Álvaro José Carvajal Vidarte

El precio del dólar en Colombia mantuvo este viernes la tendencia al alza que ha mostrado durante toda la semana y se ha cotizado en promedio por encima de los $ 3.850.



Sobre las 10:00 a.m. la divisa estadounidense alcanzaba un promedio de $ 3.857,74, lo que representa un alza de $ 8,21 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, vigente para este viernes, que es de $ 3.849,53.



La moneda abrió la jornada cotizándose a $ 3.858 y ha llegado a alcanzar un máximo de $ 3.862. El mínimo en el que se ha negociado ha sido de $ 3.851.



Más de 500 transacciones por un total de US$ 307,3 millones se habían realizado sobre las 10:00 a.m. de este viernes.

Según referencia el diario La República, la fortaleza del dólar se da a medida que aumentan las preocupaciones por el aumento de casos del coronavirus y los confinamientos que ha originado en las principales economías de Europa.



Las nuevas restricciones también han afectado los precios del petróleo, que registran caídas este viernes. El barril de referencia WTI se cotizaba durante media mañana a US$ 35,56 (pérdida del 1,69 %), mientras el de referencia Brent lo hacía a US$ 37,46 (caída de 0,50 %).