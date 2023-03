¿Dónde están los trabajadores? (Opinión) 

Después de intensos días de escuchar análisis técnicos e ideológicos emitidos por empresarios y políticos por cuenta de la reforma laboral, me va quedando una duda: ¿Dónde están los trabajadores representados en el texto del proyecto de reforma del gobierno del cambio? Hablo de aquellos que no hacen parte de las élites sindicales, los del común, los que se levantan cada mañana o cada noche a desempeñar su oficio o profesión para obtener una remuneración que les permita sobrevivir. ¿Dónde están esos millones de hombres y mujeres? Hoy en día en su mayoría jóvenes para quienes el tiempo ya no se mide en oro sino en valores humanos. ¿Acaso les han preguntado a ellos cómo se sueñan un orden laboral justo?



¿No será la propuesta de reforma laboral una amalgama de soluciones antiguas para problemas modernos? ¿No será que el marco teórico de la propuesta del gobierno se reduce a un tema de clase y no de contexto social? ¿No será que se establece en un marco casi exclusivo de la época de las fábricas y omite los modelos híbridos de la época actual?

¿Se han preguntado, por ejemplo, si los jóvenes prefieren contar con un entorno de trabajo diverso e inclusivo donde los midan por su creatividad y dinamismo, más que por las horas que le entreguen a la empresa?



¿Dónde están los empresarios jóvenes, los que no tienen empleados en la nómina, sino que buscan a otros jóvenes en el mercado para que les presten servicios o les suministren productos donde medie la calidad y la ética, más allá de un contrato a término indefinido?



¿Y qué será de los jóvenes que están emprendiendo en el sector de las artes, la cultura y el entretenimiento? Es decir, los que se nutren de la tercerización como fórmula pragmática y que se encuentran con su público los fines de semana y casi siempre en las horas nocturnas.



¿Dónde estarán los centennials y milennials que son la cuarta parte del mercado laboral y que prefieren la flexibilidad horaria y la libertad de cambiar de trabajo en búsqueda de mentores y no de capataces?



Aquellos que creen que el trabajo dejó de ser hace tiempo una mera jerarquía e intercambio de labor por plata para convertirse en un ecosistema que demanda justicia en las relaciones empresa/colaborador y Estado.



¿Dónde están los jóvenes trabajadores? Búsquenlos para el debate, señoras y señores congresistas, ¡porque sin los jóvenes NO HAY CAMBIO!



- Posdata 1: ¿Dónde está la ministra o el ministro en propiedad del Ministerio de Cultura?

- Posdata 2: No se alejen mucho, porque los jóvenes de lejos no ven.



* Gestora cultural