremonia, prevista inicialmente en Moscú, se trasladó a Londres tras la invasión rusa de Ucrania en febrero.



En la clasificación final no había ningún restaurante ruso, como habían anunciado los organizadores en marzo.



La legitimidad de esta clasificación, patrocinada por varias marcas, suele ser disputada, en especial por cocineros franceses que la acusan de complacencia y opacidad.



Por ello, sus detractores, incluyendo franceses, japoneses y estadounidenses, lanzaron en 2015 "La Lista", una clasificación de 1.000 restaurantes en todo el mundo.